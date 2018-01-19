Глава Алтайского края Александр Карлин вошел в тройку губернаторов-лидеров в Сибири в рейтинге медийности по итогам 2017 года. Очередной рейтинг опубликовала информационно-аналитическая система России "Медиалогия".

По данным "Медиалогии", в прошлом году с его упоминанием было 36 416 сообщений в СМИ. Медиаиндекс составил 211 354,4. Среди сибирских губернаторов это третья позиция в рейтинге. Больше писали про иркутского губернатора Сергея Левченко и главу Бурятии Алексея Цыденова.

В общероссийском рейтинге "Медиалогии" у Карлина 31-е место.

В прошлом году Александр Карлин комментировал миграционные процессы в регионе, принимал участие в XII Международной туристической выставке "Интурмаркет-2017", сообщил о выделении Рубцовску дополнительных 10 млн рублей на борьбу с последствиями паводка.