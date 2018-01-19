Россия списала оставшиеся 240 миллионов долларов задолженности Киргизии. Госдума ратифицировала протокол на эту тему, пишет "Российская газета".
Киргизия в 2012 году была должна 488,9 млн долларов, с тех пор начался постепенный процесс списания. По состоянию на начало прошлого года оставался долг в 240 млн долларов.
Президент России Владимир Путин удовлетворил просьбу киргизского коллеги о единовременном списании остатка долга. Решение было принято в рамках оказания официальной помощи развитию Киргизии.
Как подчеркнули в думском комитете по делам СНГ, такой шаг укрепит отношения между странами.
Против ратификации выступил глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский, раскритиковавший практику прощения Россией долгов.
Сам Жириновский в своем телеграм-канале прокомментировал ситуацию следующими словами:
"Фракция ЛДПР не будет поддерживать ратификацию очередного списания долгов — на этот раз Киргизии.
Нам представитель правительства говорит: "Это всего лишь техническая процедура". И правда, подумаешь, сотни миллионов наша казна недополучит, а чиновникам все это просто росчерк пера. Только о себе пекутся, чтобы побольше получить.
Мы уже 100 лет только и делаем, что списываем долги. Нам только никто почему-то ничего не прощает. Даже во Франции нашлись какие-то чудаки, которые хотят взыскать долги еще царской России.
Списываем сейчас Киргизии долги, а они нам чем отвечают? Там русский язык уничтожается. Было село Рыбачье — его русские основали, нет — переименовали в Балыкчи. Пытаются даже нас здесь, в России, заставить говорить "Кыргызстан". По-русски — Киргизия — и только так.
Потом: не могут деньгами вернуть — пусть натурой возвращают. У них есть прекрасное озеро Иссык-Куль — это великолепный курорт. Так пусть в счет долга дадут нам его в аренду. Мы туда наших пенсионеров направлять будем на отдых.
Посмотрите, как американцы делают. Они в долг дают только с определенными условиями. Бери деньги, но продукцию покупай в США. В результате эти деньги не просто отдают — их получает американская промышленность, американские рабочие в виде зарплаты. А эти страны-должники оказываются навечно прикованы к Америке. Что мешает нам делать так же? Почему Китай никому за так ничего не дает? Наш царь никому не давал в долг. А коммунисты еще 100 лет назад навязали нам в корне ошибочную модель внешней политики, за которую мы только и делаем, что расплачиваемся.
Это они придумали "дружбу народов" и прощать долги "братским странам". В чем смысл, по их мнению. Даем в долг или списываем долги — и за это с нами дружить будут. На каком-то коротком этапе – да, но в перспективе это только ненависть вызывает. Пример — Украина. Мы ее слепили, дали огромные новые территории, дали заводы, население, огромные кредиты, газ со скидкой продавали десятилетиями. И что в итоге получили? Лютую ненависть! Они нас страной-агрессором называют в официальных документах! Грузия к России прибежала сама, просила спасения от Персии, а в 2008 г. войну против нас начала!
Нам чиновники скажут, если не дадим денег — там ухудшится положение. Так оно и так там ухудшится! Я еще 5 лет назад говорил, что на Украине все закончится силовым сценарием. Мне говорили: "Нет, да вы что, они нам братья". И кто прав?!
Мы все хотим по-хорошему, только они там не хотят с нами по-хорошему. Сколько бы ни задабривали — они все равно к войне ведут. Так и давайте дадим им то, что они просят. Только не 22 июня будем ждать, а 20 июня сами начнем!"
Комментарии
Как подчеркнули в думском комитете по делам СНГ, такой шаг укрепит отношения между странами.
Эту срану не подебить.
ну что, нормально, продолжает разбазаривать народные деньги...
ведь сколько больных детей можно было вылечить на эти деньги, а не попрошайничать на их лечение!
что то России никто долги не прощает для укрепления отношений между странами
Киргизия сегодня живет лучше . чем Россия. Да и потом. у них тепло, фрукты дешевые. Они с нас на рынке " три шкуры" дерут
Такими темпами Вову скоро наградят медалью Конгресса США. Молодец. Так держать.
С такими правителями и врагов не надо.
Да что за ерунда твориться, где-то кому-то там списали , а нам ежегодно налоги увеличиваются. Свинство одним словом
Не могут вернуть долг, пускай арендой территории отдают. Был 2 раза на Иссык-Куле. Ехать из Сибири ближе, чем до Сочи.
"Как подчеркнули в думском комитете по делам СНГ, такой шаг укрепит отношения между странами."
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предполагаю, что отдельные морды на этом даже хорошо заработают.
И ведь ни кто не сказал, какой В. В. молодец!!! Нет, нет. Тот что Жириновский!!!
ха-ха. на мэйле в новостях "Йемен прекратил платить России по долгу".
Россия как лох которого все кидают на бабки
19.01.2018 17:48
- гость -
Россия как лох которого все кидают на бабки
При Путине Расею начали баяться и увожать.
Валить нада отседова...
"Россия - щедрая душа!"(с)
Но не для своих граждан...
Как при социализме заискивали перед заграницей, так и продолжаем...А на нас за это все прибор положили...И продолжают свои условия диктовать, а мы, наивные, надеемся, что от этого отношения улучшатся! Перед чужими попу рвем, а своим руки выкручиваем непомерными налогами, бешеной коммуналкой, ценами на бензин, продукты и мизерными зарплатами...Наверное нам уже лучшей жизни не видать...Может внукам повезет?
Взяли самое худшее от всех режимов. Раздача бабла всем вокруг. Вот и в старых добрых традициях провели какой то всепланетный слет молодёжи. Давно детей олимпиад не было.
Сразу видно, что выборов в стране нет. Неи один кандидат участвующий в выборах не будет принимать столь не популярные решения.