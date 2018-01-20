Томские ученые провели исследование о состоянии экологии в Томске и Усть-Каменогорске по состоянию волос жителей городов, сообщает "Русская планета".
Эксперты пришли к выводу, что волосы человека накапливают вещества, которое могут многое рассказать о состоянии окружающей среды.
В частности, у жителей Томска отмечен риск переизбытка серебра и вольфрама на фоне недостатка железа и меди.
У граждан, проживающих в Усть-Каменогорске, отмечено отложение в волосах титана и свинца.
Всему виной — обилие промышленных предприятий в городе.
Для опыта эксперты брали волосы длиной не более пяти сантиметров от корней — именно в них накапливается вся необходимая информация о состоянии организма.
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