Россия списала оставшиеся 240 миллионов долларов задолженности Киргизии. Госдума ратифицировала протокол на эту тему, пишет "Российская газета".

Киргизия в 2012 году была должна 488,9 млн долларов, с тех пор начался постепенный процесс списания. По состоянию на начало прошлого года оставался долг в 240 млн долларов.

Президент России Владимир Путин удовлетворил просьбу киргизского коллеги о единовременном списании остатка долга. Решение было принято в рамках оказания официальной помощи развитию Киргизии.

Как подчеркнули в думском комитете по делам СНГ, такой шаг укрепит отношения между странами.

Против ратификации выступил глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский, раскритиковавший практику прощения Россией долгов.

Сам Жириновский в своем телеграм-канале прокомментировал ситуацию следующими словами:

"Фракция ЛДПР не будет поддерживать ратификацию очередного списания долгов — на этот раз Киргизии.

Нам представитель правительства говорит: "Это всего лишь техническая процедура". И правда, подумаешь, сотни миллионов наша казна недополучит, а чиновникам все это просто росчерк пера. Только о себе пекутся, чтобы побольше получить.

Мы уже 100 лет только и делаем, что списываем долги. Нам только никто почему-то ничего не прощает. Даже во Франции нашлись какие-то чудаки, которые хотят взыскать долги еще царской России.

Списываем сейчас Киргизии долги, а они нам чем отвечают? Там русский язык уничтожается. Было село Рыбачье — его русские основали, нет — переименовали в Балыкчи. Пытаются даже нас здесь, в России, заставить говорить "Кыргызстан". По-русски — Киргизия — и только так.

Потом: не могут деньгами вернуть — пусть натурой возвращают. У них есть прекрасное озеро Иссык-Куль — это великолепный курорт. Так пусть в счет долга дадут нам его в аренду. Мы туда наших пенсионеров направлять будем на отдых.

Посмотрите, как американцы делают. Они в долг дают только с определенными условиями. Бери деньги, но продукцию покупай в США. В результате эти деньги не просто отдают — их получает американская промышленность, американские рабочие в виде зарплаты. А эти страны-должники оказываются навечно прикованы к Америке. Что мешает нам делать так же? Почему Китай никому за так ничего не дает? Наш царь никому не давал в долг. А коммунисты еще 100 лет назад навязали нам в корне ошибочную модель внешней политики, за которую мы только и делаем, что расплачиваемся.

Это они придумали "дружбу народов" и прощать долги "братским странам". В чем смысл, по их мнению. Даем в долг или списываем долги — и за это с нами дружить будут. На каком-то коротком этапе – да, но в перспективе это только ненависть вызывает. Пример — Украина. Мы ее слепили, дали огромные новые территории, дали заводы, население, огромные кредиты, газ со скидкой продавали десятилетиями. И что в итоге получили? Лютую ненависть! Они нас страной-агрессором называют в официальных документах! Грузия к России прибежала сама, просила спасения от Персии, а в 2008 г. войну против нас начала!

Нам чиновники скажут, если не дадим денег — там ухудшится положение. Так оно и так там ухудшится! Я еще 5 лет назад говорил, что на Украине все закончится силовым сценарием. Мне говорили: "Нет, да вы что, они нам братья". И кто прав?!

Мы все хотим по-хорошему, только они там не хотят с нами по-хорошему. Сколько бы ни задабривали — они все равно к войне ведут. Так и давайте дадим им то, что они просят. Только не 22 июня будем ждать, а 20 июня сами начнем!"