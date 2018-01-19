Избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина поблагодарил всех, кто перечисляет деньги в фонд кандидата, передает ТАСС.
Как заявила уполномоченный представитель Путина по финансовым вопросам Наталья Орлова, избирательный фонд кандидата уже сформирован, поэтому все поступившие средства, в соответствии с законом, будут возвращены обратно.
По словам Орловой, по состоянию на 15 января в фонд Путина свои деньги перевели более тысячи россиян.
"В основном размер пожертвований составляет от 500 до 2 тысяч рублей, есть и крупные пожертвования: шесть физических лиц перевели в фонд суммарно более 600 тысяч рублей", — заявила она.
Вместе с тем, как сообщает Центризбирком, более одного миллиона рублей из избирательного фонда Путина вернули отправителям.
Как следует из обнародованных данных, 1,265 миллиона рублей направлено обратно отправителям, поскольку именно на названную сумму превышен максимальный размер фонда.
Согласно нормам законодательства, объем избирательного фонда кандидата на высший государственный пост не может превышать 400 миллионов рублей.
Комментарии
Как же народ любит, чтобы их обирали Задавили налогами, штрафами, коммуналкой и еще на выборы скиньтесь
Ну и спрашивается на ..... туда бабки перечислять, чтоб их по карманам растащили господа чинуши.
19.01.2018 15:10
- гость -
Перечисляют добровольно.
Навальный как честный человек должен вернуть деньги,которые он собрал как бы на выборы.Или пулю в лоб как честный человек.Третьего не дано.
Оказывается существуют законы о выборах президента РФ.Навальный пожаловался в Конституционный суд."Как же так!?Предупреждать надо.У вас в этих законах и Конституциях чёрт ногу сломит.Совсем запутался и людей в заблуждение ввёл.Вот что мне теперь с этими двумя миллиардами делать?"
19.01.2018 16:01
- гость -
Если бы они существовали, то Вова не сидел бы на троне 18 лет.
так навальный тоже деньги собирал...
19.01.2018 16:16
- гость -
этому за заслуги слали
Штамм Путина поблагодарил
И Немцов тоже после себя оставил два миллиарда...
Скоро улицу в Нью-Йорке в честь Алёшки назовут.
19.01.2018 15:49
- гость -
Ключевое слово "как", но это не о Навальном. Ну какой же он честный? ))))
19.01.2018 16:09
- гость -
А вы с ним на брудершафт пили? Иначе что за панибратство?
19.01.2018 16:23
- гость -
Скоро улицу в Нью-Йорке в честь Алёшки назовут.
И будет как "На мосту Кадырова любят дочь Буданова"
19.01.2018 16:27 не сцы! вова привык уже. у него кличек-погонял десяток от уголовных до народных. поэтому уважения не заслужил.