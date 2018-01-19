Папа римский Франциск обвенчал стюардессу и бортпроводника на борту самолета во время полета между чилийскими городами Сантьяго и Икике. Об этом пишет газета "Известия".

Как сообщает издание, мужчина и женщина подошли во время полета к понтифику и рассказали, что уже несколько лет женаты, но обвенчаться не могут. Дело в том, что церковь в их городе разрушена после землетрясения.

Папа предложил провести церемонию венчания прямо во время полета. Супруги согласились. Свидетельство о венчании, которое принято выдавать по католическому обряду, для них оформили на официальном бланке осуществлявшей рейс авиакомпании.

Фотографию пары на своей странице в Twitter выложил священник, который сопровождал понтифика.