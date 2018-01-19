Девятиклассник Антон Б. мог организовать нападение на школу в Улан-Удэ из-за двойки за четверть по русскому языку. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Неудовлетворительная оценка означала автоматический недопуск к экзаменам. Эту версию, помимо всех прочих, также рассматривают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, чудовищный инцидент произошел утром 19 января в школе на территории микрорайона Сосновый Бор. Известно, что ученик девятого класса напал на семиклассников с топором, а затем при помощи бутылки с зажигательной смесью поджег класс. По последним данным, пострадали семь человек.