В ходе обработки результатов 26-й международной транссибирской микологической экспедиции, которая частично проходила по территории Катунского заповедника, ученые выявили три вида афиллофороидных грибов, нигде более в России не отмеченных, сообщает портал "Новости Горного Алтая".

Три новых вида, найденных в заповеднике — Botryobasidiumsimile, Dendrothelenivosa, Paullicorticiumansatum — обнаружены на валеже лиственницы и отмерших частях можжевельника.

Экспедиция проходила на Мультинском участке заповедника, в ней приняли участие специалисты Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН и Финского института окружающей среды.

"Цель наших работ — изучение биоты афиллофороидных грибов на верхней границе леса, а также в болотных и альпийско-луговых местообитаниях. Лето 2017 года в регионе было сухое, поэтому лишь немногие из напочвенных гумусовых и микоризообразующих видов, а также подстилочных сапротрофов были способны сформировать плодовые тела. Всего в ходе работ в Катунском заповеднике было выявлено 80 видов афиллофороидных грибов, три из которых зафиксированы на территории России впервые", — рассказал руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных Антон Ширяев.

Афиллофороидные – это преимущественно древоразрушающие грибы, в изобилии произрастающие в лесных экосистемах. Всего известно более 1000 различных видов, а самым, пожалуй, известным является гриб-трутовик.