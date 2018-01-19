Министерство внутренних дел Казахстана назвало несчастным случаем возгорание автобуса, при котором погибли 52 человека. Об этом пишет РБК со ссылкой на портал Tengri News.

Как рассказал изданию заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, выжившие утверждают, что пожар начался в салоне транспортного средства. Люди не смогли спастись, потому что многие отравились едким дымом. Также не всем удалось выжить, потому что, когда открылась дверь, в салон поступил кислород, и автобус вспыхнул изнутри. Пассажиры просто не смогли выйти из салона.

Также замминистра отметил, что автобус был забит багажом. Автобус был двухэтажный, люди находились на втором этаже, багаж — на первом. Багаж полностью сгорел.

Жертв этого происшествия нельзя идентифицировать визуально, поэтому их привезут в морг Актобе, где начнут процесс идентификации и опознания.

Напомним, ЧП произошло утром 18 января. 52 человека погибли, пятерым удалось спастись.