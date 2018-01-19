В пятницу, 19 января, христиане отмечают праздник Крещения Господня (Богоявления). В честь этого в Барнауле прошел крестный ход от Знаменского женского монастыря до купели, которая была организована на реке Обь в районе Речного вокзала. Здесь митрополит Алтайский и Барнаульский Сергий совершил чин великого освящения воды. А после этого все желающие смогли окунуться и набрать святой воды.

К главной купели города 19 января пришли более 500 горожан. Смотрите, как это было.

К празднику Крещения в Алтайском крае было подготовлено более 50 купелей для окунания. Три из них — на территории Барнаула: на Речном вокзале, озере Пионерском и в поселке Казенная Заимка. Между тем священнослужители говорят, что верующим не обязательно окунаться в проруби. Самое главное – это принять участие в богослужении, исповедаться и причаститься Святых Христовых Тайн.

Также добавим, что 19 января до самого вечера в храмах будут раздавать освященную воду. При этом митрополит Алтайский и Барнаульский Сергий" советует христианам помнить, "что это великая святыня и обращаться с ней нужно с большим благоговением, принимая ее прежде всякой пищи и окропляя ею свои жилища и вещи".