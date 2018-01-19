Жители Барнаула в пятницу, 19 января, делятся фотографиями с Крещения. Напомним, в этот день на территории Алтайского края оборудовано более 50 купелей в открытых водоемах, предназначенных для окунания.
С Крещением Господним, православные! Мое седьмое купание, но первое в реке Обь. Запечатлеть меня было некому, так как из нашей семьи купаюсь только я, остальные предпочитают этого даже не видеть😀. Ну хоть селфи пусть будет. А вообще организация праздника на высоте, очень зрелищно, духовно. Началось все с крестного хода от Знаменского женского монастыря, провели службу, освятили купель. Проход к купели сквозь храм из снега, организованы раздевалки, баня, чай. Жаль, что на улице всего -15, чем ниже мороз тем легче окунание. Всем, кто не решается, рекомендую, легкость души и тела. Очищение от негатива. Церковнослужители окунулись одними из первых. #КрещениеГосподне#прорубь#очищение
Комментарии
Телки ни чё, а где фотки бабы в рубахе без лифчика. Ульяновские курсанты отдыхают. Это шоу круче