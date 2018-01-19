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Появилось приложение, распознающее подделки новых купюр

, ИА "Амител"
Проверить новые купюры на подлинность достаточно просто

Фото: yoganiketan.ru

Гознак выпустил бесплатное мобильное приложение под названием "Банкноты 2017", которое помогает выявить грубые подделки 200-рублевых и 2000-рублевых банкнот. Об этом пишет РИА "Новости".

Однако, по словам гендиректора предприятия Аркадия Трачука, пока не стоит ждать подделок этих купюр. Он отметил, что качественные фальшивки появляются только через несколько лет после выпуска новых купюр.

С помощью нового приложения проверить новые купюры достаточно просто. Для этого пользователь должен включить приложение, дважды навести камеру устройства на банкноту на плоскости и под наклоном. Вибрация подтверждает верное наведение камеры.

При совпадении характеристик выдается сообщение "Признаки подлинности обнаружены". Если у пользователя возникают сомнения в подлинности банкноты, ему следует обращаться в банки.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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