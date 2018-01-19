Пенсионер из Румынии сумел доказать, что он является крестником фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на портал Monitorul.

Семидесятисемилетний Адольф Эрнст Штедлер заявил, что его крестил сам Адольф Гитлер, но он не мог доказать этот факт, пока не получил немецкое гражданство. Пенсионер рассказал, что он родился в лагере, построенном для этнических немцев близ австрийской границы в Хоэншвангау 25 апреля 1941 года, и стал первым ребенком, родившимся в поселении.

По словам Штедлера, в свое время Гитлер обещал крестить первого родившегося в лагере ребенка. Также пожилой мужчина утверждает, что фюрер держал младенца на руках, когда подписывали его свидетельство о рождении.

Родители Штедлера были немцами, но жили в Румынии до переселения в Германию. После того, как закончилась война, их семья переехала в Румынию. Мать пенсионера сожгла его свидетельство о рождении, но успела рассказать, что его назвали Адольфом в честь крестившего его диктатора.

Когда мужчина получил немецкое гражданство, то сумел получить доступ к архивам и нашел свидетельство о рождении, копию которого представил Monitorul. Пенсионер уверен, что именно этот документ является доказательством того, что он крестный сын Гитлера.