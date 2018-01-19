Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале прокомментировал нападение бурятского ученика на школу.
Напомним, утром 19 января ученик девятого класса напал на семиклассников с топором, а затем при помощи бутылки с зажигательной смесью поджег класс. Число пострадавших составило семь человек.
Днем ранее ученик в Москве пытался пронести в школу набор ножей.
"Очередное нападение на учеников школы — это эпидемия. Свобода прессы и информации нужна, но дети любят подражать. Они не всегда могут оценить, что такое хорошо, а что такое плохо. Они видят со всех экранов, на всех радиостанциях, на всех сайтах о том, как ученик напал на школу. Почему бы не повторить?" - увидел Жириновский вину СМИ в инциденте, которые поспешили рассказать общественности о случившемся.
"Мы много лет призываем начать работу по агитации мужчин приходить на работу в школы. Без мужчин невозможно полноценное воспитание детей. И неправильно работаем с молодежью. Зачем-то набросились на ульяновских курсантов за танец. С ножами бросаются друг на друга — плохо. Танцуют — тоже плохо. Что ж хорошо-то?! Пусть танцуют как хотят!" - продолжил Жириновский.
Ранее в Перми двое подростков с ножами напали на школу. В итоге пострадали 15 человек.
Комментарии
Сегодня танцуют танцы непристойные на камеру,чтобы прославиться,а завтра что?
Запутина пойдут голосовать.
Клоун ты у власти много лет , что сделал то, языком трепать все мастера....
Учителя виноваты, родители и пр пр пр, только не клоуны из гос . Уры. И ЧОП ы бывших полицейских полковников тоже не при делах, они лишь деньги за охрану получают
Надо реже показывать этого бешенного шакала нападающего на людей
Ни этот ли упырина предлагал сбросить ядерную бомбу на какое-нибудь малонаселенное государство, чтобы показать российскую военную мощь. Об этом он заявлял в эфире программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым. «В Северном море есть остров, маленькая страна, 200 тысяч население. Брюсселю сказать: посмотрите, вот остров, видите, отвернитесь, а теперь нет острова. Страны нету!» — сказал он. «Ужас», — отреагировал ведущий. «А что вы хотите? Вы что хотите, чтобы нас били по морде, чтобы Донбасс обстреливали?», - вскричал Жириновский. «Надо показать, на что способны наши ядерные силы», — отметил он.
По ТВ сам и разжигал ненависть, подонок
Жириновский нормальный дядька, а вот комментаторы на амике - просто скунсы.