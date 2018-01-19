Молодые люди в футболках и куртках с надписью "МЧС России" сняли пародийное видео под песню Satisfaction в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА). Ролик появился на видеохостинге YouTube. Об этом пишет РИА "Новости".
В клипе юноши танцуют со швабрами, тряпками и огнетушителем, подражая героям недавно выложенного в Сеть ролика. Свои лица они стараются не показывать.
Комментаторы разделились на два лагеря. Одни похвалили ребят за студенческую солидарность и "чувство локтя". А другие, наоборот, считают, что подобное поведение недопустимо, а за "фривольные" клипы следует наказывать.
Общественный резонанс вызвал клип раздетых курсантов УИГА, которые танцевали под песню Бенни Бенасси Satisfaction в помещениях общежития. Прокуратура не нашла оснований для их отчисления, но к дисциплинарной ответственности могут привлечь работников учебного заведения.
Комментарии
маладца
еще одни альтернативноодаренные...
Родине нужны герои, а рожают уродов...
и еще один момент: меня несказАнно раздражают все эти деб ильноватые челленджи, распространяемые по соцсетям. один имбицил что-то сделает, и тут же сотня обезьян-подражателей появляется.
Красавцы! Ханжей обратно в савок.
"подражатели" - написано в статье. Эта фраза вообще не по теме- не нужно её бездумно копировать.
19.01.2018 10:12
Bill
слышь, Bill, ты бы хотя бы Совок научился правильно писать, школота...
Лично мне понравились слова ректора УИГА что он бы понял и поддержал своих студентов если бы он выложили видео как делают по 20 раз подъём переворотом. Но это же заниматься нужно, труд прилагать. А тут разделся, представился голубой устрицей и прославился. Поколению, воспитанному камеди клабом, это кажется прикольным. Лично я ни юмора, ни таланта в этом не вижу. Ну а за непочтительное отношение к форме во все времена как минимум господа офицеры бы и опустили. Это вам, знаете ли, не домашний халат и не атрибут для БДСМ.
10-04....А рожают уродов)))...Эклерчик,ну очень самокритично!!! Браво!
Все правильно сделали, молодцы ребята. Не фиг простую шутку до маразма доводить своим псевдо патриотизмом и псевдо моралью.
19.01.2018 10:40
- гость -
да-да, я про тебя)
а как ты догадался, ?)
10:44! Полностью поддерживаю!Убийцы,воры разгуливают на свободе,а обычные шутки раздувают до слона))) Деградация.....
19.01.2018 10:44
- гость -
ты дурак?
За что боролись, на то и напоролись... А мальчики хорошенькие и ни в чем не виноваты.
19.01.2018 10:50
- гость -
Деградация.....
***********
деградация, это когда молодые парни изображают из себя педерастов. вот это реальная деградация.
ну так может быть некоторые из них- гом...ики?! кто не традиционный- так и танцует (как еще он может?) кто натурал- тот нормально танцует? в чем вопрос-то?
У лётчиков круче получилось.
Главреду! Оксана,почему Вы допускаете подобные высказывания ГЭ,во первых- порет чушь,а во вторых- оскорбляет участников дискуссии!Или это Ваш сотрудник??? Тогда отправьте его на больничный!!!!
19.01.2018 10:50
Геноцид Эклеров
19.01.2018 10:44
- гость -
ты дурак?
Нет я дура
очень как то все не скрепненько, надо в прорубь нырять с портретом вождя, а они такое вдруг учудили.
ну вот, писали про гейропу а сами недалеко ушли. странное конечно молодое поколение. гомиков на Руси сроду не было, а тут такое вот
19.01.2018 10:12
Bill
Красавцы! Ханжей обратно в савок.
вы просто не человек. гомослизь вы
19.01.2018 10:04
Геноцид Эклеров
чёрны господин следит за тобой
уг а не клип. летунята лучше сплясали
потрясти и потереться попой о сокурсника это нынче круто. ясно...
блин, чувствую, что схожу с ума... парни трутся жопами друг об друга, ДПСы ходят крестным ходом, попы освящают ракеты перед стартом, которые потом падают, прошмандень идёт в президенты РФ (я про Собчак), тётки продают свою девственность, другие прошмандовки сначала дают, а затем подают заявление с целью вымогательства денег, людей сажают за лайки и репосты, дэ билы режут малолетних школьников и учителей, в УК появляются статьи про оскорбления чувств верующих, элитные школьники в рейхстаге жалеют невинно убиенных солдат рейха...
мне становится страшно, реально чувствую, что окружающая действительность становится перевёрнутой....
19.01.2018 10:59
- гость -
если что и расценить как оскорбление, то это в адрес 10:40. это прямоходящее достойно того обращения.
19.01.2018 11:04
- гость -
заметьте, не я это сказал)
ЗЫ одобрение поступка несостоявшихся офицеров со стороны тёток продолжается. я бы посмотрел на реакцию этих же тёток, если бы подобные танцы устроили малолетние тёлочки, со всеми бананами и трусами) тут бы буря эмоций была, стопроцентно)
телевизор столько нам рассказывал про скрепы, а оно вона как вышло то lol
19.01.2018 11:08
месный
иди сам с собой позабавься, разрешаю.
"очень как то все не скрепненько, надо в прорубь нырять с портретом вождя, а они такое вдруг учудили."
-==
Зомби?
Элвис 11:23, почему зомби то? Пуртиот!
"Элвис 11:23, почему зомби то? Пуртиот!"
==
ну вот - опять бессмыслица...
10-12 Красавцы! Ханжей обратно в савок.
-про красавцев и уродов.
дурной пример заразителен.(латинская пословица)
можно сколько угодно плясать в трусах и без и выставлять напоказ.. у всех вкусы разные (кому-то нравиться а кто-то высморкается и плюнет .)
только последним идиотам надо быть делать зто в ФОРМЕННОЙ одежде (в фуражке или в футболке МЧС России и в учебном заведении или в казарме)
тут бы буря эмоций была, стопроцентно)
Буря эмоций была бы у мужского населения и не только эмоций,ещё и действия.
19.01.2018 11:40
- гость -
да тётки бы с пеной у рта их шалавами обзывали)
У нас патриархальное общество. Мужчинам больше дозволено. Приличной девушке так вести себя не стоит.
19.01.2018 10:50
Геноцид Эклеров
А ты дурак?
Напрягают твои никчемные комменты из новости в новость. Займись работой.
Амик! Я тоже за!, чтобы человека под ником "Геноцид эклеров" хоть иногда банили!!!
отрясти и потереться попой о сокурсника это нынче круто. ясно...
блин, чувствую, что схожу с ума...
аналогично. и эту гадость ещё кто-то поддерживает
19.01.2018 11:50
- гость -
не напрягайся) не читай мои камменты) меня вот напрягают такие альтернативноодаренные как ты)
ну я же не наматываю сопли на кулак.
что поделаешь, если часть моих соотечественников примитивны до безобразия)
это же надо умудриться в тему про гомо-наклонности будуших летунов приплести патриотизм)
19.01.2018 11:52
- гость -
идите на радостях друг друга)
-стадный инстинкт глупости и пошлости,
пошлость и тупость сейчас в тренде.
в тему про гомо-наклонности будуших летунов
Ну гомонаклонностей тех,кому сейчас за 40 не было видно. Однако всё чаще и чаще офигеваешь от таких "новостей".
19.01.2018 10:52
Геноцид Эклеров
19.01.2018 10:50
- гость -
Деградация.....
***********
деградация, это когда молодые парни изображают из себя педерастов. вот это реальная деградация.
Деградация это быть чиновником и бюджетные деньги тырить, деградация это наркотики умышленно подбрасывать,деградация это быть полицейским и вымогать взятки или в жопу бутылку из под шампанского засовывать, а в клипе, ну подурачились, ни что из этого, эклер , ты сам то молодым был?
полным ходом идёт процесс расчеловечения, и все эти педерастические случаи есть проявления этого процесса.
ну подурачились, ни что из этого, эклер , ты сам то молодым был?
вы педераст?
некоторе время назад было бы даже странно обсуждать подобное - всё однозначно. но гниение общества, сиречь его разрушение, идут по экспоненте. сейчас оправдывают и откровенное мужеложство. люди вы сошли с ума? вы хотите собственной погибели? вспомните содом и гомору, вспомните как пал рим, погрузившись в подобное. как вы не далеки, как ушиблен ваш мозг
19.01.2018 12:13
- гость -
давайте так, всё перечисленное вами тоже есть мерзось и деградация.
никогда не оправдывал казнокрадов, совсем наоборот.
про полицию вообще полностью согласен.
однако, всё это не отменяет и деградацию этих несостоявшихся летунов.
они бы своими учебными достижениями или спортивными пытались прославиться. так нет, им проще одеть стринги и имитировать с бананом орал.
собственно, кто на что способен.
молодым был. да и сейчас не старый. но подобного в моё время не было. да свои же пацаны этого бы не поняли, и даже просто за предложение провернуть такое, и даже без камеры, поломали бы ноги.
19.01.2018 12:28
Геноцид Эклеров
Всё меняется. Это называется прогресс. Вот когда-то на костре сжигали только за то, что считали, что земля круглая.
Вот мне например не нравится что РПЦ со своим уставом лезет куда не попадя и оболванивает людей, а их во всех сми ещё и пиарят - вот где деградация-то и главное в каком масштабе огромном.
Пусть трутся об фото своих собственных мамы с папой,или тыкают "этим" в свой собственный паспорт, да пусть накакают на платье своей дамы или партнера- это принадлежит им.
Но форма -летчика,мчс-ника,моряка,кгбшника- это не их лично атрибут.
Она принадлежит обществу,части общества- а это уже может оскорбить да и оскорбляет других.Причем сделано публично - им можно наплевать на других,они свободны в этом?
А те кто не приемлет,оскорблен и взбешен этим поступком- не свободны в своем отношении?
Впервые педерасты в нашей стране так громко о себе заявили, объявив войну обществу
Это наше будущее. Злые от зарплаты учителя рассказывают им, как хорошо жить на Западе и как борется с коррупцией Навальный. В итоге большинство молодежи за Запад и за Навального. Думаю скоро это поколение возьмет власть
Это называется прогресс
это называется деградация. педерастия не прогресс
Это наше будущее. Злые от зарплаты учителя рассказывают им, как хорошо жить на Западе и как борется с коррупцией Навальный. В итоге большинство молодежи за Запад и за Навального. Думаю скоро это поколение возьмет власть-
-ваше это чье? тех дурачков которые в майках МЧС и фуражках совершают между собой виртуальные половые акты?! или те которые им пишут-КРУТО
это где "борец"(жулик и вор) Навальный борется с коррупцией???!!
19.01.2018 12:49
месный
прогресс, это когда от проводной телефонии до сотового телефона промежукток в 5-7 лет.
а долбиться в жопу было всегда осуждаемо обществом. что в средние века, что сейчас.
Европейский суд полностью опроверг доводы что Навальный жулик и вор. Читайте первоисточник
я бы сильно удивился если б Европейски суд не опроверг доводы Российского,и госдеп не выразил протест в связи с недопуском этого подлеца к выборам.
19.01.2018 12:49
месный
Всё меняется. Это называется прогресс. Вот когда-то на костре сжигали только за то, что считали, что земля круглая.
Вот мне например не нравится что РПЦ со своим уставом лезет куда не попадя и оболванивает людей, а их во всех сми ещё и пиарят - вот где деградация-то и главное в каком масштабе
Что еще ждать от альтернативно - ориентированного, у которого на аватарке негр из голубой устрицы?
в связи с недопуском этого подлеца к выборам.
Неужто вы про Болодю?
а Европейский суд первоисточник чего? помазанник божий? самая демократическая страна существовавшая когда либо во вселенной(сша) -НЕ признает решения европ.суда
то 14:21 двоечник? США не входят в Совет Европы, поэтому и не признает.
19.01.2018 14:06
гость
Конституционный Суд РФ принял решение, что Россия в порядке исключения может отступить от исполнения возлагаемых на неё ЕСПЧ обязательств, если такое отступление является единственным возможным способом избежать нарушения основополагающих конституционных принципов и законодательства РФ.
иными словами, нам ЕСПЧ не указ.
ферштейн?
Открой Конституцию эклер. Международное право имеет приоритет над национальным. Анде стенд?
19.01.2018 14:14
гость
эклер на другой планете живёт
19.01.2018 14:14
гость
Постановление КС РФ от 01.07.2015
и шли вы со своим международным правом по желтой кирпичной дороге)
19.01.2018 14:16
месный
слава Богу, что подальше от вас с вашими голубыми устрицами)
19.01.2018 14:26
Геноцид Эклеров
Если страна считает себя цивилзованной, то должна следовать общим международным правилам. Ну а если уровня тубмаюмба - то они об этом даже и не слышали.
С чего вы взяли, что они мои устрицы голубые?
Это у вас всё сложно с бананами.
п.4 ст. 15 Конституции РФ ешь эклер рыбы побольше, набирай фосфара в голову
то 14:21 двоечник? США не входят в Совет Европы, поэтому и не признает.
"одаренный" он же богом обиженный-то что сша не входит в Совет Европы "даже "тебе понятно -они (США)ложат на решения Евр.суда вынесенные не в их пользу!
Геноцид Эклеров: долбиться в жопу было всегда осуждаемо обществом======ошибаетесь! во времена Александра Великого, Пушкина, Чайковского, Юсупова-Распутина это было очень модно. это могли себе позволить только золотая молодёжь и цари
19.01.2018 14:39
месный
не "тумбаюмба", а защита собственного законодательства от политически ангажированных решений враждебной судебной инстанции.
19.01.2018 14:39
гость
тебе видимо его и не хватает, раз грамотности не обучен.
я ссылаюсь на определение КС РФ, который обладает правом толкования положений Конституции РФ. ты бы хоть немного в юриспруденцию окунулся)
19.01.2018 14:48
Геноцид Эклеров
Тоесть нарушать прaва человека самым наглым образом - это вы называете защита законодaтельства. Хотя Таки да, если это законодательство уровня туmбыюмбы или соответствующего его исполнения.
КС РФ - он такой хитрый толкователь, толкует так как кой кому это выгодно.
Если основной закон страны - это кoнституция. То я сначала читаю её. И что-же я там вижу, что она в том числе описывает правa и свободы граждан как и утверждает, что они не могут ущемляться ничем другим, в том числе и принятыми всякими другими законами. Что прeзидент РФ является гарантом соблюдения кoнституционных прав и свобод (это его работа в общем-то главная). А что мы видим на деле?
19.01.2018 15:03
месный
посмотри сколько поправок к Конституции США. и сколько подзаконных актов у них.
мы не латвия-румыния, у нас иная государственность. мы должны иметь право на защиту своих государственных интересов.
19.01.2018 15:12
Геноцид Эклеров
Не надо мне говорить тут за США, у них там всё для людей и законы действуют одинаково на всех и на сенаторов и президента в том числе, что не сказать о нас.
А какие это интересы у нас государственные? Кто то просто прикрывается государством преследуя исключительно свои интересы и интересы друзей, а потом когда их прихватят то вопят - не вмешивайтесь в наши внутренние дела. У нас даже законы для разных групп населения разные. Точнее они по факту одни, а работают по разному в зависимости в отношении кого - это есть наша государственность, иная. Мы тут не то, что на уровне латвии-румынии - там законности больше, у нас тут тумбаюмба какаято. И вы считаете, что вот нам с вами нужно проникнуться идеей вот это всё защищать, кабы не поменялось чё, да?
19.01.2018 15:24
месный
исходя из посыла, что у них там всё для людей, делаю вывод, что ни в Латвии, ни в Румынии, ни в США ты не был.
если и есть в мире страна, которую можно назвать полицейским государством, то это США.
а у нас просто не всегда закон работает. но чтобы настроить работы закона, не нужно ломать государство, и получать результат как в Окраине. нужны эволюционные изменения, а не перевороты.
Чм0шниkи в футболках МЧС поддержали клипом ульяновских чм0шниkов.
эклер то как старается, опу прям рвет за повара Пригожина, за скрипача Ролдугина, за Роттенбергов, за Сечина...не нужно говорит ничего ломать...Окраиной пугает...видимо в Мордоре царит паника.