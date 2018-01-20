В Думе Хабаровского края разработан федеральный законопроект о том, чтобы восстановить ежегодную индексацию пенсии работающим инвалидам, пишет "Парламентская газета".

"Установить право инвалидов, осуществляющих трудовую деятельность, на индексацию доплаты к страховой пенсии", — говорится в документе.

На основании закона "О страховых пенсиях" пенсия не подлежит ежегодному повышению, если инвалид работает.

"Это не соответствует приоритетам государства, в том числе задаче увеличить занятость инвалидов. По данным службы занятости населения Хабаровского края, одной из причин отказа граждан с инвалидностью от официального трудоустройства является потеря повышенной пенсии", — говорится в пояснительной записке.

Законопроект направлен на заключение в Совет законодателей и правительство России.