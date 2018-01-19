Сотрудники правоохранительных органов рассматривают версию о возможной взаимосвязи трех вооруженных нападений на школы, которые произошли в России на этой неделе. Об этом пишет "Интерфакс".
"Правоохранительные органы изучают все версии произошедшего, в том числе и о взаимосвязи всех трех происшествий посредством социальных сетей", — рассказал источник издания.
Напомним, первое ЧП произошло 15 января в пермской школе. Там двое старшеклассников нанесли множественные ножевые ранения учительнице и ученикам 4-го класса. В результате пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Нападавшие, которые также пытались покончить с собой, арестованы на два месяца.
Второе ЧП произошло 17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области. Там один девятиклассник ударил ножом другого из-за конфликта на перемене. Пострадавший был госпитализирован с непроникающим ранением.
Еще одно происшествие произошло утром 19 января в школе № 5 микрорайона Сосновый Бор в Улан-Удэ. В этом учебном заведении ученики с топором и "коктейлем Молотова" напали на школьников и учительницу 7-го класса и подожгли класс. По последним данным, пострадали семь человек. Личность нападавших установлена. Как сообщает телеграм-канал Mash, ими оказались ученики 9-го класса Антон Б. и Александр Р.
Комментарии
Как умно. И окажется, что это противники режима организовали, по указке из-за бугра!
Взаимосвязь простая. Когда четыре года 24/7 нагнетается атмосфера ненависти, она рано или поздно выльется на улицы. Подростки - самая агрессивная часть общества. Их понесло первых.
19.01.2018 13:29
- гость -
Как умно. И окажется, что это противники режима организовали, по указке из-за бугра!
Глупо с вашей стороны.
Что самое интересное под онки выбирают младшие классы , тк . от старших могут получить обратку , трусливые у шлёпки .
19.01.2018 13:32
Vanadiy2014
Время покажет...
19.01.2018 13:29
- гость -
Уже нашли.
"Перед тем, как совершить нападение на учеников, Биджаков со своим другом Александром, учащимся 127-й школы, удалили со своих страниц все записи. Однако в соцсетях все равно остались их комментарии в поддержку Навального."
Чему нас учит «семья и школа»,а теперь ещё и попы?Поклоняться прошлым победам и подвигам..Но,видимо,опять переборщили и современным детям этого не нужно совсем.Вот и самовыражаются самым диким образом.Может все-таки идти вперёд,а не сползать в прошлое?
19.01.2018 13:32
Vanadiy2014
Это так очевидно -"Однако в соцсетях все равно остались их комментарии в поддержку Навального."
Я скажу так, всё идёт от семьи. Достойные ли родители у этих убийц? Воспитанные, здоровые, материально обеспеченные? Или всё же неблагополучные? Я склоняюсь к последнему. Может не стоило им заводить детей? Может стоило государству этот вопрос проконтролировать?
19.01.2018 13:41
- гость -
врятли это самовыражение, тут ситуация очень похожая на ту что была с автобусами.
Когда за пару дней несколько автобусов то в остановки, то в людей, то в переходы въезжало. На какое то внешнее воздействие похоже: соцсети, психика или еще что то.
19.01.2018 13:37
- гость -
19.01.2018 13:29
- гость -
"Перед тем, как совершить нападение на учеников, Биджаков со своим другом Александром, учащимся 127-й школы, удалили со своих страниц все записи. Однако в соцсетях все равно остались их комментарии в поддержку Навального."
Ну вот и крайний!. Да из-за него и врачи людей гробят, и пробки на дорогах, и денег не хватает, и вротенберги с виолончелистами миллиардерами стали. Да, покорно голосующие за борца с врагами, Путина?
19.01.2018 13:49
обалденная логика. Навальненок пишет про преступление навальнят, что виноват режим...
19.01.2018 13:49
- гость -
так это медицинский факт, что малолетний душегуб, наркоман и психически нездоровый Лёва Биджаков был сторонником Анального.
У ходячего эклера фиксация на анале. Нездоровая фигня.
теперь ещё и попы
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Как раз главной заповедью православия является "не убий"!!!
Как раз главной заповедью православия является "не убий"!!!
а что у католиков и православных разные заповеди?
19.01.2018 14:01
Геноцид Эклеров
Анального.
Евпатий, у тебя нездоровая фиксация. Где ты свернул не туда? Что с тобой не так?
19.01.2018 14:17
- гость -
и Ванадий
чем больше вас корёжит от исковерканной фамилии Ололёши, тем чаще я буду использовать этот прием)
для меня он Ололёша Анальный, лживый и мерзкий человек.
Эклер, меня вот не корёжит, я просто вижу нечто подозрительное и делаю выводы. Продолжайте в том же духе, я не возражаю.
19.01.2018 14:03
Vanadiy2014
У ходячего эклера фиксация на анале. Нездоровая фигня.
Психически здоровый человек не возьмет себе имя Геноцид и фамилия Эклеров.
19.01.2018 14:17
- гость -
19.01.2018 14:01
Геноцид Эклеров
Анального.
Евпатий, у тебя нездоровая фиксация. Где ты свернул не туда? Что с тобой не так?
Это его путь, от евпатия до эклера и путинской булки. Неадекватный гражданин.
19.01.2018 14:32
- гость -
Можно просто называть его Анальный Геноцид Эклеров
19.01.2018 14:32
- гость -
Я вполне толерантный человек. Если товарищ Геноцид сознательно или латентно склонен к определённым, кхм.., то если всё на добровольных началах, то кто ж будет против? Раз его особенности, о которых он через коммент проговаривается, не доставляют неудобств окружающим, то нет проблем, у нас свободная страна.
19.01.2018 14:24
Vanadiy2014
спасибо)
хотя вашего дозволения мне и не требуется)
19.01.2018 14:32
- гость -
не вижу ничего необычного)
один из пары десятков моих ников здесь. в разное время по настроению меняю их)
19.01.2018 14:35
- гость -
я, по крайней мере, себя обозначаю и индивидуализирую. вы же -0 анонимная никчёмная инертная масса.
19.01.2018 14:37
- гость -
да только бы ты улыбался от собственного мартышкиного якобы остроумия)
Странно что правоохранители пытаются связать все эти случаи, ведь 2 дня они настойчиво твердили в СМИ что драка, междусобойчик в Пермской школе был просто разборками между 16 летними баранами. А тут вон что твориться. Эти в Элан Уде тоже наверно дрались между собой, завалились в 7 класс, один облил себя коктейлем Молотова, а второй бил себя топором по башке, при этом опять пострадали люди.
19.01.2018 14:41
Анальный Геноцид Эклеров
Ага, скобочки посыпались, значит скоро начнёшь орать и всех оскорблять. Анал - часть твоей жизни.
Связь очевидна крах лживой ,убивающей детей системы образования:.,:реализация государственного плана по уничтожению общечеловеческих ценностей (уважение к личности, дружба, любовь, сострадание), пропаганда лжеценностей (развращение детей, лживая идеология,унижение личности)..
С таким государством нам не по пути..
19.01.2018 14:47
689
Как говорится: "Пропаганда в СССР нам нагло врала про капитализм! Он намного хуже!"
19.01.2018 14:43
- гость -
да, я троллю вашу публику называя несколько модифицированную фамилию вашего кумира)
но зачем вы переходите на личности комментаторов-то?)
мы все имеем право на мнение относительно публичных фигур. зачем вы это переводите в межличностную плоскость на уровне этого ресурса? вы не умеете дискутировать не переходя рамок?)
да, я троллю вашу публику ..
Ты троллишь публику своим срамным недугом?
Стадия отрицания. "Нет, я не такой, это я просто троллю. Надо побольше смайликов и скобочек для убедительности."
19.01.2018 14:59
- гость -
один и тот же пост на разных ветках? а что, это современно, модно, молодёжно)
19.01.2018 15:04
Vanadiy2014
обиженный, ты бы не встревал в тёрки взрослых людей. иди в темы про собачек, там тебе по интеллекту.
19.01.2018 15:04
Vanadiy2014
Евпатий хотел потроллить публику и невольно во всём сознался. В принципе я не удивлён, от многих его сообщений разило каким то душком...теперь он сам прояснил этот момент.
19.01.2018 15:07
Геноцид Эклеров
У тебя затряслись ручки и начались провалы в памяти?
19.01.2018 14:53
Геноцид Эклеров
"да, я троллю вашу публику называя несколько модифицированную фамилию вашего кумира)
но зачем вы переходите на личности комментаторов-то?)
мы все имеем право на мнение относи.."
и точно такой же этой теме в 14.55
19.01.2018 15:09
- гость -
а как то связанно можешь изложить свой сумбур?)
кто и в чем сознался? кто и что прояснил?)
19.01.2018 15:13
- гость -
ну, если хватит навыков, чтобы сравнить, то увидишь, что посты разные, второй отредактирован) а у тебя один в один)
и что за фантазии про тряску? для тебя это актуально? с похмела от сивухи?)
19.01.2018 15:14
Геноцид Эклеров
а как то связанно можешь изложить свой сумбур?)
Тебя связанно связали с твоим любимым словом "анальный" и сделали выводы. В принципе, говорить тут больше не о чем.
19.01.2018 15:16
Геноцид Эклеров
ну, если хватит навыков, чтобы сравнить, то увидишь,
Ты думаешь я буду вкрадчиво и очень внимательно читать посты человека с фиксацией на анале?
19.01.2018 15:19
- гость -
во-первых, вы оскорбляете Ололёшу когда пишите его фамилию с маленькой буквы.
во-вторых, он мне глубоко антипатичен. скорее это ваше любимое слово, раз так за него впрягаетесь)
19.01.2018 15:21
- гость -
фактологическая ошибка. я выше уже объяснил твоему клону за фамилию Анальный)
19.01.2018 15:27
Геноцид Эклеров
Тебе вежливо объяснили или скорее напомнили кто ты такой, а ты тут приплетаешь всяких ололёш. Тебе намекнули какие люди часто форсят слово "анальный".
19.01.2018 15:27
Геноцид Эклеров
фактологическая ошибка. я выше уже объяснил твоему клону за фамилию Анальный)
Тебе объяснили за тех, кто часто форсит слово "анальный" . А как ты коверкаешь фамилии или что там ещё - это сугубо твои сексуальные драмы.
19.01.2018 15:34
- гость -
если русский язык не твой родной, и ты не можешь понять смысл написанного, попроси кого-нибудь из местных жителей перевести тебе. может тогда свяжешь А и Б - Ололёшу и Анального)
19.01.2018 15:37
- гость -
судя по олдскульному редкому словечку "форсят", ты в одном лице по нескольку постов выдаешь) то есть в 15:19 и 15:21 один и тот же комментатор был... а я распинаюсь, чё-то объясняю... вот в этом и проблема, вас среди анонимов не разобрать, кто вы есть на самом деле. хоть бы обозначали себя как-то...
"..один из пары десятков моих ников здесь. в разное время по настроению меняю их)..."
==
Вы думаете - это честно, по отношению к оппонентам?
90 % постов вокруг фамилии. При чем здесь поножовщина и эта фамилия? То, что большинство малолеток с ней связано, так это факт, они не жили в 90-х и хотят перемен. Молодежь всегда хочет перемен. На то она и молодежь. Вот фамилия и сделала на них ставку. Как их в школе научим, так они и будут думать. А научим так, как тех, кто учит заинтересуем. Вот Оксана Пушкина их хорошо учит. Остальные менее профессионально.
19.01.2018 15:46
Геноцид Эклеров
то есть в 15:19 и 15:21 один и тот же комментатор а я распинаюсь, чё-то объясняю
Да, а что не так? Можешь не распинаться и не объясняться. Всем всё ясно.
19.01.2018 15:46
Элвис
а я и не скрываю преемственность. да и у каждого ветерана здесь сложился свой стиль написания постов. его нельзя спутать. кроме того, ники цикличны и не используются одновременно. месяц-два один, затем другой, и так по кругу.
19.01.2018 15:48
гость
про это уже был диспут. считаю, что родители в первую очередь ответственны за своего ребенка. но и школа не может снимать с себя функции воспитания. не только учить, но и воспитывать надо.
19.01.2018 15:48
- гость -
да всё, надоел за сегодня. #давайдосвиданья
19.01.2018 15:09
- гость -
Евпатий хотел потроллить публику и невольно во всём сознался. В принципе я не удивлён, от многих его сообщений разило каким то душком...теперь он сам прояснил этот момент.
Попался с потрохами, практически совершил каминаут или как там это дело называется. Чего спрашивается выкручиваться? Типа ой вы всё не так поняли. Все всё так поняли. Ну и что там такого стыдного? Да, попахивает. Но болезнь есть болезнь.
поеду отдохну.
мне же Кремль отсыпал за посты кучу бабок)
надо их потратить)
не скучайте без меня)
Как мило стал общаться, раньше посылал, когда против шерсти гладили, а тут прям разомлел.
"19.01.2018 15:46
Элвис
а я и не скрываю преемственность. да и у каждого ветерана здесь сложился свой стиль написания постов. его нельзя спутать. кроме того, ники цикличны и не используются одновременно. месяц-два один, затем другой, и так по кругу."
==
Я считаю такой подход НЕ ПРИЕМЛЕМЫМ в крайней степени!!!
19.01.2018 16:05
- гость -
а. да и ты размяк
Геноцид с Ванадием засорили всю ветку своими любезностями
Я что подумал: Г.Э. случаем не некто "КвП" (было такое)??????!!!
Это Евпатий Коловрат
успокоили )))) Спасибо!
19.01.2018 13:47
Vanadiy2014
Здесь от родителей мало что зависит. Хотя косяков больше обычно у детей из не бедствующих семей, которые зажрались на пару с родителями.