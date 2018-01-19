Победителем игры "Найди слово", объявленной на портале Amic.ru 19 января, стала читательница Наталья М. Ее письмо пришло в редакцию под номером 14, и именно этот номер выдал наш генератор случайных чисел.

Всего в редакцию пришло 35 правильных ответов (дублирующиеся письма мы не учитывали - прим. редакции). Принимать письма с ответами мы закончили в 14-30.

Победительнице уже отправлено письмо с рассказом, где она может получить свой билет в театр.

Спрятанное нами слово – это "Амфитеатр". А размещено оно было в публикации "Нескользкая лестница и места для загара: что ждет барнаульский туркластер".

Спасибо всем, кто играл сегодня с нами! Следите за новостями на Amic.ru, и вам тоже улыбнется удача.