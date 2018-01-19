Эти выходные в краевой столице будут довольно интересными и насыщенными различными культурными мероприятиями. В нашем гиде мы собрали самые интересные из них. Смотрите, что в городе пройдет 20 и 21 января, и планируйте свой досуг.

В библиотеке имени Вячеслава Шишкова пройдет открытое мероприятие, посвященное профессиям будущего. Родителям и детям расскажут об актуальных направлениях в образовании и о том, где учиться, чтобы потом не остаться без работы.

Мероприятие состоится 20 января, начало в 13:00. Вход бесплатный.

В 14:00 в музее "Мир камня" (Ползунова, 39) пройдет лекция "Соляной промысел на Алтае". В качестве лектора пригласили профессионального геолога Александра Лобанова. Он расскажет, где находится "Царская солонка", как развивался соляной промысел на Алтае, всю ли соль можно употреблять в пищу и многое другое.

Кроме того, в эту субботу музей "Мир камня" проведет свою традиционную экскурсию на Барнаульский сереброплавильный завод, начало в 15:30. Участники смогут больше узнать о месте, с которого начинался Барнаул, прикоснуться к истории, старинным кирпичам и удивительной вековой кладке.

20 января в краевой столице начинаются курсы по каллиграфии. Здесь можно будет освоить технику письма одним из основных каллиграфических инструментов – тонким пером. Курс нацелен на углубленное изучение классической каллиграфии. В программе разбираются не только техники письма, но и рисования.

Подробности о программе можно узнать по телефону: +7 (923) 658-67-51.

В субботу в 17:00 в МТА зрителей ждут на лирическом спектакле "Валентин и Валентина", а в театре драмы в 17:30 покажут недавнюю премьеру "Феномены".

В воскресенье в драме в 17:30 театралам представят историю "Зойкина квартира" — это сатирическая комедия режиссера Алексея Логачева по пьесе Михаила Булгакова.

Среди киноновинок этой недели – семейная комедия "Приключения Паддингтона 2", фантастический триллер режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды", а также две российские картины — фэнтези "Скиф" и лирическая комедия Владимира Котта "Карп отмороженный".

Также на выходных можно посетить ряд экспозиций. Так, в художественном музее (Максима Горького, 16) работает выставка "Такие разные собаки", посвященная году Собаки по восточному календарю. Здесь представлено девять живописных произведений алтайских художников из фондов музея и предметы декоративно-прикладного искусства из личных коллекций сотрудников музея.

В выставочном зале музея "Город" (Ленина, 111) проходит ретроспективная выставка памяти заслуженного художника России – Владимира Александровича Раменского. В экспозиции более 100 работ, виртуозно исполненных мастером в различных техниках графики.

В ТЦ Galaxy работает выставка 3D-картин "Воображариум". Экспозиция представляет собой одну из самых больших коллекций 3D-картин Сибири. Гости смогут встретиться с огромным динозавром, укротить бешеного быка, оказаться в пасти прожорливого бегемота и многое другое, для этого нужно лишь захватить с собой фотоаппарат. Похожая выставка есть и в ТРЦ "Арена".

В галерее "Республика ИЗО" можно посетить сразу четыре экспозиции. Так, выставка графики Владимира Рябчикова "Буратиноиды" состоит из цикла работ, созданных мастером с 1991 по 2009 год. Это одиночные персонажи и групповые сценки-диалоги, иногда дополненные текстами-размышлениями художника. Другая выставка графики — "Деревенька" — это проект художника Юрия Гребенщикова, построенный на воспоминаниях о детстве, проведённом в деревне. Также в галерее представлены живописные работы Андрея Арестова, картины собраны из разных серий и поездок художника, а экспозиция получила название "Тобольск. Алупка. Петербург". И последний проект — выставка "Детская неожиданность" Романа Ведяйкина и Маргариты Романовсковой. Это собрание детских рисунков Романа, Маргариты и других авторов с комментариями художника. Данный проект, по мнению автора, напоминает о том, что детство уходит безвозвратно, нанося каждому из нас психологическую травму разной степени тяжести.

Для детей в театре кукол "Сказка" на выходных покажут четыре спектакля: в субботу — "Три поросенка" и "Мойдодыр", в воскресенье — "Денискины рассказы" и "Муха-Цокотуха". В Молодежном театре Алтая 21 января в 12:00 можно будет посмотреть сказку по мотивам произведения Эрнста Гофмана "Щелкунчик".