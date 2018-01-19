Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в начале февраля. Об этом пишет сайт газеты "Известия".
Как сообщает издание, информацию о том, что мероприятие состоится до президентских выборов, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Источники издания утверждают, что пока в качестве примерной даты называется 6 февраля.
Комментарии
Зачем?
О том, что президент Владимир Путин планирует обратиться к Федеральному собранию 6 февраля, агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на два источника, знакомых с подготовкой мероприятия. В послании президент собирается обозначить свои планы, которые планирует реализовать в случае победы на выборах 18 марта.
Один из собеседников Bloomberg говорит, что в послании Путин вряд ли объявит о непопулярных мерах, таких как повышение налога на доходы физлиц, пенсионного возраста и ликвидацию налоговых льгот.
Как отмечает агентство, подчиненные Путина уже несколько месяцев работают над программой, в которой было бы отражено видение президентом его нового срока во главе страны.
Грядут новые, но уже февральские указы, взамен удачно просаботированных майских?
После провала майских указов ему не лучше послать всё это собрание? Что позориться то?
Дык, эта - хлопец участвует в выдвижении на пост Президента РФ, а почему в отпуск не уходит и не прекратит использование своего поста для раскрутки. Почему - как незарегистрированный кандидат в Президенты незаконно ведет агитацию, а вдруг Чуровы ему подписи зарубят - весь город в билбордах...
Хоть заудаляйтесь))) Все равно - похож!!!
Вождь в прорубь нырнул, сейчас страну с колен подымать будет