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Число пострадавших в результате нападения девятиклассника на школу в Улан-Удэ, по уточненной информации, составило семь человек.

Об этом сообщил руководитель территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин. "Пострадали семь человек: шесть детей и одна женщина", — цитирует его слова ТАСС.

Вячеслав Тимкин уточнил, что некоторые из пострадавших получили тяжелые травмы.

Сам подозреваемый в нападении подросток был задержан. Его доставили в больницу.

Напомним, что чудовищный инцидент произошел утром 19 января в школе на территории микрорайона Сосновый Бор.

Известно, что ученик девятого класса напал на семиклассников с топором, а затем при помощи бутылки с зажигательной смесью поджег класс.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.