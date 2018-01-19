Глава Алтайского края Александр Карлин вошел в тройку губернаторов-лидеров в Сибири в рейтинге медийности по итогам 2017 года. Очередной рейтинг опубликовала информационно-аналитическая система России "Медиалогия".
По данным "Медиалогии", в прошлом году с его упоминанием было 36 416 сообщений в СМИ. Медиаиндекс составил 211 354,4. Среди сибирских губернаторов это третья позиция в рейтинге. Больше писали про иркутского губернатора Сергея Левченко и главу Бурятии Алексея Цыденова.
В общероссийском рейтинге "Медиалогии" у Карлина 31-е место.
В прошлом году Александр Карлин комментировал миграционные процессы в регионе, принимал участие в XII Международной туристической выставке "Интурмаркет-2017", сообщил о выделении Рубцовску дополнительных 10 млн рублей на борьбу с последствиями паводка.
Комментарии
Так он постоянно что то комментриует, причем бессмысленно и непонятно зачем. Карлин прокомментировал лестницу, Карлин прокомментировал парк Изумрудный, Карлин прокомментировал качество дорог. А работать то он не собирается? Комментатор.... Исскуственное завышение количества упоминаний в СМИ. Что он ему дает, интересно? Вот чем занимается наш губернатор. А не хочет он прокомментировать коррупцию в крупнейших ЛПУ края? Почему не комментировал коррупционный скандал с Лазаревым? Почему позволяет коррупции разъедать краевую больницу? нет..проще комментировать всякую фигню на уровне начальников отделов Управлений. И создавать иллюзию наличия нормального управленца в регионе