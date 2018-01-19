Фото и Видео: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Жители Барнаула массово приезжают на Речной вокзал на Крещение, чтобы окунуться в воду зимней Оби в великий церковный праздник.
Купание после чина освящения воды проходит очень организованно, под присмотром спасателей, медиков и полиции.
На Речном вокзале звучит музыка и чувствуется настроение настоящего праздника. Напомним, что немногим ранее здесь состоялся крестный ход с участием митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия.
Комментарии
Уважаю народ за крепость духа.
и в мокрых трусах потом по морозцу......
Похоже "отпускники" купаются, спецом отпуск брали чтоб окунуться?
Музыка "Ягода-малина" на крещенском купании не оскорбляет чувства верующих?
Нисколько.
мелковата купель