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Новости

Пенсионер из Румынии заявил, что он крестник Гитлера

, ИА "Амител"
Пенсионер нашел доказательства после получения немецкого гражданства

Фото: i.ytimg.com

Пенсионер из Румынии сумел доказать, что он является крестником фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на портал Monitorul.

Семидесятисемилетний Адольф Эрнст Штедлер заявил, что его крестил сам Адольф Гитлер, но он не мог доказать этот факт, пока не получил немецкое гражданство. Пенсионер рассказал, что он родился в лагере, построенном для этнических немцев близ австрийской границы в Хоэншвангау 25 апреля 1941 года, и стал первым ребенком, родившимся в поселении.

По словам Штедлера, в свое время Гитлер обещал крестить первого родившегося в лагере ребенка. Также пожилой мужчина утверждает, что фюрер держал младенца на руках, когда подписывали его свидетельство о рождении.

Родители Штедлера были немцами, но жили в Румынии до переселения в Германию. После того, как закончилась война, их семья переехала в Румынию. Мать пенсионера сожгла его свидетельство о рождении, но успела рассказать, что его назвали Адольфом в честь крестившего его диктатора.

Когда мужчина получил немецкое гражданство, то сумел получить доступ к архивам и нашел свидетельство о рождении, копию которого представил Monitorul. Пенсионер уверен, что именно этот документ является доказательством того, что он крестный сын Гитлера.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

19.01.2018 23:16
Пионер

Ну дык молодец, расстрелять...

0  0
20.01.2018 02:24
Люблю Барнаул

Да не вера красит человека ... а то что он гордиться тем что его крестил гитлер, то грустно, он разделяет идеи этого душегуба пусть и верующего и крещение прошедшего. Гитлер убийца и душегуб. И значит плохо СССР работал, раз за эти годы не смог объяснить что гитлер упырь и этот пенсионер, что моложе меня, гордится тем,что он сын крестный упыря. Я может и имею обиду на другого, благодаря которому меня как немца и моих родителей вывезли из Пруссии ,Калининград теперь, в СССР Казахстан и Сибирь, но хорошо помню что на гитлера у моих родителей и бабушек дедушек злости было больше.
В Казахстане мы жили душа в душу с корейцами и казахами, поляками и ингушами и иными народами. И все помня деяния советского, не навидили гитлера. Потому что помнили деяния этого убийцы!

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20.01.2018 10:00
- гость -

Вот тварь

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