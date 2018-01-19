Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 65-летней бийчанки и ее 45-летнего сына. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, ЧП произошло еще 15 января, а 18 января в квартире одного из многоэтажных домов Бийска с признаками насильственной смерти были обнаружены тела 65-летней хозяйки и ее 45-летнего сына. Следователи смогли в кратчайшие сроки установить подозреваемого в двойном убийстве. Им оказался ранее судимый 50-летний пасынок женщины.
В ведомстве полагают, что 15 января между мужчинами произошла словесная перепалка. Во время конфликта подозреваемый нанес мужчине множественные удары топором по голове, после чего спрятал его тело в шкафу-купе. Когда в квартиру зашла хозяйка, он также нанес ей множественные удары металлическим предметом. От причиненных телесных повреждений мать с сыном скончались на месте происшествия, а подозреваемый скрылся.
Сейчас подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии
Компьютерные игры!!!!Фильмы ,в которых насилие ,убийства и расправы!!!!!Телевизор,хоть не включай:сплошной криминал!!!!!!Проверить надо еще в какой семье воспитывался:какие -то есть,наверное проблемы......
да ему полтинник, он поди и комп включать не умеет. вот и вырастила пасынка на свою голову...
19.01.2018 14:42
лд
а до игр и фильмов, видимо, преступлений не совершалось? и войн не было, люди жили как в Эдеме...
надо же быть настолько тупым и ограниченным.