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Специальное совещание по поводу случившегося инцидента на чемпионате СФО по легкой атлетике, где с соревнований снялись сразу 36 спортсменов, прошло в четверг, 18 января, в управлении спорта и молодежной политики Алтайского края, сообщает "Алтайский спорт".

После известия о приезде на чемпионат и первенство Сибири по легкой атлетике допинг-офицеров из РУСАДА сразу 36 спортсменов снялись с соревнований: и взрослые, и юниоры, и даже люди из категории до 18 лет. Кто-то сослался на болезнь, кто-то просто не явился на старт. Среди них были две представительницы Алтайского края – Анастасия Кожухова (юниоры до 20 лет) и Марина Рубцова (юниоры до 18 лет). Всего алтайская делегация насчитывала 40 человек.

В обсуждении приняли участие старший тренер сборной Алтайского края по лёгкой атлетике Сергей Клевцов, представлявшие нашу команду в Иркутске тренеры Владимир Панов и Надежда Клевцова, спортсменка Анастасия Кожухова и её личный тренер Борис Соборов. Тренер Марины Рубцовой Владимир Панкратов прислал в Барнаул письменную объяснительную.

По словам Сергея Клевцова, и у РУСАДА, и у наших западных критиков, к сожалению, хватает поводов для тиражирования скандальных новостей. Достаточно вспомнить всероссийские соревнования "Оренбургская миля". Когда стало известно, что в Оренбург приедут допинг-офицеры, многие спортсмены, уже заявленные на турнир, отказались от участия в соревнованиях. Сергей Клевцов отметил, что нет дыма без огня. При этом тренер Сергея Шубенкова уверен, что на чемпионате и первенстве СФО было больше безалаберности, ошибочного поведения, нежели уклонения от допинг-контроля. Просто РУСАДА выгодно сейчас показывать свою бескомпромиссную борьбу с допингом.

Как выяснилось на совещании, Анастасия Кожухова участвовала в двух видах соревнований – барьерном беге и прыжках в длину – в интересах команды, которая приехала в Иркутск неполным составом.

"Но после предварительных забегов приняла решение сконцентрироваться на прыжках в длину, где можно было показать более высокий результат. Кожухова сознательно сделала фальстарт и выбыла из борьбы. После чего в тот же день приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину. На допинг-контроль её не вызвали, хотя могли. В секторе для прыжков в длину офицеры РУСАДА присутствовали", — сообщили в управлении спорта и молодежной политики.

Марина Рубцова также была заявлена на первенство СФО в двух видах – беге на 60 и 200 метров. Из объяснительной её тренера следует, что на соревнования она поехала с проблемным коленом. После того, как девушка заняла в беге на 60 метров третье место, колено распухло. Она так же, как и Кожухова, вышла на беговую дорожку и сделала фальстарт.

"В обоих случаях нет ничего противозаконного, хотя явный факт отказа от борьбы уже на беговой дорожке спортсменок не красит, чем бы это ни было мотивировано. Есть вопросы и к личным тренерам легкоатлеток, которые допустили ситуацию, что их подопечным пришлось отказываться от заявленного старта. Сейчас каждый такой случай даёт повод для подозрений в употреблении допинга", — добавили в ведомстве.

В адрес управления спорта и молодёжной политики Алтайского спорта уже поступило письмо от Всероссийской федерации лёгкой атлетики, в котором руководство краевого спортивного ведомства просит провести административное расследование в связи с возможным уклонением алтайских легкоатлеток от допинг-контроля. Спортсменки должны дать подробное письменное объяснение.

Начальник управления спорта и молодёжной политики Елена Лебедева сообщила, что будет оказано максимальное содействие ВФЛА и РУСАДА.

"Мы за чистый спорт", — отметила она.

При этом Министерство спорта Иркутской области начало внутреннюю проверку по факту скандала, связанного с тем, что более 30 сибирских спортсменов не вышли на соревнования по лёгкой атлетике после приезда допинг-офицеров.