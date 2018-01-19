Девятиклассник, напавший на школу в Улан-Удэ, предупреждал свою одноклассницу о нападении. Об этом пишет "Лайф".

Фото: скриншот "Вконтакте"

Как сообщает издание, юноша написал девочке в Viber, чтобы та не приходила в пятницу на занятия, так как "будет мясо".

Как ранее сообщало ИА "Амител" , нападение на школу в Бурятии произошло утром 19 января. Ученик девятого класса с топором и коктейлем Молотова ворвался в кабинет, где проходили занятия у седьмого класса, и начал резать присутствующих. В результате случившегося ранения получили семь человек. Их личности уже известны.