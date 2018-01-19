Пятница, 19 Январь, 21:58

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Как вы ищете работу?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,59
€ 69,4
729559
-12°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Нападения на школы в РоссииКрещение-2018 Выборы президента - 2018
Новости

"Почта России" прокомментировала чудовищное убийство почтальона на Алтае

, ИА "Амител"
Семье почтальона окажут материальную помощь

Фото: deita.ru

Коллектив алтайского отделения "Почты России" выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего почтальона Смоленского почтамта Нины Поповой, которую убил 15-летний подросток во время разноса пенсий. Об этом сообщает пресс-служба УФСП по региону.

"Ее семье будет оказана материальная помощь от филиала, от профсоюза и страховой компании. Также будет оказана помощь в организации похорон. УФПС Алтайского края благодарит сотрудников ГУ МВД России по Алтайскому краю за раскрытие преступления в короткие сроки",- сказано в сообщении.

Здесь также подчеркнули, что для усиления мер безопасности почтальонов на доставочных участках "Почты России" совместно с сотрудниками полиции будет проведен ряд мероприятий в отделениях связи края.

В компании напоминают, что руководство уже неоднократно обращало внимание на необходимость принятия законодательных норм, направленных на защиту почтальонов от нападений.

Напомним, страшное убийство произошло 17 января в Смоленском районе Алтайского края. 54-летний почтальон разносила пенсии. На улице на нее напал 15-летний подросток, избил деревянной палкой, а также нанес множественные ножевые ранения. Чтобы скрыть следы преступления, тело своей жертвы он закидал снегом. Подозреваемый забрал почтальонскую сумку и украл из нее 35 тысяч рублей.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

19.01.2018 10:09
- гость -

Куда катится мир...

0  0
19.01.2018 10:10
- гость -

35 тыс для кого то это копейки, а кто то готов убить за них. Показательно.

0  0
19.01.2018 10:22
Геноцид Эклеров

вот зачем такому дальше жить?
нет, совершенно напрасно в стране отменена смертная казнь, ой напрасно...

1  0
19.01.2018 10:26
- гость -

Поколение "вконтакте" подрастает...

0  0
19.01.2018 10:32
- гость -

Можно бесконечно приплетать "вконтакте", американские боевики, игрушки компьютерные...
Но это прямой показатель уровня жизни в стране и наглядный разрыв соц. слоев(((

1  0
19.01.2018 10:47
майор

а почему вообще старушки почтальоны разносят деньги?????
работа почты -разносить письма
деньги должны разносить спец службы - инкассаторы
причем не в одиночку а по нескольку человек и при огнестрельном оружии и физподготовке

1  0
19.01.2018 10:49
майор

в деревне в крайнем случае деньги должен разносить местный участковый милиционер а никак не пожилой почтальон

1  0
19.01.2018 10:54
Геноцид Эклеров

19.01.2018 10:32
- гость -
Чикатило при Совке - тоже показатель?
этот несовершеннолетний утырок просто деградант.
и не надо тут политику примешивать.

19.01.2018 10:47
майор
слушай, я понимаю, что как наденешь портупею, все тупеешь и тупеешь, но ты в курсе сколько стоит работа инкассаторов? кто ее оплачивать будет?

0  0
19.01.2018 10:55
- гость -

Нужно к каждому гражданину приставить нацгвардейца для обеспечения его безопасности.

0  0
19.01.2018 11:04
- гость -

а это все экономия государства, не должен почтальон разносить деньги

1  0
19.01.2018 11:08
инженер

Вот именно, никакие контакты тут ни при чем, это п-утинское поколение, они целиком и полностью живут всю жизнь в условиях, которые создала текущая вляасть.
Мы росли в 90е на боевиках, кровавых игрушках, на когда кругом был разгул криминала и ничего все нормальные.
А здесь, причина в социальном расслоении, которое очень жестко воздействует на подростковую бурлящую психику. Когда часть сверстников ходят с айфонами, крутыми смартфонами, провисают в интенете, а у других нет денег не то что на смартфон и интернет, а на банальную нормальную одежду, а им хочется при этом иметь те же блага что и у других, вот это вот и толкает на преступления, и пока что волчата выбирают слабые жертвы, но они подрастут и станут сильными и тогда уже будет не сладко всем.

0  0
19.01.2018 11:09
- гость -

а почему вообще старушки почтальоны разносят деньги?????
мно принципиальных бабок которые категорически против иметь карту для перечисления пенсий, пока в принудиловке не обяжут переводить пенсии, будут жертвы

0  0
19.01.2018 11:13
- гость -

а почему вообще старушки почтальоны разносят деньги?????

потому что есть деревни в которых интернета нет, а люди живут. а раз нет интернета, то и расчеты картой не получатся. да и куда пенсионер 75-80 лет с картой пойдет?

1  0
19.01.2018 11:22
Геноцид Эклеров

19.01.2018 11:13
- гость -
в магазин пойдет.
сейчас во всех магазинах есть терминалы.

19.01.2018 11:08
инженер
да, кговавый Путен толкнул этого 15-летнего тварёныша на убийство. тварёныш увидел рекламу Айфона, и пошёл убивать....
вы кому эту дичь в уши дуете? по такой логике сейчас в Барнауле должна была бы быть просто резня, трупы должны валяться по улицам.
ну зачем до такого примитивизма опускаться?

0  0
19.01.2018 11:29
- гость -

сейчас во всех магазинах есть терминалы.

во всех? или "во всех" потому что, ты лично, не видел магазинов без терминала, потому что в деревнях редко бываешь?

1  0
19.01.2018 11:31
- гость -

19.01.2018 10:54
Геноцид Эклеров
А не надо тут блистать своим псевдоинтелектом. Чикатило - это чикатило, А почтальоны работали спокойно.

0  0
19.01.2018 11:34
- гость -

19.01.2018 11:08
инженер
Вот именно. Поддерживаю.
Но какая то путинская булка , ой, эклер, или че там, будет нам обратное доказывать.
Хотя... все всё и так знают.

0  0
19.01.2018 11:38
- гость -

Они должны пенсии по двое разносить, на самом деле этого нет, т.к. они не успеют в назначенный день вручить деньги, а это жалобы. Вот и носят по-одному. В Барнауле есть работники, но на полставки, им тоже по одному приходится ходить.

0  0
19.01.2018 11:42
гость

Причем здесь социальные причины, ведь понятно, что конченый отморозок, по любому не на айфон деньги нужны были, не на одежду, не на учебу - а на бухло или дурь. Прецедент безнаказанности создал суд (пример водитель БМВ - два трупа и на свободу), т.е. убивать можно и ничего по большому счету не будет.

1  0
19.01.2018 11:46
- гость -

Убивать и воровать можно, но не всем, а тем у кого есть деньги на большую взятку полицаям, прокурорам и судьям. Так точнее будет.

0  0
19.01.2018 11:46
- гость -

Когда четыре года 24/7 нагнетается атмосфера ненависти, она рано или поздно выльется на улицы. Подростки - самая агрессивная часть общества. Их понесло первых.

0  0
19.01.2018 11:50
Геноцид Эклеров

19.01.2018 11:29
- гость -
во всех.
Закон 112-ФЗ и статья 14.8 Кодекса об административных правонарушениях позволяют
штрафовать торговые точки с 1 января 2015 года за отказ принимать карты. штрафует Роспотребнадзор — на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
да, и в деревнях бываю)

19.01.2018 11:31
- гость -
ты то кто такой, чтобы мой интеллект оценивать?)

19.01.2018 11:34
- гость -
я уже и путинская булка)
а ты кто? чопик Анального?)

0  0
19.01.2018 11:53
- гость -

инженер 11-08
Вот именно, никакие контакты тут ни при чем, это п-утинское поколение, они целиком и полностью живут всю жизнь в условиях, которые создала текущая вляасть.
Мы росли в 90е на боевиках, кровавых игрушках, на когда кругом был разгул криминала и ничего все нормальные.
А здесь, причина в социальном расслоении, которое очень жестко воздействует на подростковую бурлящую психику. Когда часть сверстников ходят с айфонами, крутыми смартфонами, провисают в интенете, а у других нет денег не то что на смартфон и интернет, а на банальную нормальную одежду, а им хочется при этом иметь те же блага что и у других, вот это вот и толкает на преступления, и пока что волчата выбирают слабые жертвы, но они подрастут и станут сильными и тогда уже будет не сладко всем.

-социальное расслоение было и будет всегда.!
не надо все в одну кучу мешать и находить оправдание.!
предположим лично мне когда в 91 поступив в институт и живя в общаге ,видя как некоторые мои одногрупники и сокурсники в ВУЗ приезжали на автомобилях и красиво одевались догда еще с барахолки (а мы жарили картоху в общаге -так как другого не было,а родители наши были простые трактористы и уже на пенсии ) давало основание дать кому-то ночью в кустах на Димитрова палкой по башке и отнять кошелек ? а потом на Ельцина спереть?!

0  0
19.01.2018 11:54
- гость -

мальчики не ссорьтесь
я думаю что вся вина на почте россии которая допустила что был один почтальон, засудить!

0  0
19.01.2018 12:04
Геноцид Эклеров

19.01.2018 11:54
- гость -
а вот это верно.
почему Почтой России пенсии раздают? потому что это дешево.
Росинкас за свою работу берет серьезные деньги, а почтовики готовы и демпинговать.
хотя должны бы были позаботиться о безопасности своих сотрудников.

хотя этого 15-летнего душегуба никакая алчность Почты, конечно же, не оправдывает.

0  0
19.01.2018 12:04
гость

гостю 11-46, сажают судьи, а не прокуроры и полиция.

0  0
19.01.2018 12:04
- гость -

19.01.2018 11:50
Геноцид Эклеров
19.01.2018 11:31
- гость -
ты то кто такой, чтобы мой интеллект оценивать?)
Независимый читатель.

19.01.2018 11:34
- гость -
я уже и путинская булка)
а ты кто? чопик Анального?)
Очень удивляет, отношение к Навальному. Я не придерживаюсь ни одной партии и ни одного вождя. Однако, не высказываюсь. И такие гнусные комменты, как Ваши, бью по глазам... Делайте выводы, булка)))

0  0
19.01.2018 12:07
- гость -

не могу понять граждане а при чем здесь Путин и Навальный?
где взаимосвязь? между 15 летним уродом и жаждой легкой и сиюминутной наживы и этими гражданами?!(как будто есть разница на что он пустил эти деньги?!!)
только не надо про дикое расслоение и айфоны как будто при Навальном у всех с 15лет будут айфоны и белые штаны а при Путине ровно наоборот.

0  0
19.01.2018 12:09
- гость -

Вот и мне не ясно, почему Господин Булка приплетает всюду Навального когда надо и не надо.

0  0
19.01.2018 12:12
Геноцид Эклеров

19.01.2018 12:04
- гость -
независымый (скорее независимая)?
в смысле от тебя ничего не зависит?
тогда да. ты даже от разума не зависишь, куда спинной мозг тебя повернёт, в ту сторону и идешь.

гнусные комменты, это когда ты как комментатор переходишь на личность другого комментатора, что собственно и было тобой сделано.
а оценивать Анального и прочую шушеру - мое законное конституционное право. у нас за мнение не садят.

и еще раз булкой назовешь - зубы повышибаю)))

0  0
19.01.2018 12:16
- гость -

Уж больно ты грозен!

0  0
19.01.2018 12:20
Гость

19.01.2018 12:12

Геноцид Эклеров

Дядя, ты дурак? Или такой с рождения?

0  0
19.01.2018 12:23
эклеру

информацию по закону излагайте всю, до определённого оборота не надо терминалы. гений вы наш.

0  0
19.01.2018 12:32
Геноцид Эклеров

19.01.2018 12:16
- гость -
да не, видишь же смайл поставил)

19.01.2018 12:20
Гость
есть желание выяснить? так оставь свой контакт в редакции АМИКа, и вскоре выяснишь)

19.01.2018 12:23
эклеру
а по-моему исчерпывающе. в каждой деревне сейчас есть М-Ра, Аникс и еще пара-тройка сетевых магазинов. есть смысл вам объяснять, что юрлицо у каждой сети одно?

0  0
19.01.2018 12:35
- гость -

Закон 112-ФЗ и статья 14.8 Кодекса об административных правонарушениях позволяют
штрафовать торговые точки с 1 января 2015 года за отказ принимать карты. штрафует Роспотребнадзор — на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

и многих оштрафовали? будет ли наложен штраф при неприеме карты по технической причине. например терминал сломался.

ну и посмотрим что нам законы говорят.
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О защите прав потребителей"
Статья 16.1. Формы и порядок оплаты при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг)

Обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт распространяется на продавца (исполнителя), у которого выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год превышает сорок миллионов рублей.

много в деревнях магазинов с оборотом в 40 миллионов?

0  0
19.01.2018 12:37
Геноцид Эклеров

19.01.2018 12:35
- гость -
читай в 12:32, я там всё разжевал.

0  0
19.01.2018 12:43
- гость -

в каждой деревне сейчас есть М-Ра, Аникс и еще пара-тройка сетевых магазинов

в очередной раз голословное утверждение... если эти магазины есть в деревнях в которых ты бывал, то это не значит, что эти магазины представлены во всех деревнях края.
но ты же видел в райцентрах марию-ру и аникс, значит так везде.

0  0
19.01.2018 12:46
Геноцид Эклеров

19.01.2018 12:43
- гость -
речь в сабже про Смоленское, разве не?)

а ты, как я понимаю, любитель сивухи?)
гонишь или пьешь?)

0  0
19.01.2018 12:49
- гость -

речь в сабже про Смоленское, разве не?)

речь в сабже, про район. но ты как всегда зацепился только за знакомое слово.
а сивуху с корешами пей.

0  0
19.01.2018 12:51
Геноцид Эклеров

19.01.2018 12:49
- гость -
не за знакомое слово, а на указание в сабже: погибшего почтальона Смоленского почтамта.

а про сивуху спросил, потому что очевидна отсылка поста в 12:43 к дискуссии про самогон днями ранее)

0  0
19.01.2018 12:59
- гость -

не за знакомое слово, а на указание в сабже: погибшего почтальона Смоленского почтамта.

ну конечно же. почтальоны смоленского почтамта работают только в селе смоленское. остальные деревни в районе обслуживают dhl.

0  0
19.01.2018 14:06
- гость -

19.01.2018 10:22
Геноцид Эклеров
вот зачем такому дальше жить?
нет, совершенно напрасно в стране отменена смертная казнь, ой напрасно...

Вот ваша власть и довела до беспредела, что теперь со всех сторон.

0  0
19.01.2018 14:08
4ugun

Хм.... что-то все совсем уж далеко идущие выводы делают:

Почта требует законов защищающих почтальонов - как будто у нас разбойные нападения разрешены.

Кто-то приплетает социальное расслоение. Можно подумать если бы он убил ее за 35 000 000 все бы отнеслись к этому с пониманием. (хотя индивидуумы надуться)

Кто-то приплетает вконтакте. Что вообще слабо обосновывается.

Виноват Путин - ну тут да, он вообще в всем плохом виноват, по крайней мере в солнечной системе точно.

Кто-то говорит про охрану и инкассаторов - ну убьют тогда не почтальона а пенсионеров.


Мое ИМХО, проблема в том, что родители не воспитывают своих детей. Школа и "Улица" тоже больше не воспитывают детей. В итоге дети в целом воспитаны хуже, а так же количество критичных отклонений больше.

ЗЫ А нет информации убийца имел зависимость от спиртного или наркотиков?

0  0
19.01.2018 14:12
Геноцид Эклеров

19.01.2018 14:06
- гость -
какая ваша? это и ваша власть тоже. в стране только одна законная власть.
и кто кого довел давайте не будем придумывать.
а то вы сейчас всех воров и убийц оправдаете, их ведь кто то тоже довел...

0  0
19.01.2018 14:12
Кот.Без сапог.

Малолетний чепушило лишил жизни женщину за небогатую добычу. Не отобрал, не украл, а долго иступленно бил палкой и исполосовал ножом. При чём здесь уровень жизни ? Это обычный садист. Животное , одним словом. Такие обсосы были всегда. Во все времена. И в союзе за жевачку и кросовки резали. А тут опять заблеяли: Путин, социальная напряженность..

0  0
19.01.2018 14:13
- гость -

19.01.2018 11:22
Геноцид Эклеров
19.01.2018 11:13
- гость -
в магазин пойдет.
сейчас во всех магазинах есть терминалы.

19.01.2018 11:08
инженер
да, кговавый Путен толкнул этого 15-летнего тварёныша на убийство. тварёныш увидел рекламу Айфона, и пошёл убивать....
вы кому эту дичь в уши дуете? по такой логике сейчас в Барнауле должна была бы быть просто резня, трупы должны валяться по улицам.
ну зачем до такого примитивизма опускаться?

Будет еще, все тебе будет и твоему путлеру, вот только почему мы от вас бездарей страдать должны?

0  0
19.01.2018 14:15
- гость -

Прецедент безнаказанности создал суд (пример водитель БМВ - два трупа и на свободу), т.е. убивать можно и ничего по большому счету не будет.

Это называется путинское правосудие. Судей продажных кто назначил? Путен!

0  0
19.01.2018 14:17
Эклерову

19.01.2018 11:34
- гость -
я уже и путинская булка)

Да! Классное тебе погоняло. Не прибавить не убавить.

0  0
19.01.2018 14:21
- гость -


и еще раз булкой назовешь - зубы повышибаю)))


Угомонись, булка. Это теперь твое истинное имя.

0  0
19.01.2018 14:22
- гость -

и еще раз булкой назовешь - зубы повышибаю)))

сядешь, булка.

0  0
19.01.2018 14:25
14-13



Будет еще, все тебе будет и твоему путлеру, вот только почему мы от вас бездарей страдать должны?

страдать убогий и серый ты будешь все оставшиеся дни ,потому что зачали тебя дурочка в глубоком алкогольном похмелье.

0  0
19.01.2018 14:31
Геноцид Эклеров

19.01.2018 14:13
- гость -
ты подобные прогнозы давай только по своей несчастной семье, ок? не надо на мою страну хайло раскрывать.

19.01.2018 14:15
- гость -
ты вначале матчасть по назначению судей выкури, потом будешь виновных определять.

19.01.2018 14:17
Эклерову
чему радуешься, шавка?) плевать я на вас хотел)

19.01.2018 14:21
- гость -
а вас весь Ололёшин штаб в комменты понабежал?)

19.01.2018 14:22
- гость -
зато ты ляжешь.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
21:32
Парковки в кредит могут разрешить в России 0
21:13
Милонов предложил размещать на алкоголе короткие истории из жизни пьяниц 0
21:01
Отопительный сезон в Славгороде находится на особом контроле власти Алтая 0
20:36
Иеромонах подрался с экс-коллегой: "Пока не поздно, верни ворованные окна" 0
20:13
Напавший с топором на школу в Бурятии - сын майора ВДВ 0
20:06
Песков сообщил причину публикации фото крещенского купания Путина 0
19:45
Барнаульский духовой оркестр подготовит для зрителей особенный концерт 0
19:26
Герман Греф ожидает снижения ставок по кредитам в 2018 году 0
19:08
Коротко о главном: Крещение, "АлтайБизнес-Банк" и нападение на школу
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 января
18:50
Живого крокодила нашли в подвале одного из домов Петербурга 0
18:29
Мизулина: ЧП в школах России – целенаправленная акция из групп в соцсетях 9
18:06
Барнаульцы делятся фотографиями с Крещения 1
18:05
Службы жизнеобеспечения переведены на Алтае в режим повышенной готовности 0
17:50
Водитель на Toyota Camry насмерть сбил женщину на "зебре" в Новоалтайске 8
17:34
Появилось приложение, распознающее подделки новых купюр 0
17:23
Папа римский обвенчал во время полета стюардессу и бортпроводника 0
17:19
Алтайские заключенные смыли грехи, окунувшись в крещенскую купель 6
17:14
Появилось видео задержания напавшего с топором на школу в Бурятии 6
17:02
Один человек погиб в результате обрушения башенного крана в Кирове 0
16:50
Крестный ход и купание в проруби: видеорепортаж о Крещении в Барнауле 0
16:41
Минус 10 тысяч: в Алтайском крае уточнили список избирателей 0
16:32
Сибирский полпред не исключает, что у нападений на школы один организатор 4
16:25
Киргизии списали все полмиллиарда долларов долга перед Россией 19
16:13
Сахалинскую медсестру уволили за фото с беззащитными пациентами 3
16:05
Школьник в Бурятии предупреждал одноклассницу о нападении 0
15:48
Как заново родились: большой фоторепортаж с крещенских купаний в Барнауле 21
15:36
Горячая линия по вопросу приема новых купюр открыта в Алтайском крае 4
15:26
Алтайский губернатор Карлин попал в ТОП-3 медиарейтинга глав регионов СФО 1
15:13
Amic.ru называет победителя игры "Найди слово" 1
15:12
Маршрутный автобус съехал в кювет в результате ДТП в Барнауле 0
15:04
Штаб Путина поблагодарил россиян за поддержку и вернул им часть денег 15
15:00
"Поколение М": алтайские школьники смогут сняться в большом кино 0
14:51
Стоп-кадр. Крещенское селфи от батюшки 7
14:40
Жириновский "обвинил" СМИ в участившихся нападениях на школы 7
14:33
Куда сходить в Барнауле 20 и 21 января, чтобы не замерзнуть и не заскучать 0
14:26
Двойка по русскому могла стать причиной нападения на школу в Бурятии 10
14:15
Царство живой природы: ученые обнаружили на Алтае три новых вида грибов 2
14:03
Помощник Путина пообещал биатлонный комплекс в Белокурихе к Олимпиаде-2022 1
13:51
Сдувшуюся крышу спорткомплекса в Барнауле вернули в нормальное состояние 0
13:34
Опубликованы эскизы новой формы олимпийской сборной России 25
13:23
Правоохранители рассматривают взаимосвязь между нападениями в трех школах 56
13:14
Количество пострадавших при нападении на школу в Бурятии возросло до семи 25
13:04
Ученые: астероиды больше всего угрожают России и Европе 5
12:50
Ректор АлтГУ рассказал, когда планируется ввод нового общежития 1
12:40
Купания под "Ягоду-малину": как барнаульцы окунаются в купель на Крещение 6
12:34
Орнитологи объяснили "ненормальное" поведение птиц в небе над Барнаулом 8
12:28
Пасынок зарубил топором бийчанку и ее сына 3
12:21
Аномальный мороз захватит Алтай на выходных и в начале следующей недели 7
12:19
Стоп-кадр. Крещение Господне в Барнауле 0
12:13
Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в феврале 7
12:04
Ненастье прошло: федеральную трассу Р-255 в Кузбассе открыли для движения 0
11:59
Подросток ранил четырех человек: что случилось в одной из школ Улан-Удэ 54
11:51
Сотни барнаульцев приняли участие в крещенском крестном ходе 5
11:40
Очередной алтайский банк лишился лицензии: что произошло с "АлтайБизнес-Банком" 1
11:36
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после ЧП в бурятской школе 1
11:24
Нескользкая лестница и места для загара: что ждет барнаульский туркластер 7
11:18
Спешащие в храм барнаульцы на Крещение стали причиной большой пробки 9
11:07
Пять человек ранены после нападения девятиклассника на школу в Бурятии 25
10:50
МВД Казахстана назвало возгорание автобуса несчастным случаем 24
10:41
Управление спорта объяснило снятие алтайских атлетов с турнира в Иркутске 6
10:34
ЦБ отозвал лицензию у "АлтайБизнес-Банка" 6
10:21
Фура в Барнауле "потеряла" прицеп во время движения 0
10:12
Директор МУПа в Славгороде ответит перед судом за смерть работника 0
10:05
"Почта России" прокомментировала чудовищное убийство почтальона на Алтае 52
10:00
Музей занимательных наук "Как-так?" в январе подготовил увлекательные шоу 0
09:50
Юноши в футболках МЧС поддержали клипом ульяновских курсантов 72
09:34
Барнаульцев призывают сообщать об опасно свисающих с крыш сосульках 3
09:21
Жириновский предложил американским хакерам помочь ему стать президентом 0
09:11
Пенсионер подошел к Путину во время возложения цветов к мемориалу 47
09:04
Песков признался, что никогда не говорит неправду 21
08:45
Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение на Селигере 66
08:24
Серьезные пробки образовались на улицах Барнаула утром 19 января 22
08:13
Высокие скорости: "Билайн" протестировал интернет на скорости 1 Гбит/с 14
08:04
Салоны белья и одежды для дома и отдыха Alpalazone предлагают скидки до 50% 2
08:00
Соревнования по сноуборду, хоккею и футболу прошли в Барнауле 0
07:50
Участники "Импровизации" о Барнауле, Путине и любимых зрителях 1
07:34
Вызовы на 2018 год: Сергей Землюков о достижениях и проблемах АлтГУ 17
07:22
Ипотека под 6%: кто может получить, требования к заемщику и как оформить 9
07:17
Танец длиною в жизнь: как в Барнауле появилась школа ирландских танцев 3
07:03
Дом с каминным залом и сауной в цоколе продают под Барнаулом за 29,5 млн 9
07:00
Несмотря на аномальные морозы, школы Алтайского края будут работать 4
06:48
Как нужно правильно окунаться в прорубь: инфографика 1
06:32
Кто может стать президентом России 22
06:23
Что нельзя делать на Крещение 11
06:14
Все как положено: Крещение в Алтайском крае пройдет в условиях мороза 1
06:01
Промерзшая земля может вызвать волну паводка в Алтайском крае в 2018 году 7
06:00
Поиграем: найди слово и получи приз от Amic.ru 0
05:39
Почему повышение пенсионного возраста неизбежно 42
04:24
Россияне назвали самые престижные профессии: врач, чиновник, бизнесмен 5
03:16
Ухаживающим за инвалидами предлагают предоставлять дополнительный отпуск 0
02:19
Депутаты Петербурга не согласны увольняться в связи с утратой доверия 2
01:37
Госдума рассмотрела 76% залежавшихся законопроектов 0
00:38
Россиян предупредили о вспышке гриппа в Европе 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.