Томские ученые провели исследование о состоянии экологии в Томске и Усть-Каменогорске по состоянию волос жителей городов, сообщает "Русская планета".

Эксперты пришли к выводу, что волосы человека накапливают вещества, которое могут многое рассказать о состоянии окружающей среды.

В частности, у жителей Томска отмечен риск переизбытка серебра и вольфрама на фоне недостатка железа и меди.

У граждан, проживающих в Усть-Каменогорске, отмечено отложение в волосах титана и свинца.

Всему виной — обилие промышленных предприятий в городе.

Для опыта эксперты брали волосы длиной не более пяти сантиметров от корней — именно в них накапливается вся необходимая информация о состоянии организма.