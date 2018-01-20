Еще на два года для садоводов продлевается возможность бесплатно пользоваться подземными водами — до 2020 года. Соответствующий законопроект планирует рассмотреть 19 января в первом чтении Госдума.
Инициатива была подготовлена в правительстве после встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями садоводческих и огороднических хозяйств в августе 2016 года.
Изменения вносятся в статью 333-35 Налогового кодекса РФ. Согласно документу, садоводческие некоммерческие объединения смогут добывать подземные воды для хозяйственно-бытовых нужд до 1 января 2020 года бесплатно без лицензии.
Согласно же законодательству, пошлина для дачников за предоставление лицензии составляет 7500 рублей.
Комментарии
Защитники народа уж и не знают как Этот народец в зародыше задавить, всё лбы свои морщат, дустом может попробуете????
Ну с садоводствами понятно, а если у меня на участке индивидуальная скважина, я тоже платить за нее буду? за что??? Сколько я той воды выкачиваю, если ездим только на выходные и только летом? Совсем озверели наши законотворцы, не знают, как еще последние штаны с народа содрать...
Самое интересное, что колодцы тоже должны быть лицензированы. Недра это святое.
Эти садоводы скоро и воздух чистый, весь выдышат!!!
Сколько можно то , на халявку !!???