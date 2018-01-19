Избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина поблагодарил всех, кто перечисляет деньги в фонд кандидата, передает ТАСС.

Как заявила уполномоченный представитель Путина по финансовым вопросам Наталья Орлова, избирательный фонд кандидата уже сформирован, поэтому все поступившие средства, в соответствии с законом, будут возвращены обратно.

По словам Орловой, по состоянию на 15 января в фонд Путина свои деньги перевели более тысячи россиян.

"В основном размер пожертвований составляет от 500 до 2 тысяч рублей, есть и крупные пожертвования: шесть физических лиц перевели в фонд суммарно более 600 тысяч рублей", — заявила она.

Вместе с тем, как сообщает Центризбирком, более одного миллиона рублей из избирательного фонда Путина вернули отправителям.

Как следует из обнародованных данных, 1,265 миллиона рублей направлено обратно отправителям, поскольку именно на названную сумму превышен максимальный размер фонда.

Согласно нормам законодательства, объем избирательного фонда кандидата на высший государственный пост не может превышать 400 миллионов рублей.