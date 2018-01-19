Пятница, 19 Январь, 21:57

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Как вы ищете работу?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,59
€ 69,4
729559
-12°
Обь
0см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Нападения на школы в РоссииКрещение-2018 Выборы президента - 2018
Новости

МВД Казахстана назвало возгорание автобуса несчастным случаем

, ИА "Амител"
В результате происшествия погибли 52 человека

Фото: discover24.ru

Министерство внутренних дел Казахстана назвало несчастным случаем возгорание автобуса, при котором погибли 52 человека. Об этом пишет РБК со ссылкой на портал Tengri News.

Как рассказал изданию заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, выжившие утверждают, что пожар начался в салоне транспортного средства. Люди не смогли спастись, потому что многие отравились едким дымом. Также не всем удалось выжить, потому что, когда открылась дверь, в салон поступил кислород, и автобус вспыхнул изнутри. Пассажиры просто не смогли выйти из салона. 

Также замминистра отметил, что автобус был забит багажом. Автобус был двухэтажный, люди находились на втором этаже, багаж — на первом. Багаж полностью сгорел. 

Жертв этого происшествия нельзя идентифицировать визуально, поэтому их привезут в морг Актобе, где начнут процесс идентификации и опознания.

Напомним, ЧП произошло утром 18 января. 52 человека погибли, пятерым удалось спастись.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

19.01.2018 10:54
- гость -

Жуть какая! Соболезнования родным и близким!!!

0  0
19.01.2018 11:03
- гость -

А стёкл у автобуса, что не было? Стекло за полминуты спокойно и не торопясь выбивается.

0  0
19.01.2018 11:11
- гость -

0  0
19.01.2018 11:15
9

19.01.2018 11:03
- гость -
Решили умереть все,тебя не спросили.

0  0
19.01.2018 11:16
- гость -

лютая ловушка

0  0
19.01.2018 11:19
- гость -

19.01.2018 11:03
- гость -
Тебе в дыму и огне и 20 секунд хватит прилечь поспать от усталости.Да и кулачком много не поразбиваешь там

0  0
19.01.2018 11:21
- гость -


19.01.2018 11:03
- гость -
вот так говорят по тв:
узбеки грелись на ходу паяльной лампой в студёном Казахстане. началась драка за лампу. вылился и загорелся бензин. в салоне были много ёмкостей 20л с бензином для заправки. они загорелись. и автобус не Икарус а Кароса 1989г выпуска.

0  0
19.01.2018 11:22
- гость -

печально, но это Дарвин Прайз

0  0
19.01.2018 11:23
- гость -

печально, но это Дарвин Прайз

0  0
19.01.2018 11:25
9

19.01.2018 11:21
- гость -
Это великолепно.Забить выходы багажом,заставить все канистрами с бензином и размахивать паяльной лампой.

0  0
19.01.2018 11:30
- гость -

Да и кулачком много не поразбиваешь там
---------
Садитесь на кресло ногами упираетесь в секло руками держитесь за спинки кресел. Один пинок в стекле дыра.

0  0
19.01.2018 11:30
Геноцид Эклеров

19.01.2018 11:21
- гость -
а вот это похоже на единственное объяснение как могли сгореть в автобусе 52 человека...
жээсть.

0  0
19.01.2018 11:31
- гость -

Узбеки так и ездят, не знаю как сейчас, а раньше сидения переваривались, чтобы их больше установить и ехали как селёдки, ноги не разогнуть. В газельках по 28 человек с Узбекистана. Сами считали, когда на нашей границе они вылазили оттуда как из норы. Потом запретили вроде, стали дтп с ними часто случаться. Они очень терпеливые.

0  0
19.01.2018 11:39
- гость -

19.01.2018 11:30
- гость -
Если успеете. В Москве же тоже было что-то похоже. Только там автобус был не битком, но тоже, насколько помню, никто не успел - быстро загорелась обшивка, одежда, плюс продукты горения ядовиты - все. Опять же, выбитое окно - доступ кислороду, еще сильнее полыхнет.

0  0
19.01.2018 11:47
- гость -

бензин они затаривают в Казахстане- он там вдвое дешевле нашего.

0  0
19.01.2018 11:47
- гость -

Так а что тогда делать-то надо, если что? Молиться и всё?

0  0
19.01.2018 11:49
- гость -

Да и кулачком много не поразбиваешь там

а ногами в ботинках?

0  0
19.01.2018 11:52
Эрг Ноор

52 человека не разбили стекло под смертельным ужасом,а местные комментаторы естестественно вылезли бы все как один.Делов то стекло ботинком выбить было.

0  0
19.01.2018 11:54
- гость -

Опять же, выбитое окно - доступ кислороду, еще сильнее полыхнет.
----------
А сидеть внутри автобуса без кислорода лучше? В современных автобусах окна и являются аварийным выходом. Там специальные стёкла ставят.

0  0
19.01.2018 11:57
- гость -

19.01.2018 11:54
- гость -
Речь не о том, что лучше сидеть в автобусе, а о том, что после выбивания окон времени на то, чтобы выбраться, останется чуть.

0  0
19.01.2018 12:00
- гость -

11:57, если стекло плёночное как в икарусе, то выстелить его так просто и не получиться. А в мерседесах с 79 года делают стекла, что от удара молотка оно всё разлетается. На ютубе полно видео.

0  0
19.01.2018 12:02
Doka

По человечески, просто жаль. Но это всё последствия развала СССР, кое-что изменилось в лучшую сторону.. кол-во одних охранников о чем то говорит. Может после выборов курс изменится и повернется к ЧЕЛОВЕКУ...

0  0
19.01.2018 12:40
- гость -

19.01.2018 12:02
Doka - выборы, выборы - кандидаты кто? Каким боком Казахстан связан с нашими выборами? А уж тем более с узбекским автобусом, спаленном узбеками. Все кто хотел независимости её получил или не все?

0  0
19.01.2018 19:03
Doka

Да, независимы все, только от чего? Каким боком, коротко не получиться, договор об СНГ подписывали не спрашивая народ, потому (думаю так же) и кандидаты какие... Возможно, если не ВВП, то и что-то изменится, а сейчас скорее для порядку - сами же выбрали.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
21:32
Парковки в кредит могут разрешить в России 0
21:13
Милонов предложил размещать на алкоголе короткие истории из жизни пьяниц 0
21:01
Отопительный сезон в Славгороде находится на особом контроле власти Алтая 0
20:36
Иеромонах подрался с экс-коллегой: "Пока не поздно, верни ворованные окна" 0
20:13
Напавший с топором на школу в Бурятии - сын майора ВДВ 0
20:06
Песков сообщил причину публикации фото крещенского купания Путина 0
19:45
Барнаульский духовой оркестр подготовит для зрителей особенный концерт 0
19:26
Герман Греф ожидает снижения ставок по кредитам в 2018 году 0
19:08
Коротко о главном: Крещение, "АлтайБизнес-Банк" и нападение на школу
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 января
18:50
Живого крокодила нашли в подвале одного из домов Петербурга 0
18:29
Мизулина: ЧП в школах России – целенаправленная акция из групп в соцсетях 9
18:06
Барнаульцы делятся фотографиями с Крещения 1
18:05
Службы жизнеобеспечения переведены на Алтае в режим повышенной готовности 0
17:50
Водитель на Toyota Camry насмерть сбил женщину на "зебре" в Новоалтайске 8
17:34
Появилось приложение, распознающее подделки новых купюр 0
17:23
Папа римский обвенчал во время полета стюардессу и бортпроводника 0
17:19
Алтайские заключенные смыли грехи, окунувшись в крещенскую купель 6
17:14
Появилось видео задержания напавшего с топором на школу в Бурятии 6
17:02
Один человек погиб в результате обрушения башенного крана в Кирове 0
16:50
Крестный ход и купание в проруби: видеорепортаж о Крещении в Барнауле 0
16:41
Минус 10 тысяч: в Алтайском крае уточнили список избирателей 0
16:32
Сибирский полпред не исключает, что у нападений на школы один организатор 4
16:25
Киргизии списали все полмиллиарда долларов долга перед Россией 19
16:13
Сахалинскую медсестру уволили за фото с беззащитными пациентами 3
16:05
Школьник в Бурятии предупреждал одноклассницу о нападении 0
15:48
Как заново родились: большой фоторепортаж с крещенских купаний в Барнауле 21
15:36
Горячая линия по вопросу приема новых купюр открыта в Алтайском крае 4
15:26
Алтайский губернатор Карлин попал в ТОП-3 медиарейтинга глав регионов СФО 1
15:13
Amic.ru называет победителя игры "Найди слово" 1
15:12
Маршрутный автобус съехал в кювет в результате ДТП в Барнауле 0
15:04
Штаб Путина поблагодарил россиян за поддержку и вернул им часть денег 15
15:00
"Поколение М": алтайские школьники смогут сняться в большом кино 0
14:51
Стоп-кадр. Крещенское селфи от батюшки 7
14:40
Жириновский "обвинил" СМИ в участившихся нападениях на школы 7
14:33
Куда сходить в Барнауле 20 и 21 января, чтобы не замерзнуть и не заскучать 0
14:26
Двойка по русскому могла стать причиной нападения на школу в Бурятии 10
14:15
Царство живой природы: ученые обнаружили на Алтае три новых вида грибов 2
14:03
Помощник Путина пообещал биатлонный комплекс в Белокурихе к Олимпиаде-2022 1
13:51
Сдувшуюся крышу спорткомплекса в Барнауле вернули в нормальное состояние 0
13:34
Опубликованы эскизы новой формы олимпийской сборной России 25
13:23
Правоохранители рассматривают взаимосвязь между нападениями в трех школах 56
13:14
Количество пострадавших при нападении на школу в Бурятии возросло до семи 25
13:04
Ученые: астероиды больше всего угрожают России и Европе 5
12:50
Ректор АлтГУ рассказал, когда планируется ввод нового общежития 1
12:40
Купания под "Ягоду-малину": как барнаульцы окунаются в купель на Крещение 6
12:34
Орнитологи объяснили "ненормальное" поведение птиц в небе над Барнаулом 8
12:28
Пасынок зарубил топором бийчанку и ее сына 3
12:21
Аномальный мороз захватит Алтай на выходных и в начале следующей недели 7
12:19
Стоп-кадр. Крещение Господне в Барнауле 0
12:13
Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в феврале 7
12:04
Ненастье прошло: федеральную трассу Р-255 в Кузбассе открыли для движения 0
11:59
Подросток ранил четырех человек: что случилось в одной из школ Улан-Удэ 54
11:51
Сотни барнаульцев приняли участие в крещенском крестном ходе 5
11:40
Очередной алтайский банк лишился лицензии: что произошло с "АлтайБизнес-Банком" 1
11:36
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после ЧП в бурятской школе 1
11:24
Нескользкая лестница и места для загара: что ждет барнаульский туркластер 7
11:18
Спешащие в храм барнаульцы на Крещение стали причиной большой пробки 9
11:07
Пять человек ранены после нападения девятиклассника на школу в Бурятии 25
10:50
МВД Казахстана назвало возгорание автобуса несчастным случаем 24
10:41
Управление спорта объяснило снятие алтайских атлетов с турнира в Иркутске 6
10:34
ЦБ отозвал лицензию у "АлтайБизнес-Банка" 6
10:21
Фура в Барнауле "потеряла" прицеп во время движения 0
10:12
Директор МУПа в Славгороде ответит перед судом за смерть работника 0
10:05
"Почта России" прокомментировала чудовищное убийство почтальона на Алтае 52
10:00
Музей занимательных наук "Как-так?" в январе подготовил увлекательные шоу 0
09:50
Юноши в футболках МЧС поддержали клипом ульяновских курсантов 72
09:34
Барнаульцев призывают сообщать об опасно свисающих с крыш сосульках 3
09:21
Жириновский предложил американским хакерам помочь ему стать президентом 0
09:11
Пенсионер подошел к Путину во время возложения цветов к мемориалу 47
09:04
Песков признался, что никогда не говорит неправду 21
08:45
Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение на Селигере 66
08:24
Серьезные пробки образовались на улицах Барнаула утром 19 января 22
08:13
Высокие скорости: "Билайн" протестировал интернет на скорости 1 Гбит/с 14
08:04
Салоны белья и одежды для дома и отдыха Alpalazone предлагают скидки до 50% 2
08:00
Соревнования по сноуборду, хоккею и футболу прошли в Барнауле 0
07:50
Участники "Импровизации" о Барнауле, Путине и любимых зрителях 1
07:34
Вызовы на 2018 год: Сергей Землюков о достижениях и проблемах АлтГУ 17
07:22
Ипотека под 6%: кто может получить, требования к заемщику и как оформить 9
07:17
Танец длиною в жизнь: как в Барнауле появилась школа ирландских танцев 3
07:03
Дом с каминным залом и сауной в цоколе продают под Барнаулом за 29,5 млн 9
07:00
Несмотря на аномальные морозы, школы Алтайского края будут работать 4
06:48
Как нужно правильно окунаться в прорубь: инфографика 1
06:32
Кто может стать президентом России 22
06:23
Что нельзя делать на Крещение 11
06:14
Все как положено: Крещение в Алтайском крае пройдет в условиях мороза 1
06:01
Промерзшая земля может вызвать волну паводка в Алтайском крае в 2018 году 7
06:00
Поиграем: найди слово и получи приз от Amic.ru 0
05:39
Почему повышение пенсионного возраста неизбежно 42
04:24
Россияне назвали самые престижные профессии: врач, чиновник, бизнесмен 5
03:16
Ухаживающим за инвалидами предлагают предоставлять дополнительный отпуск 0
02:19
Депутаты Петербурга не согласны увольняться в связи с утратой доверия 2
01:37
Госдума рассмотрела 76% залежавшихся законопроектов 0
00:38
Россиян предупредили о вспышке гриппа в Европе 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.