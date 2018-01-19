Фото и Видео: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Жители Барнаула массово приезжают на Речной вокзал на Крещение, чтобы окунуться в воду зимней Оби в великий церковный праздник.

Купание после чина освящения воды проходит очень организованно, под присмотром спасателей, медиков и полиции.

На Речном вокзале звучит музыка и чувствуется настроение настоящего праздника. Напомним, что немногим ранее здесь состоялся крестный ход с участием митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия.