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Денис Майданов исполнит в Барнауле песни из программы "Ничего не жаль"

, ИА "Амител"
Концерт музыканта пройдет в театре музыкальной комедии

Фото: Youtube.com

10 апреля в Барнаул с программой "Ничего не жаль" приедет Денис Майданов. Артист выступит в театре музыкальной комедии, начало в 19:00.

"Денис Майданов — поэт, музыкант, актер и мастер задушевного диалога. Начав свою карьеру в качестве автора песен для звезд российской эстрады, Денис добился успеха и уважения среди коллег. Пластинка под названием “Я буду знать, что ты любишь меня… Вечная любовь” и одноименная песня взорвали эфир радиостанций", — рассказывают организаторы.

Напомним, что за прошедшие годы Денис выпустил 5 сольных альбомов, при этом он писал песни и для коллег по музыкальной сцене, снимался в фильмах и участвовал во множестве проектов. Его новая композиция “Что оставит ветер” стала официальной прощальной песней Артека.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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