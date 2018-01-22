ежедневник

22 января в истории Барнаула, России и мира

В этот день в 1905 году в Санкт-Петербурге произошло "Кровавое воскресенье". Тогда шествие рабочих к Зимнему дворцу, имевшее целью вручить царю Николаю II коллективную петицию, разогнали. Солдаты открыли огонь по безоружным людям, что повлекло гибель нескольких сотен участников. Случившееся вызвало взрыв возмущения в российском обществе и мире и послужило толчком к началу Первой русской революции.

В 1788 году родился знаменитый английский поэт-романтик лорд Байрон. А в 1901 году ушла из жизни королева Великобритании Виктория.

В Барнауле в этот день в Гоньбинском затоне в 1906 году на зимовке пароходства Ельдештейна состоялась стачка 200 рабочих, которые почтили годовщину "Кровавого воскресенья" и выдвинули своему руководству новые требования трудового распорядка. Участников арестовали, но их пожелания все-таки удовлетворили.

22 января празднуется День войск авиации противовоздушной обороны РФ. А по народному календарю это День Евстратия. Считается, что, если погода будет хорошей, стоит ждать большой урожай.