Колумбийские ученые выяснили, что меньше всего падение астероидов угрожает экваториальным странам Африки, Азии и Америки, а больше всего — северу России и Европы. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на статью в электронной библиотеке arXiv.org
Отметим, что в последнее время ученые более пристально следят за околоземными астероидами и проводят своеобразную космическую "перепись" небесных тел, пытаясь понять, насколько они опасны для человечества. Для этого специалисты были вынуждены создать специальные шкалы для оценки вероятности их падения на Землю.
Сейчас чаще всего используют две подобные шкалы — Палермскую и Туринскую, созданные в стенах MIT и Лаборатории реактивного движения НАСА. Обе они учитывают вероятность падения астероида и силу его взрыва, но не показывают то, какими будут последствия от его "приземления".
Комментарии
Колумбийские ученые? Они кокаина обожрались?
Как там ситуация с нападением на скорую в Санниково
и эти учОные еще и деньги за такое получают
У нас "журналисты" и не таким интеллектом отмечались.
Сам амик писал как-то, что жители Казани увидят метеоритный дождь.
Локализация события не поддается здравому смыслу.
Астероиды больше всего угрожают России, т.к. это самая большая страна,
а меньше всего Ватикану.
тут ученым быть и ненужно! это и так ясно.