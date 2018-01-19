Компания Zasport, официальный экипировщик олимпийской команды России, представила накануне эскизы новой формы спортсменов.
Напомним, российская сборная выступает на Олимпиаде в Южной Корее под нейтральным флагом. Согласно рекомендации МОК, форма такой команды не может содержать национальную символику (герб и флаг), эмблему Олимпийского комитета России.
Zasport представила парадную форму – в ней можно ходить в олимпийской деревне и перед стартами. Основные цвета коллекции: серый, красный и белый.
Основатель и дизайнер Zasport Анастасия Задорина отмечает, что еще в конце декабря МОК одобрил новую форму, передает Sports.ru.
Комментарии
Выглядят как типичные гопники с района...
Как унизительно (((
Вытерли о Россию ноги
Они не Российские. А для команды под нейтральным флагом ,прокатят и в такой форме.
В Челябинской области ищущих закладку наркоманов приняли за российских олимпийцев
Разработкой одежды занималась компания Zasport, которая принадлежит дочери генерал-полковника ФСБ Михаила Шекина -- Анастасии Задориной.
В феврале она выиграла право одевать российскую сборную в течение восьми лет и после подписания контракта.
Задорина вместе со своей старшей сестрой, 35-летней Юлией Тихомировой, уже 10 лет занимается бизнесом. Среди их партнеров оказались участники списка Forbes и бывшие офицеры контрразведки.
Очередное, "очень талантливое" дитё чекиста.
в одной руке семки в другой ягуар
Напомним, российская сборная выступает на Олимпиаде в Южной Корее под нейтральным флагом
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Хватит курить, напоминаем, российская сборная отстранена от участия в ОИ-2018, в Корею едут "олимпийские атлеты из России". И только весна покажет, где и кто насрал, ну в смысле; кто гражданин России, а кто олимпийский атлет из России(читай торгаш).
Такой костюм я бы купил исключительно для дома ну как пижаму
У нас раёне таких олимпийцев на кортах сидит тьма, все как один чемпионы по литроболу и гоппингу.
Выглядят как типичные гопники с района...
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Ну и хорошо, сразу все поймут, что это спортсмены из России.
Зачем abibas спороли?
"На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR – Olympic Athlete from Russia."
А почему не по-русски - "Российский олимпийский атлет" - сокращенно "РОА"?
стрёмная форма...
Боско было гораздо лучше.
а лично у мен яеще и поступок Куснировича, владельца Боско, вызывает искреннее уважение: несмотря на выигранный подряд на форму для МОК, он потребовал спороть с этой формы все эмблемы Боско.
а чекистская дочь - очевидная бездарь.
19.01.2018 13:48
- гость -
У нас некоторые собираются голосовать за претендента - дочь профессора-губернатора, основной заслугой которой является "постройка любви". и ничего. А вы критикуете дочь генерала. По-вашему. талантливые люди могут родиться только в семье грузчика и уборщицы?
На потоке все так ходят
могли бы и в цвета имперского флага сделать.
4ugun
И с надписью СССР и серпом и молотом в качестве эмблемы.
А так рука из задницы на первом скрине с инстаграмма - эпично отображает сам подход к делу.
На красной форме нужно было вышить серп и молот!!!!
Отлично , мне нравится! Только девченкам надо более облегающие штаны - это факт!
Вместо серого, парням синие костюмы зря не сделали.
и ходить они должны так же, это будет незабываемо
на прошлой олимпиаде костюмы были очень классные.
(На первой фотке )
"Олимпийцев из России" сильно колбасит без мельдония ...
Я в таком сером костюме в гараж хожу. Жена не разрешает с ней в нем ходить, говорит на гопника похож. Может конечно не из-за костюма