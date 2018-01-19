В субботу, 20 января, в 16.00 музей занимательных наук "Как-так?" приглашает барнаульцев принять участие в научной шоу-программе профессора Николя "4 стихии". Гости увидят, как извергается вулкан, а также смогут попробовать улететь на Луну под воздействием супервоздуходувки и даже подпрыгнуть выше суперпопрыгунчика. А если этого покажется мало, профессор вызовет снег и немного похулиганит с помощью лазера.

В воскресенье, 21 января, в 16.00 в музее можно посмотреть на интересные опыты с сухим льдом и полимерами. Шоу профессора Николя "Всё включено" — это праздничная научная программа, где подобраны самые интересные эксперименты. Каждый из участников увидит радугу при помощи специальных очков.

На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.

Музей занимательных наук "Как-так?"

Барнаул, проспект Ленина, 147в

Тел.: (3852) 571-132

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