Фото: vk.com/barneos22

Большая пробка образовалась на улице Антона Петрова в Барнауле на Крещение из-за огромного потока горожан, идущих в храм Александра Невского.

"Скопилась пробка на улице Антона Петрова от улицы Ленинградской до пешеходного перехода в районе храма Александра Невского. Пробка возникла в связи с тем, что большое количество народа пришло за святой водой, и все постоянно идут через пешеходный переход", — сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

Отметим, что такая ситуация в этом районе является весьма традиционной в дни больших церковных праздников. 19 января прошлого года автомобилисты также сообщали о большом транспортном заторе рядом с храмом Александра Невского.



