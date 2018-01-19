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Уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних, возбудили после нападения девятиклассника на школу в Улан-Удэ.
Как сообщили в управлении Следственного комитета по Бурятии, утром 19 января ученик девятого класса в микрорайоне "Сосновый бор" с топором напал на семиклассников, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение.
"В результате его действий ранения причинены 3-м ученикам и учителю. Мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия выясняются", — указывают в СКР.
Подросток задержан, на месте работают правоохранители.
"В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников учебного заведения, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности в школе", — добавляют в Следственном комитете.
Комментарии
Вот и разошлись ДЕТКИ !!!! А то их нельзя ругать, кричать, "воспитывать" физруком и т.д.