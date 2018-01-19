Фото: arnapress.kz
Нападение на школу в Улан-Удэ совершил девятиклассник, вооруженный ножом — ранены пять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
"В общей сложности пятеро пострадавших, включая 41-летнюю учительницу и самого нападавшего", — заявил собеседник издания.
Он также уточнил, что злоумышленник предпринял попытку поджечь школу бутылкой с зажигательной смесью. В результате произошел пожар, который удалось быстро потушить.
Также отмечается, что педагог получила черепно-мозговую травму, а трое школьников, подвергшихся нападению, получили колото-резаные раны.
Как сообщает РИА "Новости", глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение вернуться обратно в свой регион из командировки в Монголии после поступления данных о нападении на школу.
Напомним, на этой неделе схожий инцидент произошел в пермской школе, когда двое учащихся с ножами напали на четвероклассников.
Комментарии
Теперь такое раз в неделю будет?
Результат воспитательной работы СМИ и интернета.
Второй раз за неделю...
на Пермь насмотрелся?
опять Навальнёнок?
это плата за цивилизацию. в Америке такое 100 раз в год. в КНДР ни одного. когда неудачник мстит успешному обществу.
правда рекорд держит комм.Китай - там псих спалил поезд метро. 360 погибли.
19.01.2018 11:32
технарь
чикатила был член КПСС. давайте коммуняк с грудининым в лагеря?
Когда четыре года 24/7 нагнетается атмосфера ненависти, она рано или поздно выльется на улицы. Подростки - самая агрессивная часть общества. Их понесло первых.
Т.к. он несовершеннолетний, то максимум было бы 10 лет лишения свободы. А если покушение по ч. 2 ст. 105 УК РФ вменят, то и того меньше получит. А потом по УДО выйдет через года 2-3. И спрашивается: зачем этот звереныш нужен среди людей?
19.01.2018 11:36
- гость -
Грудинина и нынешних "коммунистов" ждет судьба их спонсоров.
19.01.2018 11:24
гость
+100000!
Да, именно подростки в силу своего несформировавшегося еще мировозрения и растущего тела больше всех подвержены негативному влиянию информации на них льющейся.
Только позитив, как в СССР, уважение и к труду, старшим, малышам и животным должны воспитывать не только родители, но и школа и ТВ-программы. Интернет для них просто зло.
Видимо опять в соц. сетях какя-то игра запущена, как это было с самоубиствами.
19.01.2018 11:34
- гость -
рекорд держит комм.Китай - там псих спалил поезд метро. 360 погибли.
фэйк. чем подтвердите? ссыль есть?
Герои нашего времени:
"Если драка неизбежна, бить надо первым" (С) Путин
19.01.2018 12:36
Павсекакий
да, это когда на тебя нападают, а то вечно все перевираешь, маленький лгунишка.
12:45, я привёл цитату, где я солгал?
"когда на тебя нападают" он не говорил.
Значит, лгунишка - ты.
А драка может казаться неизбежной гопнику, который уже решил, что надо подраться, или параноику, считающему, что все хотят на него напасть. А когда и гопник и параноик а одном лице, тогда добра не жди.
Вот тебе пример для школьников - наше Мачо.
19.01.2018 12:30
- гость -
да я ошибся по памяти писал, но он тоже лузер-самоубийца.
Пожар в метро города Тэгу (Южная Корея) случился 18 февраля 2003 года. Данная катастрофа считается одной из крупнейших в истории метро. В результате пожара погибло 198 человек и 147 было ранено. Причина пожара — поджог, осуществлённый 56-летним душевнобольным Ким Дэханом Поджигателем оказался 56-летний безработный мужчина Ким Дэхан, в прошлом водитель такси. По собственным словам, он намеревался покончить жизнь самоубийством и хотел умереть вместе с другими людьми, в толпе, а не в одиночку. В прошлом он обращался за психиатрической помощью. Его физическое и психическое состояние резко ухудшились после перенесённого инсульта. Ким Дэхан был крайне недоволен оказываемой ему медицинской помощью, угрожал своему доктору, грозился в присутствии родственников поджечь больницу в отместку за плохое лечение. По словам сына, он хотел умереть и даже просил доктора и полицейского убить его
заметьте, эти школоты тоже лузеры-самоубийцы. но в Перми лузер привлёк друга-отличника, задавив авторитетом.
19.01.2018 13:01
Павсекакий
а в Перми резатель четвероклассников был адептом Святого Ололёши Анального.
и как теперь быть?)
"а в Перми резатель четвероклассников был адептом "
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Эту хрень распространила лживая RT.
Смотрим, откуда такой вывод...
Один единственный пост:
"Матвей, а мне по...ер, пускай он страну развалит, это все равно страна рабов."(с)
Почему вывод, что он адепт? Потому что, пропагандисты льют дерьмо вам в уши, а вы ведётесь.
Ему ваще по...ер на вас и вашу страну.
Навальному не по...ер.
19.01.2018 13:58
Павсекакий
РТ лживая? факты приведи. а я могу сказать, что это Дождь и Эхо - лживые. факты нужны?
на стене этого Лёвы агитки Анальный 2018.
плюс одноклассники утверждали, что он топил за Ололёшу.
Ололеше не п...р только на личное обогащение.
выпускник Йеля на деньги Госдепа (или ты и это будешь оспаривать?) другому не обучен.
19.01.2018 13:42
Геноцид Эклеров
19.01.2018 13:01
Павсекакий
а в Перми резатель четвероклассников был адептом Святого Ололёши Анального.
и как теперь быть?)
Лучше быть адептом Навального, чем путинской булкой.
19.01.2018 14:29
- гость -
не, не Навального, говори как есть - Анального)
19.01.2018 14:32
Геноцид Эклеров
судя по уголовным хроникам, больше всего педофилов водится в едре. так что чья бы корова мычала, а твоя бы молчала!