Молодые люди в футболках и куртках с надписью "МЧС России" сняли пародийное видео под песню Satisfaction в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА). Ролик появился на видеохостинге YouTube. Об этом пишет РИА "Новости".

В клипе юноши танцуют со швабрами, тряпками и огнетушителем, подражая героям недавно выложенного в Сеть ролика. Свои лица они стараются не показывать.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни похвалили ребят за студенческую солидарность и "чувство локтя". А другие, наоборот, считают, что подобное поведение недопустимо, а за "фривольные" клипы следует наказывать.

Общественный резонанс вызвал клип раздетых курсантов УИГА, которые танцевали под песню Бенни Бенасси Satisfaction в помещениях общежития. Прокуратура не нашла оснований для их отчисления, но к дисциплинарной ответственности могут привлечь работников учебного заведения.