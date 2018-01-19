Жители Барнаула в пятницу, 19 января, делятся фотографиями с Крещения. Напомним, в этот день на территории Алтайского края оборудовано более 50 купелей в открытых водоемах, предназначенных для окунания.

Публикация от Иван Раабе (@ivanraabe) Янв 18, 2018 at 8:50 PST

Публикация от Мязина Ксения (Кулышева) (@miazinak) Янв 19, 2018 at 12:31 PST

С Крещением Господним!!! Публикация от Neverov (@nr_ier) Янв 18, 2018 at 9:27 PST