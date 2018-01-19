Аномальные морозы придут в Алтайский край и продержатся все выходные и в начале следующей рабочей недели. Подробности порталу Amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Юрьевна Сырых.
"В ночь на субботу в Алтайском крае местами температура воздуха опустится до -35... -40. Днем в субботу будет -25... -30, в предгорье ожидается -17... -22. В воскресенье и в начале следующей недели будет -28... -33, в предгорье – -23... -28. В начале недели местами снижение температуры возможно до -45 градусов", — сообщила она.
Из-за усиления ветра в воскресенье до 4-9 метров в секунду будет казаться еще холоднее.
Морозы придут на Алтай из-за смещения ядра арктического антициклона в центр районов Западной Сибири.
Комментарии
Зачем повторять одно и то же по 5 раз в день,амик!???
Для наших краев -50 -аномальные морозы, а -40, -45 обычное дело. Как-то в Речкуново машинку заводил при -47, ничего, завелась. Не, ну если привык в трениках за хлебом ходить, тада конечно - Аномальный мороз захватит Алтай на выходных.
Морозы будут не только в начале следующей недели, но и всю неделю.
Минимум на 7 дней придавят морозы, возможно, на 10 дней.
Готовьте теплые трусы.
каторжные края
Аномально когда на крещенские -10.А это нормально.Затаскали слово журналисты невежды
Лишь бы выдержала аномальные температуры изношенная до предела и пару десятилетий не видавшая хорошего ремонта городская инфраструктура.
Рекордная аномалия была на крещение 19 января 1992 года - целых 0 градусов по Цельсию (для инолюбителей 32 градуса по Фаренгейту)