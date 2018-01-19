Министерство внутренних дел Казахстана назвало несчастным случаем возгорание автобуса, при котором погибли 52 человека. Об этом пишет РБК со ссылкой на портал Tengri News.
Как рассказал изданию заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, выжившие утверждают, что пожар начался в салоне транспортного средства. Люди не смогли спастись, потому что многие отравились едким дымом. Также не всем удалось выжить, потому что, когда открылась дверь, в салон поступил кислород, и автобус вспыхнул изнутри. Пассажиры просто не смогли выйти из салона.
Также замминистра отметил, что автобус был забит багажом. Автобус был двухэтажный, люди находились на втором этаже, багаж — на первом. Багаж полностью сгорел.
Жертв этого происшествия нельзя идентифицировать визуально, поэтому их привезут в морг Актобе, где начнут процесс идентификации и опознания.
Напомним, ЧП произошло утром 18 января. 52 человека погибли, пятерым удалось спастись.
Комментарии
Жуть какая! Соболезнования родным и близким!!!
А стёкл у автобуса, что не было? Стекло за полминуты спокойно и не торопясь выбивается.
19.01.2018 11:03
- гость -
Решили умереть все,тебя не спросили.
лютая ловушка
19.01.2018 11:03
- гость -
Тебе в дыму и огне и 20 секунд хватит прилечь поспать от усталости.Да и кулачком много не поразбиваешь там
19.01.2018 11:03
- гость -
вот так говорят по тв:
узбеки грелись на ходу паяльной лампой в студёном Казахстане. началась драка за лампу. вылился и загорелся бензин. в салоне были много ёмкостей 20л с бензином для заправки. они загорелись. и автобус не Икарус а Кароса 1989г выпуска.
печально, но это Дарвин Прайз
печально, но это Дарвин Прайз
19.01.2018 11:21
- гость -
Это великолепно.Забить выходы багажом,заставить все канистрами с бензином и размахивать паяльной лампой.
Да и кулачком много не поразбиваешь там
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Садитесь на кресло ногами упираетесь в секло руками держитесь за спинки кресел. Один пинок в стекле дыра.
19.01.2018 11:21
- гость -
а вот это похоже на единственное объяснение как могли сгореть в автобусе 52 человека...
жээсть.
Узбеки так и ездят, не знаю как сейчас, а раньше сидения переваривались, чтобы их больше установить и ехали как селёдки, ноги не разогнуть. В газельках по 28 человек с Узбекистана. Сами считали, когда на нашей границе они вылазили оттуда как из норы. Потом запретили вроде, стали дтп с ними часто случаться. Они очень терпеливые.
19.01.2018 11:30
- гость -
Если успеете. В Москве же тоже было что-то похоже. Только там автобус был не битком, но тоже, насколько помню, никто не успел - быстро загорелась обшивка, одежда, плюс продукты горения ядовиты - все. Опять же, выбитое окно - доступ кислороду, еще сильнее полыхнет.
бензин они затаривают в Казахстане- он там вдвое дешевле нашего.
Так а что тогда делать-то надо, если что? Молиться и всё?
Да и кулачком много не поразбиваешь там
а ногами в ботинках?
52 человека не разбили стекло под смертельным ужасом,а местные комментаторы естестественно вылезли бы все как один.Делов то стекло ботинком выбить было.
Опять же, выбитое окно - доступ кислороду, еще сильнее полыхнет.
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А сидеть внутри автобуса без кислорода лучше? В современных автобусах окна и являются аварийным выходом. Там специальные стёкла ставят.
19.01.2018 11:54
- гость -
Речь не о том, что лучше сидеть в автобусе, а о том, что после выбивания окон времени на то, чтобы выбраться, останется чуть.
11:57, если стекло плёночное как в икарусе, то выстелить его так просто и не получиться. А в мерседесах с 79 года делают стекла, что от удара молотка оно всё разлетается. На ютубе полно видео.
По человечески, просто жаль. Но это всё последствия развала СССР, кое-что изменилось в лучшую сторону.. кол-во одних охранников о чем то говорит. Может после выборов курс изменится и повернется к ЧЕЛОВЕКУ...
19.01.2018 12:02
Doka - выборы, выборы - кандидаты кто? Каким боком Казахстан связан с нашими выборами? А уж тем более с узбекским автобусом, спаленном узбеками. Все кто хотел независимости её получил или не все?
Да, независимы все, только от чего? Каким боком, коротко не получиться, договор об СНГ подписывали не спрашивая народ, потому (думаю так же) и кандидаты какие... Возможно, если не ВВП, то и что-то изменится, а сейчас скорее для порядку - сами же выбрали.