Минус 10 тысяч: в Алтайском крае уточнили список избирателей

1 млн 860 тысяч 508 человек — столько избирателей зарегистрировано в Алтайском крае и столько будут иметь право проголосовать на выборах президента 18 марта 2018 года. Уточненные данные сообщили в краевой избирательной комиссии.

Это данные на 1 января 2018 года. Полгода назад, 1 июля 2017 года, в списке избирателей было на 10,3 тысячи человек больше, а именно 1 млн 870 тысяч 841 человек. Годом ранее в крае было зарегистрировано 1 млн 877 тысяч 163 человека.

В Барнауле зарегистрировано 515 тысяч 476 избирателей, в том числе:

166 тысяч 871 человек — в Индустриальном районе,

107 тысяч 567 человек — в Ленинском районе,

96 тысяч 272 человека — в Центральном,

76 тысяч 957 человек — в Железнодорожном,

67 тысяч 809 человек — в Октябрьском.

В Бийске зарегистрировано 166 тысяч 451 человек старше 18 лет, в Рубцовске – 102 540, в Новоалтайске – 58 404 избирателя.

Самыми многочисленными районами края по числу избирателей являются Каменский (40 540), Первомайский (40 339), Тальменский (35 454) и Павловский (34 005).

Самым малочисленным — Суетский район (3 777 избирателей).

Динамика снижения численности избирателей в Алтайском крае.