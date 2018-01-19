Фото: youtube.com
Число пострадавших в результате нападения девятиклассника на школу в Улан-Удэ, по уточненной информации, составило семь человек.
Об этом сообщил руководитель территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин. "Пострадали семь человек: шесть детей и одна женщина", — цитирует его слова ТАСС.
Вячеслав Тимкин уточнил, что некоторые из пострадавших получили тяжелые травмы.
Сам подозреваемый в нападении подросток был задержан. Его доставили в больницу.
Напомним, что чудовищный инцидент произошел утром 19 января в школе на территории микрорайона Сосновый Бор.
Известно, что ученик девятого класса напал на семиклассников с топором, а затем при помощи бутылки с зажигательной смесью поджег класс.
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
Комментарии
Вот до чего пропаганда "кругом враги" доводит мирных граждан.
Мирных детей
До этого доводит уверенность в своей своей БЕЗНАКАЗАННОСТИ . Пока высшей меры не будет так и будут находится такие .
19.01.2018 13:26
- гость -
еще один адепт Анального...
Одно из решений - отселение навсегда. Подробнее в видео на Yotube в поиске набрать "О чем молчат в деле резни в школе Перми и не только"
19.01.2018 13:59
Геноцид Эклеров
Уважаемый!!!! У вас проблемы с этим местом????? Вы все свое анальное для домашних своих придержите !!!!
Или вам приплачивают за ваши говнокомменты?????
Наблюдаю связь с Инклюзивным образованием
19.01.2018 14:08
- гость -
Если поцреот не рассуждает о анальном - проверь его пульс.
19.01.2018 14:08
- гость -
19.01.2018 14:09
- гость -
имею право на собственное мнение относительно Ололёши Анального, лживого и мерзкого человека. мне не платят, просто таково мое мнение.
19.01.2018 14:20
Геноцид Эклеров
Мое мнение о Вас близко к этому. Тоже имею право высказывать его.
Хотите политических дебатов - высказывайтесь на специальных форумах. Или хотя бы в комментах к политическим заметкам.
19.01.2018 14:20
Геноцид Эклеров
Это можно считать твоим каминг-аутом? Ты походу печатая в люди слово "анальный" дрожишь и закатываешь глазки. Что с тобой не так?
19.01.2018 14:20
Геноцид Эклеров
Пишут про потерянных подростков, которые начитались интернета, насмотрелись фильмов, а Вы то??? Вы то где свои мысли черпаете ?? Каков Ваш источник вдохновения??? Начитались того же самого в интернете, теперь всю новостную лету поганите!!!
19.01.2018 14:24
- гость -
да Бога ради. имеете мнение, ну и ладно.
я не всем нравлюсь, знаю это.
просто не у всех хороший вкус)
19.01.2018 14:25
- гость -
ну вот зачем ты свои ощущения мне приписываешь?)
смешной человечек)
19.01.2018 14:28
- гость -
новость про третий за неделю случай подростковой агрессии. факт в том, что в первом случае нападавший был сторонником одного активно пиарящегося уголовника. я обозначил эту тему. вот и всё)
Надо фильтровать,то , что по телику показывать-показывают одни убийства,насилие и жестокость.Что-то с этим делать и с интернетом-игры там всякие для подростков-надо что-то предпринимать!!! Народ!!!!!
19.01.2018 14:37
Анальный Геноцид Эклеров
Ты сам перепачкался и других пытаешься перепачкать. Анал - часть твоей жизни.
С появлением с путинский булки дискуссия теряет смысл
19.01.2018 14:42 (2)
- гость -
согласен, какой смысл дискутировать, если в меня какахами кидаются наподобие
19.01.2018 14:42 (1)?
да, я троллю вашу публику называя несколько модифицированную фамилию вашего кумира)
но зачем вы переходите на личности комментаторов то?)
мы все имеем право на мнение относительно публичных фигур. зачем вы это переводите в межличностную плоскость на уровне жтого ресурса? вы не умеете дискутировать не переходя рамок?)
19.01.2018 14:53
Геноцид Эклеров
А с чего вы взяли, что он чей то кумир? По частоте упоминаний, разве что ваш)))
А на личности комментаторов это вы переходите.
19.01.2018 14:53
Геноцид Эклеров
да, я троллю вашу публику ..
Ты троллишь публику своим срамным недугом?
19.01.2018 14:56
- гость -
19.01.2018 14:53
Геноцид Эклеров
А с чего вы взяли, что он чей то кумир?
Не спугни, Евпатория близка к камингауту. Он хочет скинуть этот камень с плеч, что бы идти голосовать с чистым сердцем))
19.01.2018 14:56
- гость -
ну зачем вы передергиваете?)
я высказываю свое мнение про публичного человека. имею право.
оскорбленные этим адепты начинают обзывать меня, я отвечаю.
круговорот понятен? если бы изначально на меня не переходили, то и маховик бы не раскручивался)
а кумир, потому что как только его задевают, тут волна хомячков накатывает)
простой пример - анонимки в 14:56(2) и 14:58.
вот вы думаете с этими есть какой то смысл дискутировать? отнюдь. они не будут заморачиваться, они попросту закидают своими какашками)
Начал кропать стены текста. Пытается сохранить лицо...ну пусть хоть лицо сохранил, раз гузку не уберёг.
19.01.2018 15:24
- гость -
смешные вы, хомячки)
19.01.2018 15:33
Геноцид Эклеров
19.01.2018 15:24
- гость -
смешные вы, хомячки)
Конец.