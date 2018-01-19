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Новости

Юноши в футболках МЧС поддержали клипом ульяновских курсантов

, ИА "Амител"
Участники клипа танцуют со швабрами, тряпками и огнетушителем

Фото: скриншот страницы

Молодые люди в футболках и куртках с надписью "МЧС России" сняли пародийное видео под песню Satisfaction в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации (УИГА). Ролик появился на видеохостинге YouTube. Об этом пишет РИА "Новости".

В клипе юноши танцуют со швабрами, тряпками и огнетушителем, подражая героям недавно выложенного в Сеть ролика. Свои лица они стараются не показывать.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни похвалили ребят за студенческую солидарность и "чувство локтя". А другие, наоборот, считают, что подобное поведение недопустимо, а за "фривольные" клипы следует наказывать. 

Общественный резонанс вызвал клип раздетых курсантов УИГА, которые танцевали под песню Бенни Бенасси Satisfaction в помещениях общежития. Прокуратура не нашла оснований для их отчисления, но к дисциплинарной ответственности могут привлечь работников учебного заведения. 

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

19.01.2018 10:00
Элвис

маладца

0  0
19.01.2018 10:04
Геноцид Эклеров

еще одни альтернативноодаренные...
Родине нужны герои, а рожают уродов...

и еще один момент: меня несказАнно раздражают все эти деб ильноватые челленджи, распространяемые по соцсетям. один имбицил что-то сделает, и тут же сотня обезьян-подражателей появляется.

0  0
19.01.2018 10:12
Bill

Красавцы! Ханжей обратно в савок.

0  0
19.01.2018 10:17
Элвис

"подражатели" - написано в статье. Эта фраза вообще не по теме- не нужно её бездумно копировать.

0  0
19.01.2018 10:20
Геноцид Эклеров

19.01.2018 10:12
Bill
слышь, Bill, ты бы хотя бы Совок научился правильно писать, школота...

0  0
19.01.2018 10:22
- гость -

Лично мне понравились слова ректора УИГА что он бы понял и поддержал своих студентов если бы он выложили видео как делают по 20 раз подъём переворотом. Но это же заниматься нужно, труд прилагать. А тут разделся, представился голубой устрицей и прославился. Поколению, воспитанному камеди клабом, это кажется прикольным. Лично я ни юмора, ни таланта в этом не вижу. Ну а за непочтительное отношение к форме во все времена как минимум господа офицеры бы и опустили. Это вам, знаете ли, не домашний халат и не атрибут для БДСМ.

0  0
19.01.2018 10:40
- гость -

10-04....А рожают уродов)))...Эклерчик,ну очень самокритично!!! Браво!

0  0
19.01.2018 10:44
- гость -

Все правильно сделали, молодцы ребята. Не фиг простую шутку до маразма доводить своим псевдо патриотизмом и псевдо моралью.

0  0
19.01.2018 10:50
Геноцид Эклеров

19.01.2018 10:40
- гость -
да-да, я про тебя)
а как ты догадался, ?)

0  0
19.01.2018 10:50
- гость -

10:44! Полностью поддерживаю!Убийцы,воры разгуливают на свободе,а обычные шутки раздувают до слона))) Деградация.....

0  0
19.01.2018 10:50
Геноцид Эклеров

19.01.2018 10:44
- гость -
ты дурак?

0  0
19.01.2018 10:51
- гость -

За что боролись, на то и напоролись... А мальчики хорошенькие и ни в чем не виноваты.

0  0
19.01.2018 10:52
Геноцид Эклеров

19.01.2018 10:50
- гость -
Деградация.....

***********
деградация, это когда молодые парни изображают из себя педерастов. вот это реальная деградация.

0  0
19.01.2018 10:57
Элвис

ну так может быть некоторые из них- гом...ики?! кто не традиционный- так и танцует (как еще он может?) кто натурал- тот нормально танцует? в чем вопрос-то?

0  0
19.01.2018 10:59
- гость -

У лётчиков круче получилось.

0  0
19.01.2018 10:59
- гость -

Главреду! Оксана,почему Вы допускаете подобные высказывания ГЭ,во первых- порет чушь,а во вторых- оскорбляет участников дискуссии!Или это Ваш сотрудник??? Тогда отправьте его на больничный!!!!

0  0
19.01.2018 11:04
- гость -

19.01.2018 10:50
Геноцид Эклеров
19.01.2018 10:44
- гость -
ты дурак?

Нет я дура

0  0
19.01.2018 11:05
-гость-

очень как то все не скрепненько, надо в прорубь нырять с портретом вождя, а они такое вдруг учудили.

0  0
19.01.2018 11:06
- гость -

ну вот, писали про гейропу а сами недалеко ушли. странное конечно молодое поколение. гомиков на Руси сроду не было, а тут такое вот

0  0
19.01.2018 11:07
- гость -


19.01.2018 10:12
Bill

Красавцы! Ханжей обратно в савок.


вы просто не человек. гомослизь вы

0  0
19.01.2018 11:08
месный

19.01.2018 10:04
Геноцид Эклеров

чёрны господин следит за тобой

0  0
19.01.2018 11:09
- гость -

уг а не клип. летунята лучше сплясали

0  0
19.01.2018 11:15
Геноцид Эклеров

потрясти и потереться попой о сокурсника это нынче круто. ясно...
блин, чувствую, что схожу с ума... парни трутся жопами друг об друга, ДПСы ходят крестным ходом, попы освящают ракеты перед стартом, которые потом падают, прошмандень идёт в президенты РФ (я про Собчак), тётки продают свою девственность, другие прошмандовки сначала дают, а затем подают заявление с целью вымогательства денег, людей сажают за лайки и репосты, дэ билы режут малолетних школьников и учителей, в УК появляются статьи про оскорбления чувств верующих, элитные школьники в рейхстаге жалеют невинно убиенных солдат рейха...
мне становится страшно, реально чувствую, что окружающая действительность становится перевёрнутой....

19.01.2018 10:59
- гость -
если что и расценить как оскорбление, то это в адрес 10:40. это прямоходящее достойно того обращения.

19.01.2018 11:04
- гость -
заметьте, не я это сказал)

ЗЫ одобрение поступка несостоявшихся офицеров со стороны тёток продолжается. я бы посмотрел на реакцию этих же тёток, если бы подобные танцы устроили малолетние тёлочки, со всеми бананами и трусами) тут бы буря эмоций была, стопроцентно)

0  0
19.01.2018 11:16
гость

телевизор столько нам рассказывал про скрепы, а оно вона как вышло то lol

0  0
19.01.2018 11:16
Геноцид Эклеров

19.01.2018 11:08
месный

иди сам с собой позабавься, разрешаю.

0  0
19.01.2018 11:23
Элвис

"очень как то все не скрепненько, надо в прорубь нырять с портретом вождя, а они такое вдруг учудили."
-==
Зомби?

0  0
19.01.2018 11:26
-гость-

Элвис 11:23, почему зомби то? Пуртиот!

0  0
19.01.2018 11:35
Элвис

"Элвис 11:23, почему зомби то? Пуртиот!"
==
ну вот - опять бессмыслица...

0  0
19.01.2018 11:37
- гость -

10-12 Красавцы! Ханжей обратно в савок.

-про красавцев и уродов.
дурной пример заразителен.(латинская пословица)
можно сколько угодно плясать в трусах и без и выставлять напоказ.. у всех вкусы разные (кому-то нравиться а кто-то высморкается и плюнет .)
только последним идиотам надо быть делать зто в ФОРМЕННОЙ одежде (в фуражке или в футболке МЧС России и в учебном заведении или в казарме)

0  0
19.01.2018 11:40
- гость -

тут бы буря эмоций была, стопроцентно)

Буря эмоций была бы у мужского населения и не только эмоций,ещё и действия.

0  0
19.01.2018 11:42
- гость -

19.01.2018 11:40
- гость -
да тётки бы с пеной у рта их шалавами обзывали)

0  0
19.01.2018 11:49
- гость -

У нас патриархальное общество. Мужчинам больше дозволено. Приличной девушке так вести себя не стоит.

0  0
19.01.2018 11:50
- гость -

19.01.2018 10:50
Геноцид Эклеров
А ты дурак?
Напрягают твои никчемные комменты из новости в новость. Займись работой.

0  0
19.01.2018 11:52
- гость -

Амик! Я тоже за!, чтобы человека под ником "Геноцид эклеров" хоть иногда банили!!!

0  0
19.01.2018 11:53
- гость -

отрясти и потереться попой о сокурсника это нынче круто. ясно...
блин, чувствую, что схожу с ума...


аналогично. и эту гадость ещё кто-то поддерживает

0  0
19.01.2018 11:53
Геноцид Эклеров

19.01.2018 11:50
- гость -
не напрягайся) не читай мои камменты) меня вот напрягают такие альтернативноодаренные как ты)
ну я же не наматываю сопли на кулак.
что поделаешь, если часть моих соотечественников примитивны до безобразия)

это же надо умудриться в тему про гомо-наклонности будуших летунов приплести патриотизм)

0  0
19.01.2018 11:54
Геноцид Эклеров

19.01.2018 11:52
- гость -
идите на радостях друг друга)

0  0
19.01.2018 11:57
- гость -

-стадный инстинкт глупости и пошлости,
пошлость и тупость сейчас в тренде.

0  0
19.01.2018 11:57
- гость -

в тему про гомо-наклонности будуших летунов

Ну гомонаклонностей тех,кому сейчас за 40 не было видно. Однако всё чаще и чаще офигеваешь от таких "новостей".

0  0
19.01.2018 12:13
- гость -

19.01.2018 10:52
Геноцид Эклеров
19.01.2018 10:50
- гость -
Деградация.....

***********
деградация, это когда молодые парни изображают из себя педерастов. вот это реальная деградация.

Деградация это быть чиновником и бюджетные деньги тырить, деградация это наркотики умышленно подбрасывать,деградация это быть полицейским и вымогать взятки или в жопу бутылку из под шампанского засовывать, а в клипе, ну подурачились, ни что из этого, эклер , ты сам то молодым был?

0  0
19.01.2018 12:18
- гость -

полным ходом идёт процесс расчеловечения, и все эти педерастические случаи есть проявления этого процесса.

0  0
19.01.2018 12:19
- гость -

ну подурачились, ни что из этого, эклер , ты сам то молодым был?

вы педераст?

0  0
19.01.2018 12:24
- гость -

некоторе время назад было бы даже странно обсуждать подобное - всё однозначно. но гниение общества, сиречь его разрушение, идут по экспоненте. сейчас оправдывают и откровенное мужеложство. люди вы сошли с ума? вы хотите собственной погибели? вспомните содом и гомору, вспомните как пал рим, погрузившись в подобное. как вы не далеки, как ушиблен ваш мозг

0  0
19.01.2018 12:28
Геноцид Эклеров

19.01.2018 12:13
- гость -
давайте так, всё перечисленное вами тоже есть мерзось и деградация.
никогда не оправдывал казнокрадов, совсем наоборот.
про полицию вообще полностью согласен.
однако, всё это не отменяет и деградацию этих несостоявшихся летунов.
они бы своими учебными достижениями или спортивными пытались прославиться. так нет, им проще одеть стринги и имитировать с бананом орал.
собственно, кто на что способен.

молодым был. да и сейчас не старый. но подобного в моё время не было. да свои же пацаны этого бы не поняли, и даже просто за предложение провернуть такое, и даже без камеры, поломали бы ноги.

0  0
19.01.2018 12:49
месный

19.01.2018 12:28
Геноцид Эклеров

Всё меняется. Это называется прогресс. Вот когда-то на костре сжигали только за то, что считали, что земля круглая.

Вот мне например не нравится что РПЦ со своим уставом лезет куда не попадя и оболванивает людей, а их во всех сми ещё и пиарят - вот где деградация-то и главное в каком масштабе огромном.

0  0
19.01.2018 12:56
- гость -

Пусть трутся об фото своих собственных мамы с папой,или тыкают "этим" в свой собственный паспорт, да пусть накакают на платье своей дамы или партнера- это принадлежит им.

Но форма -летчика,мчс-ника,моряка,кгбшника- это не их лично атрибут.

Она принадлежит обществу,части общества- а это уже может оскорбить да и оскорбляет других.Причем сделано публично - им можно наплевать на других,они свободны в этом?

А те кто не приемлет,оскорблен и взбешен этим поступком- не свободны в своем отношении?

0  0
19.01.2018 12:57
- гость -

Впервые педерасты в нашей стране так громко о себе заявили, объявив войну обществу

0  0
19.01.2018 12:59
гость

Это наше будущее. Злые от зарплаты учителя рассказывают им, как хорошо жить на Западе и как борется с коррупцией Навальный. В итоге большинство молодежи за Запад и за Навального. Думаю скоро это поколение возьмет власть

0  0
19.01.2018 12:59
- гость -

Это называется прогресс


это называется деградация. педерастия не прогресс

0  0
19.01.2018 13:24
- гость -

Это наше будущее. Злые от зарплаты учителя рассказывают им, как хорошо жить на Западе и как борется с коррупцией Навальный. В итоге большинство молодежи за Запад и за Навального. Думаю скоро это поколение возьмет власть-

-ваше это чье? тех дурачков которые в майках МЧС и фуражках совершают между собой виртуальные половые акты?! или те которые им пишут-КРУТО
это где "борец"(жулик и вор) Навальный борется с коррупцией???!!

0  0
19.01.2018 13:39
Геноцид Эклеров

19.01.2018 12:49
месный
прогресс, это когда от проводной телефонии до сотового телефона промежукток в 5-7 лет.
а долбиться в жопу было всегда осуждаемо обществом. что в средние века, что сейчас.

0  0
19.01.2018 13:44
гость

Европейский суд полностью опроверг доводы что Навальный жулик и вор. Читайте первоисточник

0  0
19.01.2018 13:57
- гость -

я бы сильно удивился если б Европейски суд не опроверг доводы Российского,и госдеп не выразил протест в связи с недопуском этого подлеца к выборам.

0  0
19.01.2018 14:00
- гость -

19.01.2018 12:49
месный

Всё меняется. Это называется прогресс. Вот когда-то на костре сжигали только за то, что считали, что земля круглая.

Вот мне например не нравится что РПЦ со своим уставом лезет куда не попадя и оболванивает людей, а их во всех сми ещё и пиарят - вот где деградация-то и главное в каком масштабе


Что еще ждать от альтернативно - ориентированного, у которого на аватарке негр из голубой устрицы?

0  0
19.01.2018 14:01
- гость -

в связи с недопуском этого подлеца к выборам.

Неужто вы про Болодю?

0  0
19.01.2018 14:01
к 13-44

а Европейский суд первоисточник чего? помазанник божий? самая демократическая страна существовавшая когда либо во вселенной(сша) -НЕ признает решения европ.суда

0  0
19.01.2018 14:06
гость

то 14:21 двоечник? США не входят в Совет Европы, поэтому и не признает.

0  0
19.01.2018 14:10
Геноцид Эклеров

19.01.2018 14:06
гость
Конституционный Суд РФ принял решение, что Россия в порядке исключения может отступить от исполнения возлагаемых на неё ЕСПЧ обязательств, если такое отступление является единственным возможным способом избежать нарушения основополагающих конституционных принципов и законодательства РФ.
иными словами, нам ЕСПЧ не указ.
ферштейн?

0  0
19.01.2018 14:14
гость

Открой Конституцию эклер. Международное право имеет приоритет над национальным. Анде стенд?

0  0
19.01.2018 14:16
месный

19.01.2018 14:14
гость

эклер на другой планете живёт

0  0
19.01.2018 14:26
Геноцид Эклеров

19.01.2018 14:14
гость
Постановление КС РФ от 01.07.2015
и шли вы со своим международным правом по желтой кирпичной дороге)

19.01.2018 14:16
месный
слава Богу, что подальше от вас с вашими голубыми устрицами)

0  0
19.01.2018 14:39
месный

19.01.2018 14:26
Геноцид Эклеров

Если страна считает себя цивилзованной, то должна следовать общим международным правилам. Ну а если уровня тубмаюмба - то они об этом даже и не слышали.

С чего вы взяли, что они мои устрицы голубые?
Это у вас всё сложно с бананами.

0  0
19.01.2018 14:39
гость

п.4 ст. 15 Конституции РФ ешь эклер рыбы побольше, набирай фосфара в голову

0  0
19.01.2018 14:43
14-06

то 14:21 двоечник? США не входят в Совет Европы, поэтому и не признает.

"одаренный" он же богом обиженный-то что сша не входит в Совет Европы "даже "тебе понятно -они (США)ложат на решения Евр.суда вынесенные не в их пользу!

0  0
19.01.2018 14:45
- гость -

Геноцид Эклеров: долбиться в жопу было всегда осуждаемо обществом======ошибаетесь! во времена Александра Великого, Пушкина, Чайковского, Юсупова-Распутина это было очень модно. это могли себе позволить только золотая молодёжь и цари

0  0
19.01.2018 14:48
Геноцид Эклеров

19.01.2018 14:39
месный
не "тумбаюмба", а защита собственного законодательства от политически ангажированных решений враждебной судебной инстанции.

19.01.2018 14:39
гость
тебе видимо его и не хватает, раз грамотности не обучен.
я ссылаюсь на определение КС РФ, который обладает правом толкования положений Конституции РФ. ты бы хоть немного в юриспруденцию окунулся)

0  0
19.01.2018 15:03
месный

19.01.2018 14:48
Геноцид Эклеров

Тоесть нарушать прaва человека самым наглым образом - это вы называете защита законодaтельства. Хотя Таки да, если это законодательство уровня туmбыюмбы или соответствующего его исполнения.


КС РФ - он такой хитрый толкователь, толкует так как кой кому это выгодно.

Если основной закон страны - это кoнституция. То я сначала читаю её. И что-же я там вижу, что она в том числе описывает правa и свободы граждан как и утверждает, что они не могут ущемляться ничем другим, в том числе и принятыми всякими другими законами. Что прeзидент РФ является гарантом соблюдения кoнституционных прав и свобод (это его работа в общем-то главная). А что мы видим на деле?

0  0
19.01.2018 15:12
Геноцид Эклеров

19.01.2018 15:03
месный
посмотри сколько поправок к Конституции США. и сколько подзаконных актов у них.
мы не латвия-румыния, у нас иная государственность. мы должны иметь право на защиту своих государственных интересов.

0  0
19.01.2018 15:24
месный

19.01.2018 15:12
Геноцид Эклеров

Не надо мне говорить тут за США, у них там всё для людей и законы действуют одинаково на всех и на сенаторов и президента в том числе, что не сказать о нас.

А какие это интересы у нас государственные? Кто то просто прикрывается государством преследуя исключительно свои интересы и интересы друзей, а потом когда их прихватят то вопят - не вмешивайтесь в наши внутренние дела. У нас даже законы для разных групп населения разные. Точнее они по факту одни, а работают по разному в зависимости в отношении кого - это есть наша государственность, иная. Мы тут не то, что на уровне латвии-румынии - там законности больше, у нас тут тумбаюмба какаято. И вы считаете, что вот нам с вами нужно проникнуться идеей вот это всё защищать, кабы не поменялось чё, да?

0  0
19.01.2018 15:31
Геноцид Эклеров

19.01.2018 15:24
месный
исходя из посыла, что у них там всё для людей, делаю вывод, что ни в Латвии, ни в Румынии, ни в США ты не был.
если и есть в мире страна, которую можно назвать полицейским государством, то это США.
а у нас просто не всегда закон работает. но чтобы настроить работы закона, не нужно ломать государство, и получать результат как в Окраине. нужны эволюционные изменения, а не перевороты.

0  0
19.01.2018 15:42
- гость -

Чм0шниkи в футболках МЧС поддержали клипом ульяновских чм0шниkов.

0  0
19.01.2018 18:19
гость

эклер то как старается, опу прям рвет за повара Пригожина, за скрипача Ролдугина, за Роттенбергов, за Сечина...не нужно говорит ничего ломать...Окраиной пугает...видимо в Мордоре царит паника.

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Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 января
18:50
Живого крокодила нашли в подвале одного из домов Петербурга 0
18:29
Мизулина: ЧП в школах России – целенаправленная акция из групп в соцсетях 9
18:06
Барнаульцы делятся фотографиями с Крещения 1
18:05
Службы жизнеобеспечения переведены на Алтае в режим повышенной готовности 0
17:50
Водитель на Toyota Camry насмерть сбил женщину на "зебре" в Новоалтайске 8
17:34
Появилось приложение, распознающее подделки новых купюр 0
17:23
Папа римский обвенчал во время полета стюардессу и бортпроводника 0
17:19
Алтайские заключенные смыли грехи, окунувшись в крещенскую купель 6
17:14
Появилось видео задержания напавшего с топором на школу в Бурятии 6
17:02
Один человек погиб в результате обрушения башенного крана в Кирове 0
16:50
Крестный ход и купание в проруби: видеорепортаж о Крещении в Барнауле 0
16:41
Минус 10 тысяч: в Алтайском крае уточнили список избирателей 0
16:32
Сибирский полпред не исключает, что у нападений на школы один организатор 4
16:25
Киргизии списали все полмиллиарда долларов долга перед Россией 19
16:13
Сахалинскую медсестру уволили за фото с беззащитными пациентами 3
16:05
Школьник в Бурятии предупреждал одноклассницу о нападении 0
15:48
Как заново родились: большой фоторепортаж с крещенских купаний в Барнауле 21
15:36
Горячая линия по вопросу приема новых купюр открыта в Алтайском крае 4
15:26
Алтайский губернатор Карлин попал в ТОП-3 медиарейтинга глав регионов СФО 1
15:13
Amic.ru называет победителя игры "Найди слово" 1
15:12
Маршрутный автобус съехал в кювет в результате ДТП в Барнауле 0
15:04
Штаб Путина поблагодарил россиян за поддержку и вернул им часть денег 15
15:00
"Поколение М": алтайские школьники смогут сняться в большом кино 0
14:51
Стоп-кадр. Крещенское селфи от батюшки 7
14:40
Жириновский "обвинил" СМИ в участившихся нападениях на школы 7
14:33
Куда сходить в Барнауле 20 и 21 января, чтобы не замерзнуть и не заскучать 0
14:26
Двойка по русскому могла стать причиной нападения на школу в Бурятии 10
14:15
Царство живой природы: ученые обнаружили на Алтае три новых вида грибов 2
14:03
Помощник Путина пообещал биатлонный комплекс в Белокурихе к Олимпиаде-2022 1
13:51
Сдувшуюся крышу спорткомплекса в Барнауле вернули в нормальное состояние 0
13:34
Опубликованы эскизы новой формы олимпийской сборной России 25
13:23
Правоохранители рассматривают взаимосвязь между нападениями в трех школах 56
13:14
Количество пострадавших при нападении на школу в Бурятии возросло до семи 25
13:04
Ученые: астероиды больше всего угрожают России и Европе 5
12:50
Ректор АлтГУ рассказал, когда планируется ввод нового общежития 1
12:40
Купания под "Ягоду-малину": как барнаульцы окунаются в купель на Крещение 6
12:34
Орнитологи объяснили "ненормальное" поведение птиц в небе над Барнаулом 8
12:28
Пасынок зарубил топором бийчанку и ее сына 3
12:21
Аномальный мороз захватит Алтай на выходных и в начале следующей недели 7
12:19
Стоп-кадр. Крещение Господне в Барнауле 0
12:13
Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в феврале 7
12:04
Ненастье прошло: федеральную трассу Р-255 в Кузбассе открыли для движения 0
11:59
Подросток ранил четырех человек: что случилось в одной из школ Улан-Удэ 54
11:51
Сотни барнаульцев приняли участие в крещенском крестном ходе 5
11:40
Очередной алтайский банк лишился лицензии: что произошло с "АлтайБизнес-Банком" 1
11:36
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после ЧП в бурятской школе 1
11:24
Нескользкая лестница и места для загара: что ждет барнаульский туркластер 7
11:18
Спешащие в храм барнаульцы на Крещение стали причиной большой пробки 9
11:07
Пять человек ранены после нападения девятиклассника на школу в Бурятии 25
10:50
МВД Казахстана назвало возгорание автобуса несчастным случаем 24
10:41
Управление спорта объяснило снятие алтайских атлетов с турнира в Иркутске 6
10:34
ЦБ отозвал лицензию у "АлтайБизнес-Банка" 6
10:21
Фура в Барнауле "потеряла" прицеп во время движения 0
10:12
Директор МУПа в Славгороде ответит перед судом за смерть работника 0
10:05
"Почта России" прокомментировала чудовищное убийство почтальона на Алтае 52
10:00
Музей занимательных наук "Как-так?" в январе подготовил увлекательные шоу 0
09:50
Юноши в футболках МЧС поддержали клипом ульяновских курсантов 72
09:34
Барнаульцев призывают сообщать об опасно свисающих с крыш сосульках 3
09:21
Жириновский предложил американским хакерам помочь ему стать президентом 0
09:11
Пенсионер подошел к Путину во время возложения цветов к мемориалу 47
09:04
Песков признался, что никогда не говорит неправду 21
08:45
Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение на Селигере 66
08:24
Серьезные пробки образовались на улицах Барнаула утром 19 января 22
08:13
Высокие скорости: "Билайн" протестировал интернет на скорости 1 Гбит/с 14
08:04
Салоны белья и одежды для дома и отдыха Alpalazone предлагают скидки до 50% 2
08:00
Соревнования по сноуборду, хоккею и футболу прошли в Барнауле 0
07:50
Участники "Импровизации" о Барнауле, Путине и любимых зрителях 1
07:34
Вызовы на 2018 год: Сергей Землюков о достижениях и проблемах АлтГУ 17
07:22
Ипотека под 6%: кто может получить, требования к заемщику и как оформить 9
07:17
Танец длиною в жизнь: как в Барнауле появилась школа ирландских танцев 3
07:03
Дом с каминным залом и сауной в цоколе продают под Барнаулом за 29,5 млн 9
07:00
Несмотря на аномальные морозы, школы Алтайского края будут работать 4
06:48
Как нужно правильно окунаться в прорубь: инфографика 1
06:32
Кто может стать президентом России 22
06:23
Что нельзя делать на Крещение 11
06:14
Все как положено: Крещение в Алтайском крае пройдет в условиях мороза 1
06:01
Промерзшая земля может вызвать волну паводка в Алтайском крае в 2018 году 7
06:00
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Почему повышение пенсионного возраста неизбежно 42
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Россияне назвали самые престижные профессии: врач, чиновник, бизнесмен 5
03:16
Ухаживающим за инвалидами предлагают предоставлять дополнительный отпуск 0
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Депутаты Петербурга не согласны увольняться в связи с утратой доверия 2
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