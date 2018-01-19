Фото: gottstat.com

Директор муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Славгорода" предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть работника.

Напомним, что смертельный инцидент произошел в июле 2016 года. Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, установлено, что вентилирование приемного отделения канализационно-насосной станции очистных сооружений МУПа, принимавшей сточные воды из канализационной системы города, не осуществлялось должным образом.

"Несмотря на наличие в помещении приемного отделения токсичных клоачных газов, доступ туда не был ограничен, и в указанное помещение периодически спускались сотрудники предприятия для осуществления работ по обслуживанию оборудования станции и уборке. При этом должных средств индивидуальной защиты они не имели", — уточняют в СКР.

В июле 2016 года машинист водоканала без средств защиты спустился внутрь приемного отделения для проведения работ и под воздействием токсичных газов потерял сознание.

В течение некоторого времени он находился на дне помещения, пока не был обнаружен коллегами, работавшими на территории очистных сооружений.

"При попытке вытащить пострадавшего четверо рабочих сами получили отравление ядовитыми газами различной степени. Дальнейшую помощь им оказали прибывшие сотрудники МЧС, которые извлекли всех пострадавших", – сообщили в ведомстве.

Спасти жизнь машинисту водоканала не удалось.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.