Алтайский Роспотребнадзор открыл горячую линию по приему купюр нового образца номиналом 2000 и 200 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что новые купюры были введены в обращение в России в октябре прошлого года. Но жители разных регионов страны начали жаловаться, что в некоторых магазинах отказываются принимать эти купюры.

"В связи с этим с 18 по 25 января 2018 года Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю в рамках горячей линии открыто консультирование граждан по вопросам приёма/расчета/обмена новых купюр достоинством 2000 и 200 рублей. Также специалисты Управления готовы оказать консультационную помощь потребителям по вопросам приема ветхих купюр и отказа в оплате банковской картой и мелкими монетами", — сказано в сообщении ведомства.

Номер телефона горячей линии Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: 8 (3852) 66-54-27 (понедельник-четверг – с 8:30 до 17:00, обед – с 12.45 по 13.15, пятница – с 9:00 до 12:45).

Адреса и телефоны территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю размещены на сайте http://22.rospotrebnadzor.ru в разделе "Общественная приемная".