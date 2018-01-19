Фото и видео: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Несколько сотен барнаульцев приняли участие в традиционном крещенском крестном ходе 19 января, сообщает с места событий корреспондент портала Amic.ru.

По оценкам нашего корреспондента, количество участников крестного хода составило около 500 человек. Процессия проследовала привычным маршрутом от Знаменского женского монастыря до купели, организованной на реке Обь в районе Речного вокзала.

Напомним, что именно здесь организована главная городская площадка для крещенских купаний.