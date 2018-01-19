Младшую медсестру отделения анестезиологии и реанимации областной клинической больницы на Сахалине уволили за распространение фото- и аудиоматериалов неэтичного содержания. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, в конце прошлого года в Сети появилось видео, на котором запечатлена медсестра на фоне пациентов, находящихся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Сахалинской областной больницы. Министр здравоохранения Сахалинской области Алексей Пак осудил поведение медицинского работника и назначил служебную проверку.

После проверки было принято решение об увольнении медсестры. Ее уволили согласно п.п. "в" пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ — за разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей".