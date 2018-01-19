Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Праздник Крещения Господня проходит в Барнауле в пятницу, 19 января. На Речном вокзале состоялся чин великого освящения воды, который провел митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. Перед этим состоялся крестный ход от Знаменского монастыря.
Более 500 барнаульцев пришли в этот день к главной купели, чтобы искупаться в Оби в великий христианский праздник.
Комментарии
Зачем нам такой отряд попов????? развели дормоедов.
Амик, что за развратные фотографии...
на последних фото тетка без лифчика, где пометка 18+?
фото - атас!!! повеселили)))
Сборище клоунов
я не могу над этими фото))) прям секс кругом ходячий))
На четвёртой фотке, что за телефон у попа?
Тетки в мокрых майках это да, амик зачем нафоткали? да три
язычник тоже забавный
Реально сборище клоунов, особенно девушки в майках...
Это типа христиане что ли?
По их же канонам - им прямиком дорога в ад.
Глупые и необразованные люди
-маньяки.
Екатерина эта ваша любит скандалы
а почему попов целая толпа и из них никто не ныряет?
айс бакет челлендж
16:23, Яблоко 6 или 6s
Так то попы сто очков курсантам летчикам дали.
Устроили шоу((( Поэтому нас никто в мире и не воспринимает(((
ммда...скрепы скрепные 21 век
Поэтому нас никто в мире и не воспринимает(((
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Ну вас-то точно никто не воспринимает, болезные..тошнотики
44-ое фото девушка КРАСАВИЦА!!!