Рассчитать максимально быстро и просто стоимость технологического присоединения к электросетям теперь возможно на сайте сетевой компании "Алтайкрайэнерго". Здесь функционирует калькулятор техприсоединения, который позволяет потребителям осуществлять предварительный онлайн-расчет платы за данную услугу.

Стоит отметить, что подключение к электросети осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Но прежде чем пройти процедуру технологического присоединения, нужно обратиться в компанию за получением разрешений и технических условий. Теперь можно легко узнать предварительную стоимость данной услуги самому, воспользовавшись новым сервисом на сайте "Алтайкрайэнерго".

"Услуга технологического присоединения энергопринимающих устройств наиболее востребована при строительстве и введении в работу новых объектов. Поэтому вопрос расчета стоимости данной процедуры очень актуален среди представителей малого и среднего бизнеса. Калькулятор ТП может оказаться полезным инструментом при планировании затрат, связанных с предпринимательской деятельностью", — прокомментировал новые возможности сайта генеральный директор "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб.

Онлайн-калькулятор ТП удобен и прост в использовании. Достаточно ввести такие показатели, как тип присоединения, максимальную присоединяемую мощность, категорию надежности и уровень напряженности, и появится размер стоимости услуги.

Рассчитать плату за технологическое присоединение и познакомиться с работой онлайн-калькулятора можно по ссылке.

Напомним, "Алтайкрайэнерго" — одна из крупнейших компаний электроэнергетики Алтайского края, обеспечивающая надежное и бесперебойное электроснабжение 12 тысячам юридических и более 313 тысячам физических лиц. Девять филиалов обслуживают более восьми тысяч километров кабельных и воздушных линий, более трех тысяч трансформаторных подстанций в 90 городах и населенных пунктах.

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