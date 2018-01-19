Фото: vk.com/barneos22
Большая пробка образовалась на улице Антона Петрова в Барнауле на Крещение из-за огромного потока горожан, идущих в храм Александра Невского.
"Скопилась пробка на улице Антона Петрова от улицы Ленинградской до пешеходного перехода в районе храма Александра Невского. Пробка возникла в связи с тем, что большое количество народа пришло за святой водой, и все постоянно идут через пешеходный переход", — сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
Отметим, что такая ситуация в этом районе является весьма традиционной в дни больших церковных праздников. 19 января прошлого года автомобилисты также сообщали о большом транспортном заторе рядом с храмом Александра Невского.
Комментарии
стадо пошло на водопой)))
нужно было гайцев ставить - пешим стадом руководить
ох как вЫ про своих предков-то... )
стадо пошло на водопой)))
Люди хоть чем то увлечены... а ленивое стадо, постоянно ноющих про плохую жизнь пусть дальше сидит и стирает в кровь свои пальцы об клавиатуру....))))
гайцы поруководят, да и сваливают. Звонишь 02, им втык дают, они снова немного поруководят
Люди хоть чем то увлечены... все унты стоплати шлепая за водой
19.01.2018 11:33
- гость -
нужно было гайцев ставить - пешим стадом руководить
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Были там гайцы, пешеходником руководили. Народ реально как стадо.
"...все унты стоплати шлепая за водой"
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ого! уверен? ))
Неудивительно. Многим участникам религиозных флешмобов до лампочки на окружение.