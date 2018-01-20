У жертв политических репрессий может появиться возможность стать внеочередниками — обладателями квартир. Соответствующий законопроект рассмотрит 19 января Комитет Госдумы по делам национальностей.

Авторами инициативы выступили депутаты "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.

Сейчас действующее законодательство устанавливает право реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с репрессиями, возвращаться для проживания в те населенные пункты, где они проживали до репрессий. Но при этом сами граждане и члены их семей ставятся на учет и обеспечиваются жильем в общем порядке.

Получается, что у жертв политических репрессий нет права на внеочередное получение жилья.

Предыдущая редакция закона "О реабилитации жертв политических репрессий" устанавливала обязанность по первоочередному предоставлению жилья или стройматериалов для его возведения.