Коллектив алтайского отделения "Почты России" выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего почтальона Смоленского почтамта Нины Поповой, которую убил 15-летний подросток во время разноса пенсий. Об этом сообщает пресс-служба УФСП по региону.
"Ее семье будет оказана материальная помощь от филиала, от профсоюза и страховой компании. Также будет оказана помощь в организации похорон. УФПС Алтайского края благодарит сотрудников ГУ МВД России по Алтайскому краю за раскрытие преступления в короткие сроки",- сказано в сообщении.
Здесь также подчеркнули, что для усиления мер безопасности почтальонов на доставочных участках "Почты России" совместно с сотрудниками полиции будет проведен ряд мероприятий в отделениях связи края.
В компании напоминают, что руководство уже неоднократно обращало внимание на необходимость принятия законодательных норм, направленных на защиту почтальонов от нападений.
Напомним, страшное убийство произошло 17 января в Смоленском районе Алтайского края. 54-летний почтальон разносила пенсии. На улице на нее напал 15-летний подросток, избил деревянной палкой, а также нанес множественные ножевые ранения. Чтобы скрыть следы преступления, тело своей жертвы он закидал снегом. Подозреваемый забрал почтальонскую сумку и украл из нее 35 тысяч рублей.
Комментарии
Куда катится мир...
35 тыс для кого то это копейки, а кто то готов убить за них. Показательно.
вот зачем такому дальше жить?
нет, совершенно напрасно в стране отменена смертная казнь, ой напрасно...
Поколение "вконтакте" подрастает...
Можно бесконечно приплетать "вконтакте", американские боевики, игрушки компьютерные...
Но это прямой показатель уровня жизни в стране и наглядный разрыв соц. слоев(((
а почему вообще старушки почтальоны разносят деньги?????
работа почты -разносить письма
деньги должны разносить спец службы - инкассаторы
причем не в одиночку а по нескольку человек и при огнестрельном оружии и физподготовке
в деревне в крайнем случае деньги должен разносить местный участковый милиционер а никак не пожилой почтальон
19.01.2018 10:32
- гость -
Чикатило при Совке - тоже показатель?
этот несовершеннолетний утырок просто деградант.
и не надо тут политику примешивать.
19.01.2018 10:47
майор
слушай, я понимаю, что как наденешь портупею, все тупеешь и тупеешь, но ты в курсе сколько стоит работа инкассаторов? кто ее оплачивать будет?
Нужно к каждому гражданину приставить нацгвардейца для обеспечения его безопасности.
а это все экономия государства, не должен почтальон разносить деньги
Вот именно, никакие контакты тут ни при чем, это п-утинское поколение, они целиком и полностью живут всю жизнь в условиях, которые создала текущая вляасть.
Мы росли в 90е на боевиках, кровавых игрушках, на когда кругом был разгул криминала и ничего все нормальные.
А здесь, причина в социальном расслоении, которое очень жестко воздействует на подростковую бурлящую психику. Когда часть сверстников ходят с айфонами, крутыми смартфонами, провисают в интенете, а у других нет денег не то что на смартфон и интернет, а на банальную нормальную одежду, а им хочется при этом иметь те же блага что и у других, вот это вот и толкает на преступления, и пока что волчата выбирают слабые жертвы, но они подрастут и станут сильными и тогда уже будет не сладко всем.
а почему вообще старушки почтальоны разносят деньги?????
мно принципиальных бабок которые категорически против иметь карту для перечисления пенсий, пока в принудиловке не обяжут переводить пенсии, будут жертвы
а почему вообще старушки почтальоны разносят деньги?????
потому что есть деревни в которых интернета нет, а люди живут. а раз нет интернета, то и расчеты картой не получатся. да и куда пенсионер 75-80 лет с картой пойдет?
19.01.2018 11:13
- гость -
в магазин пойдет.
сейчас во всех магазинах есть терминалы.
19.01.2018 11:08
инженер
да, кговавый Путен толкнул этого 15-летнего тварёныша на убийство. тварёныш увидел рекламу Айфона, и пошёл убивать....
вы кому эту дичь в уши дуете? по такой логике сейчас в Барнауле должна была бы быть просто резня, трупы должны валяться по улицам.
ну зачем до такого примитивизма опускаться?
сейчас во всех магазинах есть терминалы.
во всех? или "во всех" потому что, ты лично, не видел магазинов без терминала, потому что в деревнях редко бываешь?
19.01.2018 10:54
Геноцид Эклеров
А не надо тут блистать своим псевдоинтелектом. Чикатило - это чикатило, А почтальоны работали спокойно.
19.01.2018 11:08
инженер
Вот именно. Поддерживаю.
Но какая то путинская булка , ой, эклер, или че там, будет нам обратное доказывать.
Хотя... все всё и так знают.
Они должны пенсии по двое разносить, на самом деле этого нет, т.к. они не успеют в назначенный день вручить деньги, а это жалобы. Вот и носят по-одному. В Барнауле есть работники, но на полставки, им тоже по одному приходится ходить.
Причем здесь социальные причины, ведь понятно, что конченый отморозок, по любому не на айфон деньги нужны были, не на одежду, не на учебу - а на бухло или дурь. Прецедент безнаказанности создал суд (пример водитель БМВ - два трупа и на свободу), т.е. убивать можно и ничего по большому счету не будет.
Убивать и воровать можно, но не всем, а тем у кого есть деньги на большую взятку полицаям, прокурорам и судьям. Так точнее будет.
Когда четыре года 24/7 нагнетается атмосфера ненависти, она рано или поздно выльется на улицы. Подростки - самая агрессивная часть общества. Их понесло первых.
19.01.2018 11:29
- гость -
во всех.
Закон 112-ФЗ и статья 14.8 Кодекса об административных правонарушениях позволяют
штрафовать торговые точки с 1 января 2015 года за отказ принимать карты. штрафует Роспотребнадзор — на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
да, и в деревнях бываю)
19.01.2018 11:31
- гость -
ты то кто такой, чтобы мой интеллект оценивать?)
19.01.2018 11:34
- гость -
я уже и путинская булка)
а ты кто? чопик Анального?)
инженер 11-08
Вот именно, никакие контакты тут ни при чем, это п-утинское поколение, они целиком и полностью живут всю жизнь в условиях, которые создала текущая вляасть.
Мы росли в 90е на боевиках, кровавых игрушках, на когда кругом был разгул криминала и ничего все нормальные.
А здесь, причина в социальном расслоении, которое очень жестко воздействует на подростковую бурлящую психику. Когда часть сверстников ходят с айфонами, крутыми смартфонами, провисают в интенете, а у других нет денег не то что на смартфон и интернет, а на банальную нормальную одежду, а им хочется при этом иметь те же блага что и у других, вот это вот и толкает на преступления, и пока что волчата выбирают слабые жертвы, но они подрастут и станут сильными и тогда уже будет не сладко всем.
-социальное расслоение было и будет всегда.!
не надо все в одну кучу мешать и находить оправдание.!
предположим лично мне когда в 91 поступив в институт и живя в общаге ,видя как некоторые мои одногрупники и сокурсники в ВУЗ приезжали на автомобилях и красиво одевались догда еще с барахолки (а мы жарили картоху в общаге -так как другого не было,а родители наши были простые трактористы и уже на пенсии ) давало основание дать кому-то ночью в кустах на Димитрова палкой по башке и отнять кошелек ? а потом на Ельцина спереть?!
мальчики не ссорьтесь
я думаю что вся вина на почте россии которая допустила что был один почтальон, засудить!
19.01.2018 11:54
- гость -
а вот это верно.
почему Почтой России пенсии раздают? потому что это дешево.
Росинкас за свою работу берет серьезные деньги, а почтовики готовы и демпинговать.
хотя должны бы были позаботиться о безопасности своих сотрудников.
хотя этого 15-летнего душегуба никакая алчность Почты, конечно же, не оправдывает.
гостю 11-46, сажают судьи, а не прокуроры и полиция.
19.01.2018 11:50
Геноцид Эклеров
19.01.2018 11:31
- гость -
ты то кто такой, чтобы мой интеллект оценивать?)
Независимый читатель.
19.01.2018 11:34
- гость -
я уже и путинская булка)
а ты кто? чопик Анального?)
Очень удивляет, отношение к Навальному. Я не придерживаюсь ни одной партии и ни одного вождя. Однако, не высказываюсь. И такие гнусные комменты, как Ваши, бью по глазам... Делайте выводы, булка)))
не могу понять граждане а при чем здесь Путин и Навальный?
где взаимосвязь? между 15 летним уродом и жаждой легкой и сиюминутной наживы и этими гражданами?!(как будто есть разница на что он пустил эти деньги?!!)
только не надо про дикое расслоение и айфоны как будто при Навальном у всех с 15лет будут айфоны и белые штаны а при Путине ровно наоборот.
Вот и мне не ясно, почему Господин Булка приплетает всюду Навального когда надо и не надо.
19.01.2018 12:04
- гость -
независымый (скорее независимая)?
в смысле от тебя ничего не зависит?
тогда да. ты даже от разума не зависишь, куда спинной мозг тебя повернёт, в ту сторону и идешь.
гнусные комменты, это когда ты как комментатор переходишь на личность другого комментатора, что собственно и было тобой сделано.
а оценивать Анального и прочую шушеру - мое законное конституционное право. у нас за мнение не садят.
и еще раз булкой назовешь - зубы повышибаю)))
Уж больно ты грозен!
19.01.2018 12:12
Геноцид Эклеров
Дядя, ты дурак? Или такой с рождения?
информацию по закону излагайте всю, до определённого оборота не надо терминалы. гений вы наш.
19.01.2018 12:16
- гость -
да не, видишь же смайл поставил)
19.01.2018 12:20
Гость
есть желание выяснить? так оставь свой контакт в редакции АМИКа, и вскоре выяснишь)
19.01.2018 12:23
эклеру
а по-моему исчерпывающе. в каждой деревне сейчас есть М-Ра, Аникс и еще пара-тройка сетевых магазинов. есть смысл вам объяснять, что юрлицо у каждой сети одно?
Закон 112-ФЗ и статья 14.8 Кодекса об административных правонарушениях позволяют
штрафовать торговые точки с 1 января 2015 года за отказ принимать карты. штрафует Роспотребнадзор — на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
и многих оштрафовали? будет ли наложен штраф при неприеме карты по технической причине. например терминал сломался.
ну и посмотрим что нам законы говорят.
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О защите прав потребителей"
Статья 16.1. Формы и порядок оплаты при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг)
Обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт распространяется на продавца (исполнителя), у которого выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год превышает сорок миллионов рублей.
много в деревнях магазинов с оборотом в 40 миллионов?
19.01.2018 12:35
- гость -
читай в 12:32, я там всё разжевал.
в каждой деревне сейчас есть М-Ра, Аникс и еще пара-тройка сетевых магазинов
в очередной раз голословное утверждение... если эти магазины есть в деревнях в которых ты бывал, то это не значит, что эти магазины представлены во всех деревнях края.
но ты же видел в райцентрах марию-ру и аникс, значит так везде.
19.01.2018 12:43
- гость -
речь в сабже про Смоленское, разве не?)
а ты, как я понимаю, любитель сивухи?)
гонишь или пьешь?)
речь в сабже про Смоленское, разве не?)
речь в сабже, про район. но ты как всегда зацепился только за знакомое слово.
а сивуху с корешами пей.
19.01.2018 12:49
- гость -
не за знакомое слово, а на указание в сабже: погибшего почтальона Смоленского почтамта.
а про сивуху спросил, потому что очевидна отсылка поста в 12:43 к дискуссии про самогон днями ранее)
не за знакомое слово, а на указание в сабже: погибшего почтальона Смоленского почтамта.
ну конечно же. почтальоны смоленского почтамта работают только в селе смоленское. остальные деревни в районе обслуживают dhl.
19.01.2018 10:22
Геноцид Эклеров
вот зачем такому дальше жить?
нет, совершенно напрасно в стране отменена смертная казнь, ой напрасно...
Вот ваша власть и довела до беспредела, что теперь со всех сторон.
Хм.... что-то все совсем уж далеко идущие выводы делают:
Почта требует законов защищающих почтальонов - как будто у нас разбойные нападения разрешены.
Кто-то приплетает социальное расслоение. Можно подумать если бы он убил ее за 35 000 000 все бы отнеслись к этому с пониманием. (хотя индивидуумы надуться)
Кто-то приплетает вконтакте. Что вообще слабо обосновывается.
Виноват Путин - ну тут да, он вообще в всем плохом виноват, по крайней мере в солнечной системе точно.
Кто-то говорит про охрану и инкассаторов - ну убьют тогда не почтальона а пенсионеров.
Мое ИМХО, проблема в том, что родители не воспитывают своих детей. Школа и "Улица" тоже больше не воспитывают детей. В итоге дети в целом воспитаны хуже, а так же количество критичных отклонений больше.
ЗЫ А нет информации убийца имел зависимость от спиртного или наркотиков?
19.01.2018 14:06
- гость -
какая ваша? это и ваша власть тоже. в стране только одна законная власть.
и кто кого довел давайте не будем придумывать.
а то вы сейчас всех воров и убийц оправдаете, их ведь кто то тоже довел...
Малолетний чепушило лишил жизни женщину за небогатую добычу. Не отобрал, не украл, а долго иступленно бил палкой и исполосовал ножом. При чём здесь уровень жизни ? Это обычный садист. Животное , одним словом. Такие обсосы были всегда. Во все времена. И в союзе за жевачку и кросовки резали. А тут опять заблеяли: Путин, социальная напряженность..
19.01.2018 11:22
Геноцид Эклеров
19.01.2018 11:13
- гость -
в магазин пойдет.
сейчас во всех магазинах есть терминалы.
19.01.2018 11:08
инженер
да, кговавый Путен толкнул этого 15-летнего тварёныша на убийство. тварёныш увидел рекламу Айфона, и пошёл убивать....
вы кому эту дичь в уши дуете? по такой логике сейчас в Барнауле должна была бы быть просто резня, трупы должны валяться по улицам.
ну зачем до такого примитивизма опускаться?
Будет еще, все тебе будет и твоему путлеру, вот только почему мы от вас бездарей страдать должны?
Прецедент безнаказанности создал суд (пример водитель БМВ - два трупа и на свободу), т.е. убивать можно и ничего по большому счету не будет.
Это называется путинское правосудие. Судей продажных кто назначил? Путен!
19.01.2018 11:34
- гость -
я уже и путинская булка)
Да! Классное тебе погоняло. Не прибавить не убавить.
и еще раз булкой назовешь - зубы повышибаю)))
Угомонись, булка. Это теперь твое истинное имя.
и еще раз булкой назовешь - зубы повышибаю)))
сядешь, булка.
Будет еще, все тебе будет и твоему путлеру, вот только почему мы от вас бездарей страдать должны?
страдать убогий и серый ты будешь все оставшиеся дни ,потому что зачали тебя дурочка в глубоком алкогольном похмелье.
19.01.2018 14:13
- гость -
ты подобные прогнозы давай только по своей несчастной семье, ок? не надо на мою страну хайло раскрывать.
19.01.2018 14:15
- гость -
ты вначале матчасть по назначению судей выкури, потом будешь виновных определять.
19.01.2018 14:17
Эклерову
чему радуешься, шавка?) плевать я на вас хотел)
19.01.2018 14:21
- гость -
а вас весь Ололёшин штаб в комменты понабежал?)
19.01.2018 14:22
- гость -
зато ты ляжешь.