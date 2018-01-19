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Нападение на школу в Улан-Удэ совершил девятиклассник, вооруженный ножом — ранены пять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"В общей сложности пятеро пострадавших, включая 41-летнюю учительницу и самого нападавшего", — заявил собеседник издания.

Он также уточнил, что злоумышленник предпринял попытку поджечь школу бутылкой с зажигательной смесью. В результате произошел пожар, который удалось быстро потушить.

Также отмечается, что педагог получила черепно-мозговую травму, а трое школьников, подвергшихся нападению, получили колото-резаные раны.

Как сообщает РИА "Новости", глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение вернуться обратно в свой регион из командировки в Монголии после поступления данных о нападении на школу.

Напомним, на этой неделе схожий инцидент произошел в пермской школе, когда двое учащихся с ножами напали на четвероклассников.