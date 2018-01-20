Еще на два года для садоводов продлевается возможность бесплатно пользоваться подземными водами — до 2020 года. Соответствующий законопроект планирует рассмотреть 19 января в первом чтении Госдума.

Инициатива была подготовлена в правительстве после встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями садоводческих и огороднических хозяйств в августе 2016 года.

Изменения вносятся в статью 333-35 Налогового кодекса РФ. Согласно документу, садоводческие некоммерческие объединения смогут добывать подземные воды для хозяйственно-бытовых нужд до 1 января 2020 года бесплатно без лицензии.

Согласно же законодательству, пошлина для дачников за предоставление лицензии составляет 7500 рублей.