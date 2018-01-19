Компания Zasport, официальный экипировщик олимпийской команды России, представила накануне эскизы новой формы спортсменов.

Напомним, российская сборная выступает на Олимпиаде в Южной Корее под нейтральным флагом. Согласно рекомендации МОК, форма такой команды не может содержать национальную символику (герб и флаг), эмблему Олимпийского комитета России.

Zasport представила парадную форму – в ней можно ходить в олимпийской деревне и перед стартами. Основные цвета коллекции: серый, красный и белый.

Основатель и дизайнер Zasport Анастасия Задорина отмечает, что еще в конце декабря МОК одобрил новую форму, передает Sports.ru.