Папа римский Франциск обвенчал стюардессу и бортпроводника на борту самолета во время полета между чилийскими городами Сантьяго и Икике. Об этом пишет газета "Известия".

Как сообщает издание, мужчина и женщина подошли во время полета к понтифику и рассказали, что уже несколько лет женаты, но обвенчаться не могут. Дело в том, что церковь в их городе разрушена после землетрясения.

Папа предложил провести церемонию венчания прямо во время полета. Супруги согласились. Свидетельство о венчании, которое принято выдавать по католическому обряду, для них оформили на официальном бланке осуществлявшей рейс авиакомпании.

Фотографию пары на своей странице в Twitter выложил священник, который сопровождал понтифика.

#PopeFrancis just married during the flight to #Iquique this couple of flight attendants! They were talking with the Pope. They said they didn’t get married in the Church. The Pope asked if we wanted to get married immediately. They said YES! #modopapa pic.twitter.com/9V4Kt4giY8