Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в начале февраля. Об этом пишет сайт газеты "Известия".

Как сообщает издание, информацию о том, что мероприятие состоится до президентских выборов, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источники издания утверждают, что пока в качестве примерной даты называется 6 февраля.