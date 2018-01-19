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Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло полагает, что у нападений на школы в России может быть один организатор.

"Самое главное — понять мотивы. Если мы поймем мотивы, то мы можем воздействовать на эту ситуацию. Я не сомневаюсь нисколько, хотя это следствие покажет, что есть организатор этого дела. Случай-то не единичный, получается", — цитирует слова Меняйло "Интерфакс".

Полпред также отметил, что, по его данным, нападавший на школу девятиклассник в Улан-Удэ состоял в закрытой группе в социальной сети, а само нападение было запланировано заранее.

В данный момент в столицу Бурятии вылетела следственная группа центрального аппарата Следственного комитета.

Напомним, что утром 19 января ученик девятого класса в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ с топором напал на учеников-семиклассников, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. По имеющимся данным, пострадали семь человек.

Ранее на этой неделе похожий инцидент случился в пермской школе. Так, 15 января двое подростков, вооруженные ножами, нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Также они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек.

Кроме того, 17 января в школе поселка Смольное в Челябинской области во время конфликта на перемене один из девятиклассников ударил ножом другого. Пострадавшего доставили в больницу с непроникающим ранением. Подозреваемый был задержан.

Еще одно ЧП имело место 18 января, когда на входе в одну из московских гимназий был остановлен ученик 11-го класса. При нем были обнаружены шесть перочинных ножей, охотничий патрон, сумочка с металлическими шариками, а также флакон с бензином, набор отверток, веревка, куски проволоки и два коробка спичек.