Фото: правительство Алтайского края

Спортивный кластер для подготовки российских биатлонистов к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине, и Кубку мира по биатлону планируют создать в Алтайском крае и Республике Алтай, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на инициаторов проекта — АО "Курорт Белокуриха".

Такую возможность обсудили на встрече с помощником президента России Игорем Левитиным министр экономического развития края Николай Чиняков, глава города Белокурихи Константин Базаров, представители биатлонных структур и руководство компании "Курорт Белокуриха".

"В кластер планируется включить лыжно-биатлонный комплекс "Алтайские горы" в "Белокурихе-2", а также одну из неиспользуемых баз на Семинском перевале в соседней республике. В первом случае лыжная трасса достигает высот 760 метров над уровнем моря, что практически соответствует условиям трассы на Кубке мира, во втором — 1,7 тыс. метров, что близко к условиям Олимпиады-2022", — говорится в сообщении.

Этот объект потребует дополнительного финансирования. Так, в "Алтайских горах" необходимо построить лыжероллерную трассу, которая будет отвечать требованиям спортсменов. В целом на развитие этого комплекса, по предварительным оценкам, необходимо порядка 400 миллионов рублей.

"В ближайшие две недели каждая из сторон подготовит свои предложения по кластеру, и затем общий детальный план будет передан Игорю Левитину", — сообщает издание.

Кроме того, представители власти Алтайского края обсудили с помощником президента России возможность строительства дороги, которая соединит "Белокуриху-2" с "Белокурихой-3" и в дальнейшем с ОЭЗ "Бирюзовая Катунь".