Аномальные морозы придут в Алтайский край и продержатся все выходные и в начале следующей рабочей недели. Подробности порталу Amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Юрьевна Сырых.

"В ночь на субботу в Алтайском крае местами температура воздуха опустится до -35... -40. Днем в субботу будет -25... -30, в предгорье ожидается -17... -22. В воскресенье и в начале следующей недели будет -28... -33, в предгорье – -23... -28. В начале недели местами снижение температуры возможно до -45 градусов", — сообщила она.

Из-за усиления ветра в воскресенье до 4-9 метров в секунду будет казаться еще холоднее.

Морозы придут на Алтай из-за смещения ядра арктического антициклона в центр районов Западной Сибири.