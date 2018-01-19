"Метание" птиц, которое в эти дни отмечают жители Барнаула, абсолютно нормально, считают орнитологи. Напомним, 18 января читательница прислала в редакцию Amic.ru видео, на котором запечатлено, как птицы беспорядочно кружат в небе над Балтийской улицей. Утром 19 января еще один читатель сообщил редакции, что таким же образом накануне вечером себя вели свиристели в центре города.

"Это вполне нормальное поведение для свиристелей в больших стаях. Пока часть стаи кормится внизу на рябинах, другая летает над ними", — рассказал корреспонденту Amic.ru орнитолог и фотограф Алексей Эбель.

По словам Эбеля, в этом году в Барнауле тысячи свиристелей: их "выдавил" в наши края холод с севера. Возможно, что, когда в край придут обещанные аномальные холода, птицы улетят в более теплые территории.

Заведующий лабораторией "Музей природы" биологического факультета АлтГУ Виктор Петров также отмечает, что в этом году в городе много рябины и довольно много свиристелей. При этом свиристели беспокойно ведут себя в районах с многоэтажными застройками: "Видимо, пугают люди, машины. Сядут на рябину, склюют две-три ягоды. Дольше сидеть не могут, а есть хочется, вот и летают, кричат. Где-то в частном секторе или там, где людей поменьше, они бы, может, и сели на рябину и склевали сразу всю ягоду."

То, что горожане заметили такое поведение птиц только сейчас, Петров связывает с тем, что в предчувствии наступающих холодов птицы активно пытаются "подкопить жирка", чтобы легче перенести морозы.

Также Виктор Петров рассказал, что в этом году в Барнауле вместе со свиристелями можно заметить стаи дроздов-рябинников, которые обычно избегают города.

Дрозд-рябинник/Club.foto.ru

"Впрочем, такая ситуация не только у нас. В Кемерово, например, тоже наблюдают этой зимой дроздов. С чем это связано — трудно сказать. Возможно, маловато ягоды в тайге оказалось, раз они в города потянулись", — говорит орнитолог.

По словам специалистов, подкормить птиц у горожан вряд ли получится: свиристели питаются ягодами рябины, плодами диких яблонь, почками плодовых деревьев. Дрозды также предпочитают мягкую пищу. Хотя могут питаться и пшеном. Но кормушки их, как, например, снегирей и синиц, не привлекают.