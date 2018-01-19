Новое общежитие Алтайского государственного университета будет готово к заселению уже в феврале 2018 года, об этом рассказал корреспонденту Amic.ru ректор АлтГУ Сергей Землюков.

"Во второй половине февраля мы проведем торжественное открытие общежития. Оно будет заселено поэтапно. Один блок будет заселен полностью студентами. Второй будет заселен уже к сентябрю, когда придут студенты первого курса. Нам бы хотелось сделать подарок нашим абитуриентам, будущим студентам Алтайского государственного университета", — добавил глава вуза.

Напомним, новое общежитие АлтГУ начали строить в 2015 году благодаря федеральной целевой программе "Развитие образования (2016-2020 годы)". Общий объем инвестиций составил около 500 миллионов рублей.

Что касается платы за место в общежитии, то планируется, что она не будет отличаться от той, которая установлена в других общежитиях Алтайского государственного университета.

Два корпуса будет соединять специальный переход. Также заработает столовая на 70 посадочных мест. Строители предусмотрели, чтобы попасть туда можно было, не выходя на улицу.

Проживать в новом общежитии будут около тысячи студентов. Ожидается, что в новом комплексе разместятся все иностранные студенты.