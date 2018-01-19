Девятиклассник Антон Б. мог организовать нападение на школу в Улан-Удэ из-за двойки за четверть по русскому языку. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Неудовлетворительная оценка означала автоматический недопуск к экзаменам. Эту версию, помимо всех прочих, также рассматривают сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, чудовищный инцидент произошел утром 19 января в школе на территории микрорайона Сосновый Бор. Известно, что ученик девятого класса напал на семиклассников с топором, а затем при помощи бутылки с зажигательной смесью поджег класс. По последним данным, пострадали семь человек.
Комментарии
Наверное, из-за таких двоечников Нацгвардия России примет на вооружение бронемашины «Тигр» с противотанковыми ракетными установками «Корнет» до конца 2018 года, следует из материалов, размещенных на портале госзакупок, передает «Интерфакс».
Значит,нужно уволить учителя,поставившего двойку!И такого больше не повторится!!!(жесткий сарказм!)
Ученик девятого класса мог организовать нападение на школу из-за плохой успеваемости
А почему он не организовал себя, что бы эту успеваемость повысить?
14:40, для этого надо много ума, а вот найти виновных, всегда проще.
Мда, совсем распустили детей. Ничего не понимают. Жаль. Порой ремень по жопе хорошо вправлял мозги и многих проблем удавалось избежать.
Двойка в четверти вовсе не означает, что учение не будет допущен к экзамену. Впереди еще две четверти.
люди очень плохо в Бурятии живут. репетиторы по скайпу дерут 400р.в час. вот прогулял он неделю и не догонит никогда. а учителя теперь будут всем пятерки ставить на всякий случай.
19.01.2018 15:02
Океана
Двойка в четверти вовсе не означает, что учение не будет допущен к экзамену. Впереди еще две четверти.
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Может, устный русский? Он в феврале
павсесркий еще не отписался по поводу вины Путина в случившимся,
путенский зомбоящик молчит как рыба, но депутаны валят всё как всегда на госдеп и запад