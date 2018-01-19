Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале прокомментировал нападение бурятского ученика на школу.

Напомним, утром 19 января ученик девятого класса напал на семиклассников с топором, а затем при помощи бутылки с зажигательной смесью поджег класс. Число пострадавших составило семь человек.

Днем ранее ученик в Москве пытался пронести в школу набор ножей.

"Очередное нападение на учеников школы — это эпидемия. Свобода прессы и информации нужна, но дети любят подражать. Они не всегда могут оценить, что такое хорошо, а что такое плохо. Они видят со всех экранов, на всех радиостанциях, на всех сайтах о том, как ученик напал на школу. Почему бы не повторить?" - увидел Жириновский вину СМИ в инциденте, которые поспешили рассказать общественности о случившемся.

"Мы много лет призываем начать работу по агитации мужчин приходить на работу в школы. Без мужчин невозможно полноценное воспитание детей. И неправильно работаем с молодежью. Зачем-то набросились на ульяновских курсантов за танец. С ножами бросаются друг на друга — плохо. Танцуют — тоже плохо. Что ж хорошо-то?! Пусть танцуют как хотят!" - продолжил Жириновский.

Ранее в Перми двое подростков с ножами напали на школу. В итоге пострадали 15 человек.