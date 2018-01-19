На имя главы Минтранса Максима Соколова поступило обращение с просьбой узаконить возможность оплаты услуги парковки в кредит или в долг по принципу обещанного платежа. Об этом пишет RT.

Издание уточняет, что автором инициативы является депутат из Ленобласти Владимир Петров. По его мнению, сервис станет более удобным для горожан, а также снизит количество неоплаченных парковок.

Петров напомнил, что в настоящее время парковку можно оплатить только при положительном балансе или с помощью наличных.