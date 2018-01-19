Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Праздник Крещения Господня проходит в Барнауле в пятницу, 19 января. На Речном вокзале состоялся чин великого освящения воды, который провел митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Перед этим состоялся крестный ход от Знаменского монастыря.

Более 500 барнаульцев пришли в этот день к главной купели, чтобы искупаться в Оби в великий христианский праздник.