У жертв политических репрессий может появиться возможность стать внеочередниками — обладателями квартир. Соответствующий законопроект рассмотрит 19 января Комитет Госдумы по делам национальностей.
Авторами инициативы выступили депутаты "Справедливой России" во главе с Сергеем Мироновым.
Сейчас действующее законодательство устанавливает право реабилитированных лиц, утративших жилые помещения в связи с репрессиями, возвращаться для проживания в те населенные пункты, где они проживали до репрессий. Но при этом сами граждане и члены их семей ставятся на учет и обеспечиваются жильем в общем порядке.
Получается, что у жертв политических репрессий нет права на внеочередное получение жилья.
Предыдущая редакция закона "О реабилитации жертв политических репрессий" устанавливала обязанность по первоочередному предоставлению жилья или стройматериалов для его возведения.
Комментарии
Какой памятник, такие и мозги у сторонников полт.репрессий.