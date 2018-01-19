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Новости

Правоохранители рассматривают взаимосвязь между нападениями в трех школах

, ИА "Амител"
На этой неделе нападения произошли сразу в трех российских школах

Фото: скриншот страницы

Сотрудники правоохранительных органов рассматривают версию о возможной взаимосвязи трех вооруженных нападений на школы, которые произошли в России на этой неделе. Об этом пишет "Интерфакс".

"Правоохранительные органы изучают все версии произошедшего, в том числе и о взаимосвязи всех трех происшествий посредством социальных сетей", — рассказал источник издания.

Напомним, первое ЧП произошло 15 января в пермской школе. Там двое старшеклассников нанесли множественные ножевые ранения учительнице и ученикам 4-го класса. В результате пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы. Нападавшие, которые также пытались покончить с собой, арестованы на два месяца.

Второе ЧП произошло 17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области. Там один девятиклассник ударил ножом другого из-за конфликта на перемене. Пострадавший был госпитализирован с непроникающим ранением.

Еще одно  происшествие произошло утром 19 января в школе № 5 микрорайона Сосновый Бор в Улан-Удэ. В этом учебном заведении ученики с топором и "коктейлем Молотова" напали на школьников и учительницу 7-го класса и подожгли класс. По последним данным, пострадали семь человек. Личность нападавших установлена. Как сообщает телеграм-канал Mash, ими оказались ученики 9-го класса Антон Б. и Александр Р.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

19.01.2018 13:29
- гость -

Как умно. И окажется, что это противники режима организовали, по указке из-за бугра!

0  0
19.01.2018 13:29
- гость -

Взаимосвязь простая. Когда четыре года 24/7 нагнетается атмосфера ненависти, она рано или поздно выльется на улицы. Подростки - самая агрессивная часть общества. Их понесло первых.

0  0
19.01.2018 13:32
Vanadiy2014

19.01.2018 13:29
- гость -
Как умно. И окажется, что это противники режима организовали, по указке из-за бугра!

Глупо с вашей стороны.

0  0
19.01.2018 13:34
гость

Что самое интересное под онки выбирают младшие классы , тк . от старших могут получить обратку , трусливые у шлёпки .

0  0
19.01.2018 13:37
- гость -

19.01.2018 13:32
Vanadiy2014

Время покажет...

0  0
19.01.2018 13:37
- гость -

19.01.2018 13:29
- гость -

Уже нашли.


"Перед тем, как совершить нападение на учеников, Биджаков со своим другом Александром, учащимся 127-й школы, удалили со своих страниц все записи. Однако в соцсетях все равно остались их комментарии в поддержку Навального."

0  0
19.01.2018 13:41
- гость -

Чему нас учит «семья и школа»,а теперь ещё и попы?Поклоняться прошлым победам и подвигам..Но,видимо,опять переборщили и современным детям этого не нужно совсем.Вот и самовыражаются самым диким образом.Может все-таки идти вперёд,а не сползать в прошлое?

0  0
19.01.2018 13:46
- гость -

19.01.2018 13:32
Vanadiy2014

Это так очевидно -"Однако в соцсетях все равно остались их комментарии в поддержку Навального."

0  0
19.01.2018 13:47
Vanadiy2014

Я скажу так, всё идёт от семьи. Достойные ли родители у этих убийц? Воспитанные, здоровые, материально обеспеченные? Или всё же неблагополучные? Я склоняюсь к последнему. Может не стоило им заводить детей? Может стоило государству этот вопрос проконтролировать?

0  0
19.01.2018 13:47
- гость -

19.01.2018 13:41
- гость -
врятли это самовыражение, тут ситуация очень похожая на ту что была с автобусами.
Когда за пару дней несколько автобусов то в остановки, то в людей, то в переходы въезжало. На какое то внешнее воздействие похоже: соцсети, психика или еще что то.

0  0
19.01.2018 13:49
- гость -

19.01.2018 13:37
- гость -
19.01.2018 13:29
- гость -

"Перед тем, как совершить нападение на учеников, Биджаков со своим другом Александром, учащимся 127-й школы, удалили со своих страниц все записи. Однако в соцсетях все равно остались их комментарии в поддержку Навального."

Ну вот и крайний!. Да из-за него и врачи людей гробят, и пробки на дорогах, и денег не хватает, и вротенберги с виолончелистами миллиардерами стали. Да, покорно голосующие за борца с врагами, Путина?

0  0
19.01.2018 13:53
- гость -

19.01.2018 13:49
обалденная логика. Навальненок пишет про преступление навальнят, что виноват режим...

0  0
19.01.2018 14:01
Геноцид Эклеров

19.01.2018 13:49
- гость -
так это медицинский факт, что малолетний душегуб, наркоман и психически нездоровый Лёва Биджаков был сторонником Анального.

0  0
19.01.2018 14:03
Vanadiy2014

У ходячего эклера фиксация на анале. Нездоровая фигня.

0  0
19.01.2018 14:13
гость

теперь ещё и попы
------------------
Как раз главной заповедью православия является "не убий"!!!

0  0
19.01.2018 14:15
- гость -

Как раз главной заповедью православия является "не убий"!!!

а что у католиков и православных разные заповеди?

0  0
19.01.2018 14:17
- гость -

19.01.2018 14:01
Геноцид Эклеров

Анального.

Евпатий, у тебя нездоровая фиксация. Где ты свернул не туда? Что с тобой не так?

1  0
19.01.2018 14:22
Геноцид Эклеров

19.01.2018 14:17
- гость -
и Ванадий
чем больше вас корёжит от исковерканной фамилии Ололёши, тем чаще я буду использовать этот прием)
для меня он Ололёша Анальный, лживый и мерзкий человек.

0  0
19.01.2018 14:24
Vanadiy2014

Эклер, меня вот не корёжит, я просто вижу нечто подозрительное и делаю выводы. Продолжайте в том же духе, я не возражаю.

0  0
19.01.2018 14:32
- гость -

19.01.2018 14:03
Vanadiy2014


У ходячего эклера фиксация на анале. Нездоровая фигня.

Психически здоровый человек не возьмет себе имя Геноцид и фамилия Эклеров.

0  0
19.01.2018 14:35
- гость -

19.01.2018 14:17
- гость -
19.01.2018 14:01
Геноцид Эклеров

Анального.

Евпатий, у тебя нездоровая фиксация. Где ты свернул не туда? Что с тобой не так?

Это его путь, от евпатия до эклера и путинской булки. Неадекватный гражданин.

0  0
19.01.2018 14:37
- гость -

19.01.2018 14:32
- гость -
Можно просто называть его Анальный Геноцид Эклеров

0  0
19.01.2018 14:40
Vanadiy2014

19.01.2018 14:32
- гость -

Я вполне толерантный человек. Если товарищ Геноцид сознательно или латентно склонен к определённым, кхм.., то если всё на добровольных началах, то кто ж будет против? Раз его особенности, о которых он через коммент проговаривается, не доставляют неудобств окружающим, то нет проблем, у нас свободная страна.

0  0
19.01.2018 14:41
Геноцид Эклеров

19.01.2018 14:24
Vanadiy2014
спасибо)
хотя вашего дозволения мне и не требуется)

19.01.2018 14:32
- гость -
не вижу ничего необычного)
один из пары десятков моих ников здесь. в разное время по настроению меняю их)

19.01.2018 14:35
- гость -
я, по крайней мере, себя обозначаю и индивидуализирую. вы же -0 анонимная никчёмная инертная масса.

19.01.2018 14:37
- гость -
да только бы ты улыбался от собственного мартышкиного якобы остроумия)

0  0
19.01.2018 14:43
многодетный

Странно что правоохранители пытаются связать все эти случаи, ведь 2 дня они настойчиво твердили в СМИ что драка, междусобойчик в Пермской школе был просто разборками между 16 летними баранами. А тут вон что твориться. Эти в Элан Уде тоже наверно дрались между собой, завалились в 7 класс, один облил себя коктейлем Молотова, а второй бил себя топором по башке, при этом опять пострадали люди.

0  0
19.01.2018 14:43
- гость -

19.01.2018 14:41
Анальный Геноцид Эклеров

Ага, скобочки посыпались, значит скоро начнёшь орать и всех оскорблять. Анал - часть твоей жизни.

0  0
19.01.2018 14:47
689

Связь очевидна крах лживой ,убивающей детей системы образования:.,:реализация государственного плана по уничтожению общечеловеческих ценностей (уважение к личности, дружба, любовь, сострадание), пропаганда лжеценностей (развращение детей, лживая идеология,унижение личности)..
С таким государством нам не по пути..

0  0
19.01.2018 14:54
- гость -

19.01.2018 14:47
689

Как говорится: "Пропаганда в СССР нам нагло врала про капитализм! Он намного хуже!"

0  0
19.01.2018 14:55
Геноцид Эклеров


19.01.2018 14:43
- гость -

да, я троллю вашу публику называя несколько модифицированную фамилию вашего кумира)
но зачем вы переходите на личности комментаторов-то?)
мы все имеем право на мнение относительно публичных фигур. зачем вы это переводите в межличностную плоскость на уровне этого ресурса? вы не умеете дискутировать не переходя рамок?)

0  0
19.01.2018 14:59
- гость -

да, я троллю вашу публику ..

Ты троллишь публику своим срамным недугом?

0  0
19.01.2018 15:04
Vanadiy2014

Стадия отрицания. "Нет, я не такой, это я просто троллю. Надо побольше смайликов и скобочек для убедительности."

0  0
19.01.2018 15:07
Геноцид Эклеров

19.01.2018 14:59
- гость -
один и тот же пост на разных ветках? а что, это современно, модно, молодёжно)

19.01.2018 15:04
Vanadiy2014
обиженный, ты бы не встревал в тёрки взрослых людей. иди в темы про собачек, там тебе по интеллекту.

0  0
19.01.2018 15:09
- гость -

19.01.2018 15:04
Vanadiy2014

Евпатий хотел потроллить публику и невольно во всём сознался. В принципе я не удивлён, от многих его сообщений разило каким то душком...теперь он сам прояснил этот момент.

0  0
19.01.2018 15:13
- гость -

19.01.2018 15:07
Геноцид Эклеров

У тебя затряслись ручки и начались провалы в памяти?

19.01.2018 14:53
Геноцид Эклеров
"да, я троллю вашу публику называя несколько модифицированную фамилию вашего кумира)
но зачем вы переходите на личности комментаторов-то?)
мы все имеем право на мнение относи.."

и точно такой же этой теме в 14.55

0  0
19.01.2018 15:14
Геноцид Эклеров

19.01.2018 15:09
- гость -
а как то связанно можешь изложить свой сумбур?)
кто и в чем сознался? кто и что прояснил?)

0  0
19.01.2018 15:16
Геноцид Эклеров

19.01.2018 15:13
- гость -
ну, если хватит навыков, чтобы сравнить, то увидишь, что посты разные, второй отредактирован) а у тебя один в один)
и что за фантазии про тряску? для тебя это актуально? с похмела от сивухи?)

0  0
19.01.2018 15:19
- гость -

19.01.2018 15:14
Геноцид Эклеров

а как то связанно можешь изложить свой сумбур?)

Тебя связанно связали с твоим любимым словом "анальный" и сделали выводы. В принципе, говорить тут больше не о чем.

0  0
19.01.2018 15:21
- гость -

19.01.2018 15:16
Геноцид Эклеров
ну, если хватит навыков, чтобы сравнить, то увидишь,

Ты думаешь я буду вкрадчиво и очень внимательно читать посты человека с фиксацией на анале?

0  0
19.01.2018 15:27
Геноцид Эклеров

19.01.2018 15:19
- гость -
во-первых, вы оскорбляете Ололёшу когда пишите его фамилию с маленькой буквы.
во-вторых, он мне глубоко антипатичен. скорее это ваше любимое слово, раз так за него впрягаетесь)

19.01.2018 15:21
- гость -
фактологическая ошибка. я выше уже объяснил твоему клону за фамилию Анальный)

0  0
19.01.2018 15:34
- гость -

19.01.2018 15:27
Геноцид Эклеров

Тебе вежливо объяснили или скорее напомнили кто ты такой, а ты тут приплетаешь всяких ололёш. Тебе намекнули какие люди часто форсят слово "анальный".

0  0
19.01.2018 15:37
- гость -

19.01.2018 15:27
Геноцид Эклеров

фактологическая ошибка. я выше уже объяснил твоему клону за фамилию Анальный)

Тебе объяснили за тех, кто часто форсит слово "анальный" . А как ты коверкаешь фамилии или что там ещё - это сугубо твои сексуальные драмы.

0  0
19.01.2018 15:46
Геноцид Эклеров

19.01.2018 15:34
- гость -
если русский язык не твой родной, и ты не можешь понять смысл написанного, попроси кого-нибудь из местных жителей перевести тебе. может тогда свяжешь А и Б - Ололёшу и Анального)

19.01.2018 15:37
- гость -
судя по олдскульному редкому словечку "форсят", ты в одном лице по нескольку постов выдаешь) то есть в 15:19 и 15:21 один и тот же комментатор был... а я распинаюсь, чё-то объясняю... вот в этом и проблема, вас среди анонимов не разобрать, кто вы есть на самом деле. хоть бы обозначали себя как-то...

0  0
19.01.2018 15:46
Элвис - Геноциду Эклеров

"..один из пары десятков моих ников здесь. в разное время по настроению меняю их)..."
==
Вы думаете - это честно, по отношению к оппонентам?

0  0
19.01.2018 15:48
гость

90 % постов вокруг фамилии. При чем здесь поножовщина и эта фамилия? То, что большинство малолеток с ней связано, так это факт, они не жили в 90-х и хотят перемен. Молодежь всегда хочет перемен. На то она и молодежь. Вот фамилия и сделала на них ставку. Как их в школе научим, так они и будут думать. А научим так, как тех, кто учит заинтересуем. Вот Оксана Пушкина их хорошо учит. Остальные менее профессионально.

0  0
19.01.2018 15:48
- гость -

19.01.2018 15:46
Геноцид Эклеров
то есть в 15:19 и 15:21 один и тот же комментатор а я распинаюсь, чё-то объясняю

Да, а что не так? Можешь не распинаться и не объясняться. Всем всё ясно.

0  0
19.01.2018 15:56
Геноцид Эклеров

19.01.2018 15:46
Элвис
а я и не скрываю преемственность. да и у каждого ветерана здесь сложился свой стиль написания постов. его нельзя спутать. кроме того, ники цикличны и не используются одновременно. месяц-два один, затем другой, и так по кругу.

19.01.2018 15:48
гость
про это уже был диспут. считаю, что родители в первую очередь ответственны за своего ребенка. но и школа не может снимать с себя функции воспитания. не только учить, но и воспитывать надо.

19.01.2018 15:48
- гость -
да всё, надоел за сегодня. #давайдосвиданья

0  0
19.01.2018 15:56
Vanadiy2014

19.01.2018 15:09
- гость -

Евпатий хотел потроллить публику и невольно во всём сознался. В принципе я не удивлён, от многих его сообщений разило каким то душком...теперь он сам прояснил этот момент.

Попался с потрохами, практически совершил каминаут или как там это дело называется. Чего спрашивается выкручиваться? Типа ой вы всё не так поняли. Все всё так поняли. Ну и что там такого стыдного? Да, попахивает. Но болезнь есть болезнь.

0  0
19.01.2018 15:58
Геноцид Эклеров

поеду отдохну.
мне же Кремль отсыпал за посты кучу бабок)
надо их потратить)
не скучайте без меня)

0  0
19.01.2018 16:05
- гость -

Как мило стал общаться, раньше посылал, когда против шерсти гладили, а тут прям разомлел.

0  0
19.01.2018 16:07
Элвис

"19.01.2018 15:46
Элвис
а я и не скрываю преемственность. да и у каждого ветерана здесь сложился свой стиль написания постов. его нельзя спутать. кроме того, ники цикличны и не используются одновременно. месяц-два один, затем другой, и так по кругу."
==
Я считаю такой подход НЕ ПРИЕМЛЕМЫМ в крайней степени!!!

0  0
19.01.2018 16:08
- гость -

19.01.2018 16:05
- гость -

а. да и ты размяк

0  0
19.01.2018 16:11
- гость -

Геноцид с Ванадием засорили всю ветку своими любезностями

0  0
19.01.2018 16:13
Элвис

Я что подумал: Г.Э. случаем не некто "КвП" (было такое)??????!!!

0  0
19.01.2018 16:15
- гость -

Это Евпатий Коловрат

0  0
19.01.2018 16:17
Элвис - 16-15

успокоили )))) Спасибо!

0  0
19.01.2018 18:13
- гость -

19.01.2018 13:47

Vanadiy2014

Здесь от родителей мало что зависит. Хотя косяков больше обычно у детей из не бедствующих семей, которые зажрались на пару с родителями.

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