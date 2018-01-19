Коллектив алтайского отделения "Почты России" выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего почтальона Смоленского почтамта Нины Поповой, которую убил 15-летний подросток во время разноса пенсий. Об этом сообщает пресс-служба УФСП по региону.

"Ее семье будет оказана материальная помощь от филиала, от профсоюза и страховой компании. Также будет оказана помощь в организации похорон. УФПС Алтайского края благодарит сотрудников ГУ МВД России по Алтайскому краю за раскрытие преступления в короткие сроки",- сказано в сообщении.

Здесь также подчеркнули, что для усиления мер безопасности почтальонов на доставочных участках "Почты России" совместно с сотрудниками полиции будет проведен ряд мероприятий в отделениях связи края.

В компании напоминают, что руководство уже неоднократно обращало внимание на необходимость принятия законодательных норм, направленных на защиту почтальонов от нападений.

Напомним, страшное убийство произошло 17 января в Смоленском районе Алтайского края. 54-летний почтальон разносила пенсии. На улице на нее напал 15-летний подросток, избил деревянной палкой, а также нанес множественные ножевые ранения. Чтобы скрыть следы преступления, тело своей жертвы он закидал снегом. Подозреваемый забрал почтальонскую сумку и украл из нее 35 тысяч рублей.