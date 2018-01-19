Сотрудники правоохранительных органов рассматривают версию о возможной взаимосвязи трех вооруженных нападений на школы, которые произошли в России на этой неделе. Об этом пишет "Интерфакс".

"Правоохранительные органы изучают все версии произошедшего, в том числе и о взаимосвязи всех трех происшествий посредством социальных сетей", — рассказал источник издания.

Напомним, первое ЧП произошло 15 января в пермской школе. Там двое старшеклассников нанесли множественные ножевые ранения учительнице и ученикам 4-го класса. В результате пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Нападавшие, которые также пытались покончить с собой, арестованы на два месяца.

Второе ЧП произошло 17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области. Там один девятиклассник ударил ножом другого из-за конфликта на перемене. Пострадавший был госпитализирован с непроникающим ранением.

Еще одно происшествие произошло утром 19 января в школе № 5 микрорайона Сосновый Бор в Улан-Удэ. В этом учебном заведении ученики с топором и "коктейлем Молотова" напали на школьников и учительницу 7-го класса и подожгли класс. По последним данным, пострадали семь человек. Личность нападавших установлена. Как сообщает телеграм-канал Mash, ими оказались ученики 9-го класса Антон Б. и Александр Р.