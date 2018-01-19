Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 65-летней бийчанки и ее 45-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, ЧП произошло еще 15 января, а 18 января в квартире одного из многоэтажных домов Бийска с признаками насильственной смерти были обнаружены тела 65-летней хозяйки и ее 45-летнего сына. Следователи смогли в кратчайшие сроки установить подозреваемого в двойном убийстве. Им оказался ранее судимый 50-летний пасынок женщины.

В ведомстве полагают, что 15 января между мужчинами произошла словесная перепалка. Во время конфликта подозреваемый нанес мужчине множественные удары топором по голове, после чего спрятал его тело в шкафу-купе. Когда в квартиру зашла хозяйка, он также нанес ей множественные удары металлическим предметом. От причиненных телесных повреждений мать с сыном скончались на месте происшествия, а подозреваемый скрылся.

Сейчас подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.