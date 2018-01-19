Центробанк России в пятницу, 19 января, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у барнаульского "АлтайБизнес-Банка". Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Отметим, что в декабре прошлого года эта финансовая организация занимала 512-е место в России по величине активов.
На сайте ЦБ сказано, что проблемы в деятельности банка возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, которая была ориентирована на кредитование связанных с руководством банка компаний, в результате чего происходило формирование на балансе финансовой организации значительного объема активов низкого качества.
В ЦБ подчеркивают, что регулятор много раз применял в отношении этого барнаульского банка меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения. В свою очередь, руководство банка не предприняло никаких мер по нормализации его деятельности.
"Более того, возникший в 2017 году корпоративный конфликт между акционерами АКБ "АлтайБизнес-Банк" (АО) препятствовал стабилизации финансового положения банка, что свидетельствовало о бесперспективности его дальнейшего функционирования", — сказано в сообщении ЦБ.
В банке будет назначена временная администрация до выбора конкурсного управляющего и ликвидатора.
Комментарии
Сплошное воровство и кидалово!!!
БИНГО
Всё удивлялся за счет чего эта лавка держится.... при теперешней политике ЦБ. Года два ,как должны были исчезнуть .
Петрова то посадят или как всегда откупится?
У нас тока сбер безгрешный, понятно почему.
" контрольный пакет акций в Сбербанке принадлежит Центральному банку. Но я бы в порядке справочки отметил: другие 45 процентов акционеров капитала Сбербанка - это нерезиденты. И по экспертным оценкам, основная часть нерезидентов - это американские организации. Американцы. Конечно, там все распылено, но я не исключаю, что в итоге JPMorgan Chase присутствует в капитале Сбербанка", - заявил профессор МГИМО.
Упс!Меры поддержки бизнеса имени Карлина в действии.