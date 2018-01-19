Колумбийские ученые выяснили, что меньше всего падение астероидов угрожает экваториальным странам Африки, Азии и Америки, а больше всего — северу России и Европы. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на статью в электронной библиотеке arXiv.org

Отметим, что в последнее время ученые более пристально следят за околоземными астероидами и проводят своеобразную космическую "перепись" небесных тел, пытаясь понять, насколько они опасны для человечества. Для этого специалисты были вынуждены создать специальные шкалы для оценки вероятности их падения на Землю.

Сейчас чаще всего используют две подобные шкалы — Палермскую и Туринскую, созданные в стенах MIT и Лаборатории реактивного движения НАСА. Обе они учитывают вероятность падения астероида и силу его взрыва, но не показывают то, какими будут последствия от его "приземления".