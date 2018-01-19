Знаменитый леопард Лорд в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье, имя которому выбирала вся Россия, за период в несколько месяцев встречался с тремя разными самками. Таким образом, этот хищник стал рекордсменом по числу "свиданий". Об этом пишет РИА "Новости".

В объективы фотоловушек этот леопард в "белых перчатках" — с широким белым окаймлением передних лап в виде перчаток — попал семь лет назад. В этот раз открытием стало множество "свиданий", которыми может похвастать леопард-"ловелас".

До этого ни один леопард не был замечен с таким количеством невест. Хищник "ходил на свидания" с самкой Неруссой, безымянной молодой Leo 113F и Памелой, имя которой дала американская актриса Памела Андерсон.

Как правило, хищники встречаются примерно пять дней. Затем они теряют интерес друг к другу.